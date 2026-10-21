Pese a programa “Salvemos vidas”, en el Metro CDMX persisten los accidentes con usuarios que caen a vías(Cuartoscuro)

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La noche de este martes 20 de octubre, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) suspendió el servicio momentáneamente en la Línea 3 para rescatar a una persona que se habría arrojado al paso del tren. El incidente afectó la operación de la ruta que va de Indios Verdes a Universidad, por lo que a través de sus canales oficiales informó sobre el incidente.

“El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea 3. Realizamos maniobras para rescatar a una persona que presuntamente se arrojó al paso del tren”, publicó la cuenta del Metro CDMX. Este escenario se ha vuelto más común en el servicio del STC Metro, pasajeros de las 12 líneas han atestiguado escenarios en donde los pasajeros caen a la zona de vías.

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Hasta este 20 de octubre de 2026, Infobae México identifico al menos 12 reportes públicos en los que el STC Metro informó en sus canales oficiales que una persona presuntamente se arrojó al paso del tren en lo que va del año, es decir que en los 10 meses del año se registra un promedio de 1.2 accidentes en zona de vías.

De acuerdo con el STC Metro, tan solo en 2025 se registraron 105 casos de contención emocional gracias al programa “Salvemos vidas” (CUARTOSCURO)

Casos de personas que caen a las vías del Metro CDMX en lo que va del 2026

Uno de los primeros reportes relacionados a incidentes con usuarios que caen a la zona de vías fue el 28 de febrero en la Línea 2, una persona mayor se habría arrojado al paso del tren, lo que causó la activación de los protocolos de emergencia.

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En los meses de junio, agosto, septiembre y octubre son los que más han reportado incidentes de este tipo, los cuales obligan a suspender el servicio en las líneas afectadas. El 15 de septiembre, la Línea 12 del Metro CDMX tuvo que suspender actividades momentáneamente para rescatar a una persona que se arrojó al paso del tren, el siniestro ocurrió alrededor de las 12:25 horas.

De acuerdo con lo reportado en sus cuentas oficiales en redes sociales, el 19 de octubre se registraron dos incidentes paralelos; el primero sucedió a las 13:50 horas en la Línea 8, por la noche ocurrió otro accidente minutos antes de las 20:00 horas en la Línea 3.

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Desde 2023, el programa "Salvemos vidas" registra más de 137 mil atenciones a usuarios del Metro (Cuartoscuro/Mario Jasso)

Programa “Salvemos vidas” del Metro CDMX: los casos de contención emocional que han prevenido accidentes

De acuerdo con el STC Metro, tan solo en 2025 se registraron 105 casos de contención emocional gracias al programa “Salvemos vidas”. La oportuna intervención del personal del Metro CDMX evitó que los usuarios atentaran contra su integridad tras sufrir episodios emocionales dentro de las instalaciones del Metro CDMX.

En el Día Mundial de la Salud Mental, cuyo lema en 2026 es “Experiencias vividas escuchadas: voces reales, cambios reales”, el Sistema de Transporte Colectivo reiteró su compromiso con la atención y el apoyo emocional para las personas usuarias de la red. A través del Programa Salvemos Vidas, el organismo ofrece acompañamiento psicológico en un medio de movilidad masiva como el Metro de la Ciudad de México.

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Desde 2023, el programa registra más de 137 mil atenciones a usuarios del Metro. El equipo de profesionales en psicología ha realizado 950 contenciones dentro de las estaciones a personas con ideación suicida desde la creación del programa hasta el corte de información del 10 de octubre 2026. Mediante las brigadas itinerantes, también ha brindado 135 mil 337 acciones de psicoeducación y 862 consejerías psicológicas.

Las Brigadas Itinerantes de Salud Mental parten de la escucha como una premisa para la promoción y atención de la salud mental. Su labor cercana con las personas usuarias permite identificar señales de alerta asociadas con síntomas de depresión, ansiedad o riesgo suicida, además de facilitar la orientación y la vinculación con servicios especializados.

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Brindarán atención psicológica en el Metro CDMX (X/ @MetroCDMX)

El Programa Salvemos Vidas cuenta desde agosto de 2023 con un módulo fijo en la parte superior de la estación Juárez, de la Línea 3, donde ofrece apoyo psicológico al público en general. Desde su instalación, el espacio ha proporcionado 609 asesorías.

El Metro CDMX ha reforzado sus acciones en favor de las personas usuarias con servicios adicionales a la movilidad, entre ellos el acompañamiento emocional y la atención psicológica que ofrece Salvemos Vidas.

Como antecedente, N+ reportó que entre 2020 y 2025 hubo 261 eventos documentados de personas que cayeron a la zona de vías, el despunte de casos se dio en 2023 cuando se contabilizaron 57 siniestros, en 2024 bajó a 46 y en 2025 ocurrieron 49 casos.

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Con el objetivo de evitar muertes entre los capitalinos, el Metro implementó a especialistas que pueden brindar apoyo en situaciones límite. Foto: TW Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) inició el lunes 19 de enero de 2026 las brigadas de Salvemos Vidas para ofrecer orientación psicológica, información y acompañamiento profesional en 23 estaciones del Metro de la CDMX. La estrategia busca prevenir incidentes y atender a personas con ansiedad, tristeza o dificultades emocionales, según informó el STC en un comunicado.

Las brigadas operan de lunes a jueves, de 12:00 a 19:00 horas, durante un periodo estimado de 23 semanas. Cada semana se instalará un módulo en una estación distinta y los equipos recorrerán tres estaciones por día, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, los Centros de Integración Juvenil, el IAPA y el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

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