Mujeres, niños y hombres: los desaparecidos por los que familias cerraron la México-Toluca ante exigencia e búsqueda de autoridades

Decenas de familias de desparecidos cerraron desde este lunes la carrtetera México-Toluca, a la altura de Lerma debido a que exigen resultados a las autoridades tras años de sentirse ignorados Foto: Redes colectivos de búsqueda

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Desde este martes familiares de personas desaparecidas bloquearon la autopista México-Toluca a la altura de Lerma para exigir a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México avances en sus carpetas de investigación. El cierre afectó la circulación hacia Ciudad de México durante más de 20 horas y provocó filas de automovilistas, pasajeros y transportistas en ambos sentidos.

La movilización se concentró cerca de Plazas Outlet Lerma, donde madres, padres y otros familiares colocaron obstáculos sobre la vialidad. Los manifestantes mostraron fichas de búsqueda de personas desaparecidas en distintos municipios mexiquenses.

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Durante la madrugada, los colectivos tuvieron acercamientos con autoridades de la FGJEM, aunque no alcanzaron un acuerdo para liberar por completo la carretera y sólo dejaron el libre tránsito por un carril. Las familias solicitaron que el titular de la institución, José Luis Cervantes Martínez, acudiera a informarles sobre las diligencias ministeriales.

Las manifestantes abrieron el paso de forma momentánea cada hora, durante periodos de entre cinco y 10 minutos. En otro momento, alrededor de 60 personas cerraron totalmente ambos carriles durante seis horas; después de las 17:00 horas se liberó la circulación rumbo a Toluca, mientras el sentido hacia Ciudad de México permaneció bloqueado.

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Integrantes de diversos colectivos de búsqueda de personas desaparecidas bloquean la circulación en la carretera México-Toluca. Los manifestantes sostienen lonas y pancartas con fotografías y fichas de búsqueda de sus familiares ausentes, mientras impiden el paso vehicular en la vialidad para exigir la intervención y avance en las investigaciones por parte de las autoridades.

Las familias reclamaron falta de avances en las carpetas

En la protesta participaron integrantes de los colectivos Mariposas Buscando Corazones y Justicia Nacional y Flores en el Corazón. Acusaron que las autoridades no les dieron respuestas ni avances concretos para localizar a sus familiares.

Rosario Estrada Reyes buscaba a su hija Ana Laura, desaparecida en Tultitlán en 2025. La mujer relató que su hija trabajaba, estudiaba y era madre de dos menores que permanecían en casa esperándola.

“Más que nada es cansancio, es estrés, esa desesperación, son nuestros hijos y pues vamos y vamos y no nos dan respuesta”, expresó Estrada Reyes. La madre sostuvo que continuaría con la búsqueda hasta encontrarla.

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Genoveva Grijalva Domínguez buscaba a Elizabeth López Grijalva, desaparecida en julio de 2025 en Tepotzotlán después de que supuestos agentes federales se la llevaron. Señaló que su hija tenía tres hijos y estaba a un año de concluir la carrera de medicina.

Tres casos expusieron la exigencia de atención de la FGJEM

“Dejaron tres huérfanos, mi hija tenía ilusiones, tenía sueños”, dijo Grijalva Domínguez. Añadió que los niños extrañaban y buscaban a su madre.

Martha Romelia Meza Bustamante exigió avances para localizar a su esposo, Felipe Castro Jaramillo, desaparecido en Tecámac en 2019 mientras realizaba un viaje en su taxi. Afirmó que, después de siete años, no tuvo una línea de investigación clara y reclamó respuestas de la Comisión de Búsqueda, la CEAVEM y la Fiscalía. “Iba por el pasajero y se llevaron a mi esposo… no hay nada, no hay nada y la verdad es que estamos muy cansados de su indolencia”, dijo.

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El cierre provocó conatos de bronca entre manifestantes y conductores, con intercambio de insultos. En algunos puntos, personas retiraron objetos de la vialidad o arrojaron piedras para intentar pasar.

Como rutas alternas hacia Ciudad de México, los automovilistas pudieron utilizar la carretera libre México-Toluca o rodear Lerma por San Pedro Tultepec y San Pedro Cholula para reincorporarse más adelante a la autopista o a la carretera estatal Tenango-La Marquesa.

Isabel Castillo Maceda

Desapareció después de visitar a su amiga y compañera tianguista. Quien se encontraba vendiendo en el tianguis de jardines de Chalco. Estuvo con ella de 12 a 4 de la tarde. En Av Crisantemos esquina con calle Orquídeas. Desde entonces no se sabe nada de Isabel.

