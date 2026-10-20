México

Receta de crepas con tortilla de harina: fácil y rápido para cuando tengas un antojo dulce

Esta idea te permite tener un postre delicioso sin complicaciones

Plato con crepas dobladas rellenas de fruta, acompañadas de helado, nata montada, fresas, arándanos y jarabe sobre una mesa de madera.
Dos crepas dulces preparadas con tortillas de harina se presentan en un plato con fresas, plátano, salsas dulces y una porción de helado de vainilla. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Estas crepas con tortilla de harina son la solución perfecta para un antojo dulce: se preparan en pocos minutos, quedan tiernas y aceptan todo tipo de rellenos.

La combinación de crema de cacao, plátano y un toque de azúcar glas recuerda a las crepas clásicas, pero con una versión mucho más rápida. Solo necesitas calentar, rellenar y doblar.

PUBLICIDAD

Tres crepas dobladas rellenas de fresas, plátano y crema de chocolate sobre un plato, con fresas frescas alrededor.
Un plato reúne tres crepas de tortilla de harina rellenas con crema de chocolate, trozos de fresa y rodajas de plátano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de crepas con tortilla de harina

Esta receta sustituye la masa tradicional por tortillas de harina de trigo. La técnica consiste en calentarlas ligeramente en la sartén para ablandarlas y rellenarlas con una crema dulce y fruta fresca.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos.
  • Preparación: 5 minutos.
  • Cocción: 5 minutos.

Ingredientes

  1. 4 tortillas de harina de trigo, tamaño mediano.
  2. 4 cucharadas de crema de cacao y avellanas.
  3. 2 plátanos maduros.
  4. 1 cucharada de mantequilla.
  5. 2 cucharadas de nueces picadas, opcional.
  6. 1 cucharadita de azúcar glas.
  7. 1 cucharadita de canela en polvo, opcional.

Cómo hacer crepas con tortilla de harina, paso a paso

  1. Pela los plátanos y córtalos en rodajas finas.
  2. Calienta una sartén antiadherente a fuego medio. Añade una pequeña parte de la mantequilla.
  3. Coloca una tortilla de harina en la sartén. Calienta durante 20 o 30 segundos por cada lado, sin dejar que se tueste demasiado.
  4. Retira la tortilla y extiende 1 cucharada de crema de cacao en una mitad.
  5. Añade varias rodajas de plátano y, si quieres, un poco de nuez picada.
  6. Dobla la tortilla por la mitad y vuelve a colocarla en la sartén.
  7. Cocina durante 30 segundos por cada lado para que el relleno se temple y la tortilla quede ligeramente dorada.
  8. Repite el proceso con el resto de las tortillas.
  9. Sirve las crepas calientes con azúcar glas y canela por encima.
  10. No sobrecargues el relleno, ya que la tortilla puede romperse al doblarla.
Infografía con seis pasos ilustrados para rellenar y dorar tortillas de harina con crema de cacao y rodajas de plátano en una sartén.
Una infografía de Infobae detalla el procedimiento en seis pasos para elaborar crepas dulces con tortilla de harina, crema de cacao y plátano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tutorial de cocina donde se muestra el paso a paso para elaborar crepas dulces utilizando tortillas de harina de trigo. Sobre una tabla de madera, se extiende crema de avellanas con cacao y se colocan rebanadas de plátano, fresas cortadas y trozos de nuez picada, finalizando con el doblado de la tortilla. (tortitrigo)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 crepas, equivalentes a 4 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por crepa:

  • Calorías: 325 kcal.
  • Proteínas: 6 g.
  • Hidratos de carbono: 48 g.
  • Grasas: 13 g.
  • Azúcares: 22 g.
  • Fibra: 4 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumir las crepas justo después de prepararlas.

Si sobran, guárdalas en la nevera dentro de un recipiente hermético durante un máximo de 24 horas.

