Receta de crepas con tortilla de harina: fácil y rápido para cuando tengas un antojo dulce

Estas crepas con tortilla de harina son la solución perfecta para un antojo dulce: se preparan en pocos minutos, quedan tiernas y aceptan todo tipo de rellenos.
La combinación de crema de cacao, plátano y un toque de azúcar glas recuerda a las crepas clásicas, pero con una versión mucho más rápida. Solo necesitas calentar, rellenar y doblar.
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Receta de crepas con tortilla de harina
Esta receta sustituye la masa tradicional por tortillas de harina de trigo. La técnica consiste en calentarlas ligeramente en la sartén para ablandarlas y rellenarlas con una crema dulce y fruta fresca.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 10 minutos.
- Preparación: 5 minutos.
- Cocción: 5 minutos.
Ingredientes
- 4 tortillas de harina de trigo, tamaño mediano.
- 4 cucharadas de crema de cacao y avellanas.
- 2 plátanos maduros.
- 1 cucharada de mantequilla.
- 2 cucharadas de nueces picadas, opcional.
- 1 cucharadita de azúcar glas.
- 1 cucharadita de canela en polvo, opcional.
Cómo hacer crepas con tortilla de harina, paso a paso
- Pela los plátanos y córtalos en rodajas finas.
- Calienta una sartén antiadherente a fuego medio. Añade una pequeña parte de la mantequilla.
- Coloca una tortilla de harina en la sartén. Calienta durante 20 o 30 segundos por cada lado, sin dejar que se tueste demasiado.
- Retira la tortilla y extiende 1 cucharada de crema de cacao en una mitad.
- Añade varias rodajas de plátano y, si quieres, un poco de nuez picada.
- Dobla la tortilla por la mitad y vuelve a colocarla en la sartén.
- Cocina durante 30 segundos por cada lado para que el relleno se temple y la tortilla quede ligeramente dorada.
- Repite el proceso con el resto de las tortillas.
- Sirve las crepas calientes con azúcar glas y canela por encima.
- No sobrecargues el relleno, ya que la tortilla puede romperse al doblarla.
Tutorial de cocina donde se muestra el paso a paso para elaborar crepas dulces utilizando tortillas de harina de trigo. Sobre una tabla de madera, se extiende crema de avellanas con cacao y se colocan rebanadas de plátano, fresas cortadas y trozos de nuez picada, finalizando con el doblado de la tortilla. (tortitrigo)
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 crepas, equivalentes a 4 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación por crepa:
- Calorías: 325 kcal.
- Proteínas: 6 g.
- Hidratos de carbono: 48 g.
- Grasas: 13 g.
- Azúcares: 22 g.
- Fibra: 4 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Lo ideal es consumir las crepas justo después de prepararlas.
Si sobran, guárdalas en la nevera dentro de un recipiente hermético durante un máximo de 24 horas.
Para recalentarlas, utiliza una sartén a fuego bajo durante 1 o 2 minutos por cada lado. También puedes calentarlas en el microondas durante 20 segundos, aunque la tortilla quedará más blanda.
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