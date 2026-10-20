Caen cuatro servidores públicos de Taxco señalados de pertenecer a La Familia Michoacana: son acusados de desaparición forzada. @FGEGuerrero

Guardar

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE Guerrero) detuvo a cuatro servidores públicos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, señalados como presuntos integrantes de La Familia Michoacana, por su probable responsabilidad en la desaparición forzada de una persona.

Los detenidos ocupaban cargos en el Centro de Comando y Control (C2) y en la Policía Preventiva Municipal. Según la investigación, habrían usado sus funciones oficiales para facilitar la privación de la libertad de la víctima, cuya identidad permanece reservada.

PUBLICIDAD

Presuntos vínculos con La Familia Michoacana

Los cuatro aprehendidos son identificados por las investigaciones como integrantes del grupo delictivo La Familia Michoacana. Se trata de Ricardo “N”, director del C2; José “N”, monitorista del mismo centro; y Gabriel “N” y Olga “N”, ambos elementos de la Policía Preventiva Municipal de Taxco de Alarcón.

La detención de estos cuatro funcionarios eleva a seis el número de servidores públicos del Ayuntamiento de Taxco aprehendidos entre el 16 y el 19 de octubre de 2026, en el marco de las acciones para combatir la desaparición de personas y el crimen organizado en la región Norte de Guerrero.

Las autoridades no detallaron si existen vínculos adicionales entre los otros dos funcionarios detenidos en días previos y el mismo grupo delictivo.

Cargos oficiales usados para facilitar la desaparición

Los hechos ocurrieron el 29 de septiembre de 2026 en el centro de Taxco de Alarcón. Ese día, la víctima fue privada de la libertad por varios sujetos que la obligaron a subir a un vehículo.

PUBLICIDAD

Caen cuatro servidores públicos de Taxco señalados de pertenecer a La Familia Michoacana: son acusados de desaparición forzada. @FGEGuerrero

Según las investigaciones, Gabriel “N” y Olga “N” habrían ordenado el retiro de elementos de Tránsito Municipal de la zona donde ocurrió la privación de la libertad.

Los mismos dos policías preventivos habrían instruido a Ricardo “N” y José “N”, director y monitorista del C2 respectivamente, para que omitieran reportar lo sucedido a las corporaciones de seguridad. Estas acciones, según la Fiscalía, habrían facilitado la privación de la libertad de la víctima.

Operativo conjunto y marco institucional

La orden de aprehensión contra los cuatro servidores públicos fue cumplimentada por la FGE Guerrero en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal.

PUBLICIDAD

La Fiscalía señaló que la detención es resultado de trabajos de investigación enfocados en combatir la desaparición de personas en el estado. El operativo se enmarca en el reforzamiento de las acciones de seguridad en la región Norte de Guerrero.

Las instituciones participantes no ofrecieron detalles adicionales sobre el lugar ni las circunstancias específicas de la detención de los cuatro imputados.

Proceso judicial y búsqueda de la víctima

Los cuatro detenidos serán puestos a disposición del Juez de Control que los requiere, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho. De acuerdo con la legislación vigente, los imputados se presumen inocentes mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente.

PUBLICIDAD

Caen cuatro servidores públicos de Taxco señalados de pertenecer a La Familia Michoacana: son acusados de desaparición forzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FGE Guerrero mantiene las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos el 29 de septiembre. Paralelamente, continúan las acciones de búsqueda para lograr la localización de la víctima.

La Fiscalía no precisó si existen otros implicados en la privación de la libertad además de los cuatro servidores públicos detenidos y los sujetos que subieron a la víctima al vehículo.

Seis detenciones en cuatro días en Taxco

Con las aprehensiones de Ricardo “N”, José “N”, Gabriel “N” y Olga “N”, suman seis los servidores públicos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón detenidos entre el 16 y el 19 de octubre de 2026 por delitos de secuestro agravado y desaparición forzada de personas.

PUBLICIDAD

Los otros dos detenidos en ese periodo son José Carlos “N”, director de Reglamentos del Ayuntamiento, y Gerónimo “N”, policía municipal activo. Ambos son investigados por su probable participación en distintos casos de secuestro agravado, según informó la Fiscalía.

La FGE Guerrero atribuyó estas seis detenciones al seguimiento de distintas investigaciones y al reforzamiento de las acciones de seguridad en la región Norte del estado.

Otras detenciones contra La Familia Michoacana en la región

La captura de los servidores públicos de Taxco se suma a otros operativos recientes de la FGE Guerrero contra presuntos integrantes de La Familia Michoacana en la zona.

El 19 de octubre, la Fiscalía detuvo en Iguala de la Independencia a Sergio Adrián “N”, alias “El Charro”, señalado como presunto integrante del grupo delictivo. El detenido es investigado por la desaparición de una persona menor de edad en Taxco de Alarcón, ocurrida entre el 30 de junio y el 1 de julio de 2026. La víctima continúa sin ser localizada.

PUBLICIDAD