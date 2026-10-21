Betis vs Feyenoord, EN VIVO: dónde y cuándo ver al mexicano Álvaro Fidalgo en la Champions League 2026-27

Betis vs Feyenoord (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Real Betis y el Feyenoord se enfrentan este miércoles 21 de octubre en la tercera jornada de la Champions League 2026-27. El encuentro se disputará en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, donde ambos equipos buscarán sumar puntos en la fase de liga del torneo europeo.

El conjunto español llega con paso perfecto tras ganar sus dos primeros compromisos, mientras que el equipo neerlandés intentará conseguir su segunda victoria en la competición. El partido podrá seguirse en México a través de las plataformas de transmisión correspondientes.

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¿Cómo llegan Betis y Feyenoord a la Champions League?

(REUTERS/Sarah Meyssonnier)

El Real Betis suma seis puntos y ocupa la novena posición de la clasificación general después de vencer 3-2 al Lille y repetir el marcador ante el Porto. El equipo dirigido por Manuel Pellegrini buscará su tercera victoria consecutiva en la Champions League, luego de sufrir una derrota por 2-5 frente al Barcelona en LaLiga.

Para este compromiso, el cuadro verdiblanco no contará con el delantero Cucho Hernández, quien sufrió una lesión muscular durante el partido ante el conjunto blaugrana. En contraste, el encuentro representa una nueva oportunidad para que el mexicano Álvaro Fidalgo sume minutos en la Champions League.

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Por su parte, el Feyenoord se ubica en el puesto 23 de la clasificación, con tres unidades. El equipo neerlandés comenzó su participación europea con una derrota por 1-5 ante el Barcelona, pero se recuperó en la segunda jornada al imponerse 3-2 al Como.

Ahora, el conjunto visitante buscará sumar en territorio español para mejorar su posición en la fase de liga.

Betis vs Feyenoord: dónde ver en México y a qué hora es

(REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

El partido entre el Real Betis y el Feyenoord se jugará este miércoles 21 de octubre en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, como parte de la tercera jornada de la Champions League 2026-27.

Horario: 13:00 horas, tiempo del centro de México.

Dónde ver en México: FOX One y HBO Max.