Natasha Dupeyrón confirma la bioserie de Verónica Castro: fans especulan que ella interpretará a “La Vero”

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Natasha Dupeyrón confirmó su participación en la bioserie de Verónica Castro, un proyecto que ya estaría en grabación y que podría ponerla frente a cámaras en el papel protagónico de una de las actrices más reconocidas de las telenovelas mexicanas.

En entrevista con Ventaneando, Dupeyrón reveló que formará parte del elenco de la producción, aunque evitó confirmar si será ella quien dé vida a Vero Castro en pantalla. La serie ya habría comenzado su rodaje, aunque la propia actriz señaló que a ella no la han llamado para grabar.

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Natasha Dupeyrón confirma su participación en el elenco de la bioserie de Verónica Castro

“Voy a ser parte de, ahí voy a estar”, dijo Natasha Dupeyrón a las cámaras del programa de TV Azteca, sobre su papel en la producción. La actriz añadió que la invitación a sumarse al proyecto le genera un afecto particular por la protagonista de la historia: “A Verónica saben que la quiero con todo mi corazón y que me hayan invitado me hace muy feliz”.

Natasha Dupeyrón reportó en sus redes sociales que sufrió una accidente dentro de su hogar Foto: Instagram/@natdupeyron

Pati Chapoy había adelantado semanas atrás, también en Ventaneando, que se trabajaba en una producción sobre la vida de Verónica Castro, aunque sin precisar detalles sobre elenco, plataforma o fecha de estreno.

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La incógnita sobre quién interpretará a Verónica Castro

Al ser cuestionada directamente sobre si ella encarnará a Verónica Castro en la bioserie, Natasha Dupeyrón mantuvo la reserva. “No… no puedo decir nada”, respondió, una frase que deja abierta la posibilidad de que sea la encargada del papel central.

La actriz precisó que, pese a formar parte del proyecto, aún no ha sido llamada a grabar sus escenas. “No lo sé, yo no (ha comenzado a grabar escenas)”, señaló, lo que confirma que la producción avanza con un calendario de rodaje por etapas.

Figuras como Mijares, Verónica Castro y Flans comparten sus recuerdos sobre la leyenda del Baby’O en Acapulco (Vix)

Bioserie de Verónica Castro aún sin fecha de estreno

Según lo expuesto por Dupeyrón, las grabaciones de la bioserie aún no han comenzado, o al menos no todos los integrantes del elenco han comenzado su participación frente a cámaras. No se ha anunciado qué plataforma o cadena transmitirá la producción, ni se ha fijado una fecha de estreno.

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Verónica Castro, de 74 años, es reconocida por protagonizar telenovelas como Los ricos también lloran, Rosa salvaje y María Mercedes, producciones que consolidaron su carrera dentro y fuera de México. La bioserie buscaría retratar tanto su trayectoria artística como aspectos de su vida personal.

Natasha Dupeyrón interpretó un personaje joven de Verónica Castro en una película

Las actrices trabajaron juntas en la película del 2022 “Cuando sea joven”, producida por Eugenio Derbez. Ambas interpretan al mismo personaje, Malena, en distintas etapas de su vida: Natasha Dupeyrón la versión joven y Verónica Castro la versión adulta.

Natasha Dupeyrón y Verónica Castro en la película del 2022 “Cuando sea joven”

Según contó la propia Dupeyrón, no grabaron escenas juntas por la naturaleza del personaje, pero sí convivieron durante el rodaje:

“No nos tocó trabajar juntas porque somos el mismo personaje, pero yo me colaba a sus llamados y platicábamos, creamos el personaje juntas, hablamos sobre hacia dónde lo queríamos llevar. Fue una película de equipo y el resultado es hermoso. Vero es una persona increíble”, declaró Dupeyrón.

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Esto ha aumentado las especulaciones sobre el posible papel de Dupeyrón en la bioserie de “La Vero”, debido a que en este proyecto quedó reflejado que ella podría interpretar una versión joven de Castro.

Carrera y trayectoria de Natasha Dupeyrón

Natasha Dupeyrón (@natdupeyron)

Natasha Dupeyrón nace el 3 de junio de 1991 en Ciudad de México. Es actriz, cantante y modelo, con una carrera activa desde su infancia. Es hija del actor Humberto Dupeyrón, hermana del dramaturgo Odin Dupeyrón y sobrina de la actriz Elizabeth Dupeyrón.

Inicios y telenovelas: Debuta en 1992 en la serie Dr. Cándido Pérez y a partir de ahí participa en producciones como María la del Barrio, Carita de ángel, Rebelde y Peregrina, donde interpreta a la villana Evita en 2005.

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Protagoniza telenovelas como Lola, érase una vez (2007), Juro que te amo (2008) y Verano de amor (2009). En 2012 participa en Miss XV, con la que gana un Kids Choice Awards México, y en 2013 forma parte de Qué pobres tan ricos.

Natasha Dupeyrón (@natdupeyron)

Cine y reconocimiento: Su papel como Regina en Treintona, soltera y fantástica (2016) le vale una nominación al Premio Ariel a Mejor Actriz Revelación.

Proyección internacional: En 2018 se integra al elenco de La casa de las flores, serie de Netflix dirigida por Manolo Caro, donde interpreta a Ana Paula “La Chiquis” Corcuera. El papel le da proyección internacional y una nominación a los Premios Canacine.

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Más recientemente participa en Señorita 89 (2022-2024), producción de Lucía Puenzo, y en Cuando sea joven (2022), película de Warner Bros. donde comparte personaje con Verónica Castro. En 2025 forma parte de las series Los hilos del pasado y Nadie nos vio partir.