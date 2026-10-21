Así marcha la Tabla General de la Liga MX 2026 tras el arranque de la Jornada 13 del Apertura 2026

(Agencias)

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La Tabla General del Apertura 2026 tuvo movimientos importantes este martes, con Chivas como uno de los equipos beneficiados tras el arranque de la Jornada 13 tras vencer 1-0 a Necaxa en el Estadio Akron.

El resultado le permitió al Guadalajara llegar a 23 puntos y escalar provisionalmente al segundo lugar de la clasificación.

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El triunfo también significó el fin de una racha de cuatro partidos sin ganar para el Rebaño Sagrado, aunque la actuación no terminó de convencer a su afición, que despidió al equipo entre abucheos.

Por su parte, León consiguió una victoria ante Tigres en el Estadio Universitario, resultado que le permitió llegar a 21 unidades y colocarse en la cuarta posición. Los felinos, en cambio, se quedaron con 14 puntos y complicaron su panorama en la lucha por avanzar a la Liguilla.

Querétaro también sufrió un tropiezo al caer frente al Atlético de San Luis. Con su segunda derrota consecutiva, los Gallos Blancos dejaron escapar la oportunidad de consolidarse entre los primeros puestos del campeonato.

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¿Cómo va la Tabla General del Apertura 2026?

El América se mantiene en la cima con 24 puntos, aunque todavía tiene pendiente su partido de la Jornada 13 ante Atlas. Chivas ocupa el segundo puesto con 23 unidades, seguido por Toluca, León y Atlas, que suman 21 puntos cada uno.

Cruz Azul y Querétaro completan provisionalmente los primeros siete lugares, ambos con 20 unidades, mientras que Monterrey aparece en la octava posición con 17 puntos y un partido pendiente.

La clasificación todavía puede cambiar este miércoles, cuando se disputen los cinco encuentros restantes de la jornada.

Partidos pendientes de la Jornada 13 de la Liga MX

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Este miércoles 21 de octubre se jugarán cinco partidos que podrían modificar las posiciones de la Tabla General del Apertura 2026.

19:00 horas: Puebla vs Monterrey

19:00 horas: Atlas vs América

19:00 horas: Toluca vs Tijuana

21:00 horas: Pachuca vs Cruz Azul

21:10 horas: Santos Laguna vs Pumas

América buscará conservar el liderato frente a Atlas, mientras que Toluca y Cruz Azul intentarán sumar puntos para mantenerse en la pelea por los primeros puestos. Monterrey, por su parte, tendrá la oportunidad de mejorar su posición cuando visite a Puebla.

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Tabla General completa del Apertura 2026

América: 24 puntos Guadalajara: 23 puntos Toluca: 21 puntos León: 21 puntos Atlas: 21 puntos Cruz Azul: 20 puntos Querétaro: 20 puntos Monterrey: 17 puntos Santos: 16 puntos Tijuana: 16 puntos Pumas: 16 puntos Puebla: 16 puntos Atlético de San Luis: 16 puntos Tigres: 14 puntos Atlante: 14 puntos Pachuca: 13 puntos Necaxa: 9 puntos Juárez: 4 puntos