Ofrenda Monumental del Zócalo 2026: detalles del homenaje a José Guadalupe Posada y su famosa Catrina

La Ofrenda Monumental buscará acercar al público a la historia de la Calavera Garbancera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Ofrenda Monumental del Zócalo de 2026 rendirá homenaje a José Guadalupe Posada y a su célebre Catrina mediante una escultura de cartonería de 32 metros, tapetes de aserrín y miles de flores de cempasúchil. La instalación abrirá el 29 de octubre y se podrá visitar hasta el 2 de noviembre, con entrada libre, en la Plaza de la Constitución.

La propuesta formará parte de las celebraciones del Día de Muertos en el Centro Histórico de la Ciudad de México. El montaje buscará recordar a quienes siguen presentes en la memoria de sus familias y destacar una figura que se convirtió en uno de los emblemas más reconocibles de la tradición.

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Una escultura de cartonería de 32 metros dominará el Zócalo

La pieza central del montaje será una Catrina de 32 metros de altura elaborada con cartonería. La estructura ocupará el Zócalo como principal referencia visual de una ofrenda que combinará elementos tradicionales de las conmemoraciones mexicanas.

La instalación incluirá tapetes hechos con aserrín y miles de flores de cempasúchil. Estos componentes acompañarán a la figura monumental y aportarán color al recorrido en la Plaza de la Constitución.

La exposición iniciará el jueves 29 de octubre. El último día para visitarla será el lunes 2 de noviembre, fecha que coincide con la parte final de las celebraciones del Día de Muertos.

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El acceso será gratuito. Al tratarse de una propuesta instalada al aire libre, no tendrá un horario fijo de apertura o cierre, por lo que el público podrá acudir en distintos momentos del día.

La recomendación para quienes planeen asistir es llegar temprano. La concentración de visitantes en el Centro Histórico suele aumentar durante esta temporada, especialmente cuando coinciden actividades culturales y recorridos vinculados con el Día de Muertos.

La convocatoria también invita a las personas a asistir caracterizadas de catrín o catrina. La elección de vestuario permitirá integrarse a una instalación inspirada en la figura que Posada creó como parte de su crítica social.

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La instalación incluirá tapetes hechos con aserrín y miles de flores de cempasúchil. (Cuartoscuro/ Galo Cañas Rodríguez)

El homenaje recupera la historia de José Guadalupe Posada

José Guadalupe Posada nació en 1852, en Aguascalientes. Su trabajo como grabador, ilustrador y caricaturista se distinguió por el uso de calaveras y representaciones de la muerte que reflejaban aspectos sociales de su época.

El artista recurrió a referencias del folclore mexicano para construir una obra satírica. Las figuras óseas no solo aludían a la muerte, sino que funcionaban como una forma de cuestionar conductas y aspiraciones presentes en distintos sectores de la sociedad.

Su creación más conocida fue la Calavera Garbancera. El nombre remitía a quienes vendían garbanza y, pese a tener ascendencia indígena, buscaban adoptar una identidad europea y rechazaban su propia herencia cultural.

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La imagen hacía una crítica a las personas que pretendían asumirse como españolas o francesas. La composición cuestionaba la negación de las raíces indígenas y la búsqueda de reconocimiento a través de costumbres ajenas.

Con los años, aquella calavera adquirió una nueva dimensión dentro de la cultura popular. Diego Rivera retomó la figura y contribuyó a difundirla bajo la imagen de la Catrina, asociada con vestidos elegantes, sombreros y una presencia recurrente en las representaciones del Día de Muertos.

La ofrenda de 2026 colocará esa trayectoria en el centro de la capital. La escultura monumental de cartonería será una referencia a la obra de Posada y a la transformación de la Calavera Garbancera en un símbolo mexicano ampliamente reconocido.

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José Guadalupe Posada dejó un gran legado en la historia de la ilustración y las artes plásticas en México. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Los tapetes y las flores acompañarán a la figura principal

El montaje integrará expresiones del arte popular en uno de los espacios públicos más concurridos de la Ciudad de México. La cartonería, los tapetes de aserrín y el cempasúchil conformarán un recorrido dedicado a la memoria y a las tradiciones funerarias mexicanas.

Las flores de cempasúchil tendrán una presencia destacada en la instalación. La planta está estrechamente vinculada con las ofrendas que se preparan durante estas fechas y forma parte de la identidad visual de la celebración.

Los tapetes elaborados con aserrín sumarán diseños tradicionales al montaje. Su incorporación permitirá que el público observe distintas técnicas artesanales reunidas en el mismo espacio.

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La combinación de estos elementos tendrá como eje la Catrina. La figura reunirá la estética contemporánea del Día de Muertos con el origen crítico de la creación de Posada.

El Zócalo ha recibido en años anteriores ofrendas enfocadas en figuras históricas o regiones del país. En esta ocasión, la propuesta se concentrará en un personaje cuya imagen se extendió más allá de los grabados originales y se incorporó a las celebraciones actuales.

La instalación también pondrá en primer plano el trabajo artesanal asociado con la cartonería. La técnica será la base de una pieza de gran escala que buscará convertirse en uno de los principales atractivos de la temporada.

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Mega Ofrenda del Zócalo 2025. ( X @ClaraBrugadaM)

El Centro Histórico concentrará desfiles y actividades culturales

La Ofrenda Monumental coincidirá con otros eventos de Día de Muertos programados en el Centro Histórico. El sábado 31 de octubre se realizará el Gran Desfile de Día de Muertos, por lo que la zona tendrá una alta concentración de asistentes.

Entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre se celebrará “Campo de Xolos: Bienvenidos a Itzcuintlán”, el Primer Festival del Perro Xoloitzcuintle. La actividad también se desarrollará en el área central de la ciudad.

La cercanía entre los eventos permitirá organizar una visita que incluya la ofrenda y otras propuestas culturales. La programación reunirá expresiones relacionadas con la memoria, la música, el arte popular y los símbolos de la festividad.

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También se contempla la realización de conciertos gratuitos y actividades culturales. Los nombres de los artistas, los horarios y otros detalles de las presentaciones aún no fueron confirmados.

La celebración se extenderá a otros puntos de la ciudad con 12 ofrendas comunitarias. Entre las sedes previstas figuran la Plaza de las Tres Culturas, Lomas de la Era, las Utopías y explanadas de alcaldías como Coyoacán y Tlalpan.

La instalación del Zócalo será una de las principales opciones para quienes busquen acercarse a las tradiciones del Día de Muertos. La Catrina de Posada encabezará una propuesta que reunirá memoria, crítica social, artesanía y elementos característicos de la cultura mexicana.