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“Como todos los sábados se dirigió al tianguis en dónde solía trabajar, ubicado en la colonia guadalupana, en municipio de Valle de Chalco en dónde ayudaba a una conocida y amiga a colocar su puesto de ropa pero extrañamente ese día no fue a ayudarle, solo anduvo por el tianguis y ni siquiera paso a saludar a la señora. Supuestamente porque el sábado anterior aviso que no se presentaría. En ese lugar los tianguistas cuentan que veían a Isabel ayudando a colocar el puesto y se quedaba todo el día hasta la hora de guardar y también ayudaba. Incluso también había otra persona del sexo masculino de la misma condición de Isabel y también ayudaba a colocar el puesto. Quien en un inicio intento ayudar con información pero después le perdimos la pista y no sabemos nada de el”, declararon los familiares en redes.

“Así como tampoco sabemos cuál fue el motivo. Porque Isabel estuvo toda la tarde en otro tianguis en dónde no tenía porque estar, en la colonia Jardines de Chalco municipio de Chalco. En ese otro tianguis solo fue a visitar a otra amiga y compañera tianguista con quién habían coincido el día jueves anterior ya que son compañeras en un tianguis que se coloca ese día. Desde entonces Isabel está desaparecida. Ella no habla ni escucha no sabe leer ni escribir. No entiende de maldades es muy vulnerable e indefensa. Solo queremos ENCONTRARLA. Sólo necesitamos información para atar cabos sueltos y para continuar con nuestra búsqueda. Todo será anónimo como hasta hoy se está manejando con mucha discreción. Solo has una llamada O enviar mensaje. Contaba con 62 años al desaparecer el 24 julio 2021. Si tienes información, llama: EMERGENCIAS: 911 COBUPEM: 800 509 09 27. FGJEM: 800 89 029 40. FUPUC: 55 8137 5103

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Elizabeth López Grijalva

Elizabeth López Grijalva, desapareció cuando tenía de 35 años, fue vista por última vez el 25 julio 2025 en Tepotzotlán, en el Estado de México (Edomex). Su familia espera verla regresar pronto a casa.

Ana Laura Herrera Estrada

Ana Laura Herrera, mujer desaparecida en calles del municipio de Tultitlán, Edomex (especial) Ana Laura Herrera desaparecida Tultitlán Edomex

Se encuentra desaparecida desde el 8 de Abril de 2025, fue vista por última vez en la colonia Amplacion la Sardaña, Tultitlán, Estado de México.

Los familiares denunciaron que el día 8 de abril en la noche y tuvieron que esperar 72 horas para poder levantar la denuncia, lo cuál consideran una negligencia ya que las primeras horas son vitales. Sus hijos y esposo la esperan.

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Cabe destacar que familiares señalaron que se trató de seguir la última ubicación de su celular, que daba a una propiedad en el municipio vecino de Cuautitlán Izcalli, sin embargo la autoridad no contaba con la orden de cateo, por lo cual no se hizo el registro para ver si ahí se localizaba la mujer.

Issac Navarrete García, 13 años

Tras casi 12 horas de parálisis vehicular y protestas, familiares y vecinos de Isaac bloquearon la circulación en la avenida Congreso de la Unión, a la altura de la avenida Talismán, en la alcaldía Gustavo A. Madero. La vialidad fue liberada después de que los manifestantes exigieran avances en la búsqueda del adolescente, desaparecido desde el viernes 16 de octubre.

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La familia solicitó revisar las cámaras del Metro para determinar si Isaac ingresó al sistema de transporte, dónde bajó o qué rumbo tomó. La petición se mantuvo sin respuesta expedita, según denunció Antonio, padre del menor, quien encabezó la protesta frente a la falta de información sobre el caso.

Antonio explicó que la familia ya había entregado datos sobre la posible ruta que siguió su hijo y sobre la persona con la que habría tenido contacto antes de desaparecer. Afirmó que las autoridades los habían enviado de un lado a otro sin resolver su solicitud de acceso a las grabaciones.

El padre pidió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) que permitiera consultar los videos del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. “Estamos pidiendo a la Fiscalía que nos ayude a ver las cámaras del Metro, porque ya tenemos desde el viernes que se perdió mi hijo y no nos dan ayuda”, reclamó.

Antonio advirtió que no retiraría el bloqueo hasta que su familia pudiera revisar las imágenes. La protesta afectó la movilidad en la zona norte de la capital durante prácticamente toda la jornada y obligó a vecinos y automovilistas a enfrentar la interrupción de la avenida.

La angustia de los familiares aumentó después de que uno de los hermanos de Isaac fuera trasladado para revisar las cámaras. Según Antonio, transcurrieron entre una hora y media y dos horas sin que el joven fuera atendido, mientras la familia permanecía en la calle a la espera de información sobre el paradero del adolescente.

Felipe Castro Jaramillo, taxista desaparecido

Tenía 52 años cuando desapareció el 5 de diciembre de 2019 en el municipio de Tecámac, Edomex, cuando fue buscar a un pasajero ya que era taxista, sin embargo su esposa cree que fue secuestrado.