Para recalentarlas, utiliza una sartén a fuego bajo durante 1 o 2 minutos por cada lado. También puedes calentarlas en el microondas durante 20 segundos, aunque la tortilla quedará más blanda.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

crepaspostrestortillanutriciónmexico-recetasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sismo hoy 19 de octubre en México: se registró un temblor de magnitud 4.2 en Coyuca de Benítez, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Sismo hoy 19 de octubre en México: se registró un temblor de magnitud 4.2 en Coyuca de Benítez, Guerrero

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 19 de octubre: lluvias por Frente frío 2 y Tormenta tropical Trudy; activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas en la capital

Consulta en tiempo real actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas en el país

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy lunes 19 de octubre: lluvias por Frente frío 2 y Tormenta tropical Trudy; activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas en la capital

Natasha Dupeyrón confirma la bioserie de Verónica Castro: fans especulan que ella interpretará a “La Vero”

Natasha Dupeyrón confirma que participa en la producción y deja abierta la posibilidad de que ella encarne a la reconocida actriz de telenovelas

Natasha Dupeyrón confirma la bioserie de Verónica Castro: fans especulan que ella interpretará a “La Vero”

Ofrenda Monumental del Zócalo 2026: detalles del homenaje a José Guadalupe Posada y su famosa Catrina

Una Catrina monumental de 32 metros de altura transformará el Zócalo por Día de Muertos

Ofrenda Monumental del Zócalo 2026: detalles del homenaje a José Guadalupe Posada y su famosa Catrina

César Jáuregui niega haber autorizado la intervención de agentes de la CIA en Chihuahua: “Ni una orden, ni un WhatsApp”

Durante su audiencia judicial, el exfuncionario negó haber dado instrucciones para permitir la intervención de agentes extranjeros y cuestionó las pruebas de la investigación

César Jáuregui niega haber autorizado la intervención de agentes de la CIA en Chihuahua: “Ni una orden, ni un WhatsApp”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: recuperan cinco de siete autos de alta gama robados en Anzures y detienen a tres presuntos implicados

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 19 de octubre: recuperan cinco de siete autos de alta gama robados en Anzures y detienen a tres presuntos implicados

Caen cuatro servidores públicos de Taxco señalados de pertenecer a La Familia Michoacana: son acusados de desaparición forzada

Sentencian a un hombre por viajar con casi 100 kilos de metanfetamina oculta en las ruedas de su camión: iba de Jalisco a Baja California

La corrupción mexicana habría permitido el asesinato de "Kiki" Camarena, dice la DEA

Capturan a "El Charro", miembro de La Familia Michoacana acusado de desaparecer a un menor en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Daniela Romo, Alejandra Guzmán y Angélica María: las artistas mexicanas que superaron el cáncer de mama

Daniela Romo, Alejandra Guzmán y Angélica María: las artistas mexicanas que superaron el cáncer de mama

Natasha Dupeyrón confirma la bioserie de Verónica Castro: fans especulan que ella interpretará a “La Vero”

Desde México, Enrique Bunbury llora la pérdida de Javier Íñigo y le dedica emotivo mensaje

Salud de César Bono: familia del actor aclara su estado y desmiente la extirpación de un ojo

Gael García Bernal recibe un golpe en el rostro con una mantequilla de juguete durante el Festival de Cine de Morelia

DEPORTES

Filtran padecimiento que Santiago Giménez afrontaría y afectaría su rendimiento en la cancha

Filtran padecimiento que Santiago Giménez afrontaría y afectaría su rendimiento en la cancha

Aleco Irarragori reaparece junto a su directiva y jugadores de Santos luego de ser operado de emergencia: “Me toca estar bien para ustedes”

Es un hecho, Memo Ochoa será homenajeado con América en el Estadio Azteca

Captan a Pedro Vite en un antro de la CDMX tras la victoria de Pumas ante Atlante

Canelo explica cómo es entrenar con Oleksandr Usyk y por qué decidió hacer campamento ahí: “Nos llevamos bien”