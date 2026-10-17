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Fórmula 1 en México: dónde hospedarte en CDMX si vienes al Gran Premio 2026

El portal oficial del Gran Premio de México compartió una guía con alternativas de alojamiento para quienes viajarán a la capital del 30 de octubre al 1 de noviembre

(Gran Premio de la Ciudad de México)
(Gran Premio de la Ciudad de México)
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La Ciudad de México se prepara para recibir a miles de aficionados durante el Gran Premio de México 2026, una de las citas más esperadas del calendario de la Fórmula 1.

Además de la emoción en la pista, el evento ofrece la oportunidad de disfrutar la gastronomía, la cultura, la vida nocturna y los principales atractivos de la capital.

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Si planeas viajar a la CDMX para vivir la máxima fiesta del automovilismo, que se celebrará del 30 de octubre al 1 de noviembre, elegir dónde hospedarte puede marcar la diferencia en tu experiencia. Por ello, el portal oficial del México GP compartió una guía con algunas de las zonas que puedes considerar para encontrar alojamiento y aprovechar tu visita.

Polanco, una opción para quienes buscan lujo

Polanco, la zona más exclusiva de la CDMX, ha encendido los focos rojos tras recientes hechos de violencia. (FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)
(FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM)

Polanco destaca por su oferta de hoteles de alta gama, restaurantes, tiendas de marcas internacionales y centros comerciales. También es una alternativa para quienes quieren combinar su estancia con actividades culturales.

Entre sus principales atractivos se encuentran los museos Soumaya y Jumex, que albergan exposiciones de arte, además del Acuario Inbursa y el Teatro Telcel, donde se presentan distintos espectáculos.

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La zona reúne opciones de hospedaje y entretenimiento para quienes buscan una experiencia con comodidades y servicios de alto nivel.

Roma Norte, para disfrutar la vida nocturna

El restaurante GIN-GIN está en la Roma Norte.| Captura de pantalla MAPS
(Captura de pantalla MAPS)

Si buscas bares, música y lugares para salir por la noche, Roma Norte puede ser una alternativa. Esta colonia se caracteriza por su ambiente dinámico y su variedad de opciones de entretenimiento.

En sus calles encontrarás karaokes, bares, antros y espacios para bailar. Además, su ubicación permite llegar a distintos recintos de la ciudad, incluidas las arenas donde se celebran funciones de lucha libre.

Condesa, entre parques y cafeterías

Edificio de ladrillo rojo con torreón y balcones, rodeado de árboles verdes. Calle con vehículos estacionados y algunas personas. Cielo nublado
(Alcaldía Cuahutemoc)

La Condesa ofrece un ambiente más relajado, con parques, cafeterías y espacios para caminar. Es una opción para quienes desean combinar su estancia durante el México GP con recorridos por una de las zonas más conocidas de la capital.

Sus calles también son atractivas para quienes disfrutan andar en bicicleta. A esto se suma una oferta de restaurantes, cafeterías y actividades recreativas, como los escape rooms y los establecimientos donde es posible jugar juegos de mesa.

Durante la temporada de Día de Muertos, además, puedes encontrar lugares para probar el tradicional pan de muerto.

Paseo de la Reforma, una ubicación estratégica

(ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)
(ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM)

Por su conexión con diferentes puntos de la ciudad, Paseo de la Reforma es otra zona que puedes considerar para hospedarte durante la semana del Gran Premio.

La avenida cuenta con una amplia variedad de hoteles, restaurantes y cafeterías, además de monumentos emblemáticos como el Ángel de la Independencia. Su ubicación también facilita los recorridos hacia zonas como Chapultepec, el Centro Histórico, Polanco y Roma.

Centro Histórico, para descubrir la historia de México

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Si quieres aprovechar el viaje para conocer algunos de los sitios históricos más importantes de la capital, el Centro Histórico reúne distintas alternativas de hospedaje, desde hoteles hasta hostales.

Entre sus principales atractivos están el Zócalo capitalino, el Palacio Nacional, la Catedral Metropolitana, las ruinas del Templo Mayor, la Torre Latinoamericana, la Alameda Central y el Palacio de Bellas Artes.

La zona también cuenta con una amplia oferta gastronómica y espacios para disfrutar del ambiente de la ciudad durante las celebraciones de Día de Muertos.

Cerca del aeropuerto, para facilitar los traslados

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(Photo by PEDRO PARDO / AFP)

Para quienes priorizan la cercanía con el Autódromo Hermanos Rodríguez, la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México puede ser una alternativa práctica.

En sus alrededores hay hoteles que permiten reducir los tiempos de traslado hacia el circuito, al que se puede llegar en automóvil o mediante el transporte público. Esta opción puede resultar conveniente para quienes tienen una estancia corta y buscan aprovechar al máximo los días del Gran Premio.

Coyoacán, una estancia con ambiente cultural

Torre Mitikah
(Cuartoscuro)

Coyoacán es una alternativa para quienes prefieren una zona con ambiente tradicional y un ritmo más tranquilo. Sus calles, plazas y construcciones coloniales permiten recorrer parte de la historia y la cultura de la Ciudad de México.

Entre los lugares que puedes visitar están la Casa Azul, donde vivió Frida Kahlo, y el Museo Anahuacalli, relacionado con la obra de Diego Rivera. También puedes recorrer sus plazas, conocer sus mercados y probar platillos de la gastronomía local.

Con estas alternativas, puedes elegir el alojamiento que mejor se adapte a tu presupuesto, tus planes y la experiencia que quieras vivir durante el México GP 2026, que coincidirá con las celebraciones de Día de Muertos.

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