María Fernanda y Daniel Arturo Chávez: “Los desaparecieron”

María Fernanda y Daniel Arturo son una pareja que vivía en el municipio de Lerma, Estado de México, que el pasdado 4 de abril cumplen tres años de haber desaparecido. De acuerdo con la madre de Fernanda, Esthela Zepeda, presumen que las personas a las cuales les rentaban parte de su vivienda, estarían detrás del hecho.

La persona entrevistada, recordó que este caso data de 2023, cuando fueron vistos por última vez.

“Ellos desaparecieron de su casa, se veían rastros de que fueron llevados con violencia porque su puerta estaba rota y todas sus pertenencias estaban ahí aventadas y había otras personas ahí en lugar. Ellos estaban viviendo en la colonia del panteón en Lerma, Estado de México”.

Esta pareja vivía en unión libre y tenían por lo menos ocho años juntos. María Fernanda Rodríguez Zepeda tenía 26 años de edad cuando desapareció y Daniel Arturo Chávez Valdés 28, además de ser padres de tres pequeñas de nombre Romi, Paulina y Victoria.

José Manuel Jacinto de la Cruz de 36 años de edad

José Manuel Jacinto de la Cruz tenía 36 años de edad, al momento de su desaparición. De acuerdo al reporte de búsqueda, el 21 de abril de 2021, fue visto por última vez en el poblado San Cristóbal Huichochitlán en el municipio de Toluca, Estado de México, desde entonces se desconoce su paradero.

José Manuel mide 1.88 metros, tez morena clara, pesa 98 kilogramos, cabello corto oscuro, ojos medianos rasgados color café oscuro, nariz mediana ancha, cejas escasas, complexión robusta, frente mediana, boca mediana, labios delgados.

Luis Javier Alonso Mariles, privado de su libertad

Azucena Mariles recorrió fiscalías, penales y servicios médicos forenses de casi todo México desde que su hijo, Luis Javier Alonso Mariles, fue privado de la libertad el 24 de abril de 2021 en San Cristóbal Huichochitlán, Toluca. La madre retomó la búsqueda tras recibir quimioterapias y enfrentar la muerte de su esposo, mientras buscaba federalizar la carpeta por las omisiones que denunció durante cinco años.

Luis Javier repartía gas cuando una camioneta blanca Silverado se emparejó con él. Azucena recordó que hombres armados bajaron a su hijo y a un compañero; identificó el vehículo por un emblema de la bandera de México en el cofre.

Horas después, Gustavo Medina Hernández, patrón de Luis, llamó a la familia. Azucena y su esposo acudieron a presentar la denuncia, pero ella aseguró que desde ese momento enfrentó intentos para omitir datos y aceptar la asesoría de una abogada.

La familia recibió una llamada de los secuestradores, quienes exigieron 150 mil pesos por la liberación. Cuando solicitaron una prueba de que Luis estaba con ellos, la comunicación terminó y no hubo otra llamada sobre su paradero.

La madre cuestionó la actuación de las fiscalías

El expediente pasó al área de secuestros, donde, según relató Azucena, le pidieron retirar las publicaciones que difundía en redes sociales y la amenazaron con que entorpecería las indagatorias. Ella sostuvo que hubo fuga de información y acusó irregularidades dentro de la Fiscalía de Secuestros.

Ante la falta de noticias oficiales, elaboró boletines de búsqueda casi un mes después de la desaparición y difundió el caso. Dijo que esa presión derivó en la detención de Antonio Castillo García y, dos años más tarde, tras un bloqueo, en la captura de Javier Castillo García.

La madre verificó personalmente las colaboraciones de búsqueda que, de acuerdo con la fiscalía, se habían enviado a los 32 estados. Afirmó que solo entre cinco y seis entidades confirmaron su recepción.

Su recorrido incluyó Semefos, fiscalías, colectivos, centros de rehabilitación y penales. Le faltaban dos estados por visitar para recorrer toda la República; en algunos servicios médicos forenses, relató, no había fotografías y las familias debían revisar gavetas.

Gustavo González Garduño

Jacob Garduño y Trinidad Núñez buscaron a su hijo Gonzalo Garduño Núñez, desaparecido el 10 de Diciembre de 2017 en el Estado de México. Su cuerpo llegó al entonces Servicio Médico Forense (Semefo) de Hidalgo el 18 de Diciembre del mismo año, sin embargo su cuerpo no fue identificado hasta el 21 de junio del 2019. Sus padres pagarán sus huellas en el Muro de la Memoria que se encuentra frente a la Fiscalía General de la República, en la Glorieta de Insurgentes, en exigencia de justicia y castigo a los culpables.