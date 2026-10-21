Metrobús de la L2 choca en alcaldía Iztacalco, reportan 27 personas lesionadas

La Línea 2 del Metrobús de la Ciudad de México tendrá afectaciones. Crédito: Cuartoscuro.

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La mañana de este miércoles 21 de octubre se registró un fuerte choque de una unidad de Metrobús en la estación Iztacalco de la Línea 2, hay al menos 20 pasajeros lesionados, aunque ninguno de gravedad.

De acuerdo a los primeros reportes, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital acudieron al lugar para atender el incidente en Eje 4 Sur, donde dos camiones del Metrobús chocaron debido a que uno, según los primeros reportes, se quedó sin frenos.

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Hasta el momento, se contabilizan 24 personas lesionadas —sin gravedad, quienes ya están siendo atendidas— y el conductor de la unidad, quien también está recibiendo atención médica.

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