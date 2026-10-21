México

Pepillo Origel desata críticas en redes tras presumir foto con Donald Trump

El conductor compartió una fotografía con el mandatario estadounidense para demostrar su visita al hotel The Plaza en Nueva York, lo que provocó fuertes reclamos entre sus seguidores

El conductor mexicano compartió el registro de su encuentro con el mandatario estadounidense en el hotel The Plaza.
El conductor mexicano compartió el registro de su encuentro con el mandatario estadounidense en el hotel The Plaza en Nueva York. (IG: juanjoseorigel)
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El presentador Juan José Origel enfrenta reclamos en redes sociales tras publicar una fotografía privada junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La imagen data de una junta de negocios celebrada en Manhattan antes de la incursión política del empresario.

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El registro acumuló miles de interacciones en su perfil oficial, donde decenas de usuarios reprocharon la exhibición pública de la reunión frente al historial de medidas migratorias aplicadas contra personas indocumentadas en Estados Unidos.

Las críticas se concentran en las redadas y expulsiones ejecutadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE, durante la gestión del magnate neoyorquino al frente del gobierno estadounidense.

El comunicador guanajuatense compartió la imagen para disipar las dudas que generó un mensaje anterior, en el cual reveló su estancia en la urbe estadounidense.

El anuncio sobre The Plaza desata dudas entre usuarios

El origen de la polémica surgió cuando el conductor lamentó los reportes sobre la suspensión de actividades del hotel The Plaza, recinto ubicado junto a Central Park.

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El inmueble prepara una pausa operativa proyectada para febrero, con una duración estimada de cuatro años debido a trabajos de remodelación.

Origel escribió en sus plataformas personales que sentía tristeza por la noticia, pues consideraba que el edificio era un punto obligado de visita en Nueva York, aunque admitió que únicamente logró hospedarse en dos ocasiones.

“Me da tristeza que en febrero cierra sus puertas. Desaparece el hotel que era obligatorio visitarlo y tomarse una copa al menos. Bueno, ya dijeron que por cuatro años, a ver si es cierto”, comentó Origel en su publicación.

La confesión detonó burlas y cuestionamientos entre sus seguidores digitales, quienes pusieron en duda que el presentador de televisión tuviera acceso a las instalaciones exclusivas del complejo hotelero.

Ante los mensajes de escepticismo, el periodista decidió buscar en su archivo personal para respaldar sus afirmaciones y demostrar el motivo exacto de su presencia en el lugar.

El inmueble prepara una pausa operativa proyectada para febrero, con una duración estimada de cuatro años debido a una remodelación.
El inmueble prepara una pausa operativa proyectada para febrero, con una duración estimada de cuatro años debido a trabajos de remodelación. (IG: juanjoseorigel)

La reunión de prensa convocada por Donald Trump en Nueva York

Horas después de su primer mensaje, Origel colocó una imagen donde aparece sentado en una sala privada junto al entonces empresario de bienes raíces.

En la mesa ovalada también participa el cronista de sociales Enrique Castillo-Pesado, quien revisa documentos impresos mientras el anfitrión toma la palabra vestido con traje oscuro y corbata roja.

El conductor mexicano detalló que su llegada a la propiedad ocurrió por invitación directa del multimillonario hacia un grupo selecto de reporteros mexicanos.

El viaje transcurrió en una época en la que Origel no laboraba en televisión abierta, sino que ejercía como redactor en la prensa escrita dentro de El Sol de México.

Trump adquirió el hotel The Plaza en 1988 tras desembolsar cerca de 400 millones de dólares, y utilizó los salones ejecutivos para atender delegaciones internacionales hasta mediados de la década de 1990.

Fachada de un edificio clásico de varios pisos con tejado verde y una estatua dorada de un ángel en primer plano a la derecha
El conductor mexicano detalló que su llegada a la propiedad ocurrió por invitación directa del multimillonario hacia un grupo selecto de reporteros mexicanos. (The Plaza Hotel )

El intento frustrado de desarrollos inmobiliarios en México

El objetivo central de aquella convocatoria en Nueva York consistió en presentar una cartera de inversiones inmobiliarias y turísticas que el magnate pretendía edificar en territorio mexicano.

Trump buscaba desplegar proyectos hoteleros y de vivienda de lujo en costas del país, por lo que requería cobertura mediática dirigida a inversionistas locales.

Origel relató que las iniciativas no lograron concretarse en los años posteriores: “Después me enteré que sus proyectos se vinieron abajo por dificultades con el entonces Presidente de México”.

Las negociaciones de esa época coincidieron con la administración federal mexicana que encabezó Carlos Salinas de Gortari, periodo en el que diversas propuestas extranjeras de desarrollo turístico quedaron truncadas por desacuerdos regulatorios.

Los planes de construcción quedaron cancelados de manera definitiva y el empresario terminó por traspasar el control financiero de la propiedad neoyorquina años más tarde.

Trump buscaba desplegar proyectos hoteleros y de vivienda de lujo en costas del país, por lo que requería cobertura mediática dirigida a inversionistas locales. REUTERS/Jonathan Ernst
Trump buscaba desplegar proyectos hoteleros y de vivienda de lujo en costas del país, por lo que requería cobertura mediática dirigida a inversionistas locales. REUTERS/Jonathan Ernst

Reclamos de usuarios en redes sociales por la fotografía

La fotografía generó sorpresa entre varios seguidores por el aspecto juvenil de Origel, pero la discusión principal giró en torno al significado de exhibir cercanía con el presidente estadounidense.

Diversos mensajes mostraron inconformidad con emoticonos de rechazo y reclamos directos hacia la actitud complaciente del gremio de espectáculos frente a personajes que impulsaron discursos hostiles contra México.

Aunque 'Pepillo Origel' es originario de Guanajuato, su trabajo en programas como 'Ventaneando', 'La Oreja' y ahora 'Con Permiso' lo han orillado a vivir en la CDMX Juan José Origel
La fotografía generó sorpresa entre varios seguidores por el aspecto juvenil de Origel. Crédito: Cuartoscuro

Otros perfiles prefirieron indagar sobre los detalles del diálogo y preguntaron sobre el trato personal que recibieron los enviados de la prensa mexicana en los salones privados del recinto.

Pese a la acumulación de comentarios negativos y reclamos por las políticas migratorias de Donald Trump, Origel decidió mantener la fotografía visible en su perfil de Instagram y optó por no responder a las críticas de los usuarios.

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