Pese a avances en políticas públicas, México no llegará a sus compromisos de reducción de emisiones para 2030

Imagen de archivo de una chimenea de una fábrica emitiendo gases a la atmósfera. EFE/Franck Robichon

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El director ejecutivo de Iniciativa Climática de México (ICM), Adrián Fernández Bremauntz, aseguró que el país llega a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2026 (COP31) con dos avances que puede presentar ante la comunidad internacional: el regreso de las energías renovables con inversión privada y mixta, y el diseño de una Plataforma País para financiar la transición. No obstante, aun con esos pasos, advierte que México difícilmente cumplirá sus metas de reducción de emisiones para 2030.

“En este momento, en México cumplir las metas al 2030 y al 2035 va a estar difícil”, señaló Fernández Breauntz durante el Pre-COP31: de las metas a la acción, organizado por el ICM en Ciudad de México, los días 15 y 16 de octubre, rumbo a la COP31.

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El objetivo de dichos paneles plantea las discusiones y los temas que discutirá México en el evento, el cual se realizará del 9 al 20 de noviembre de este año, en Antalya, Turquía. México presentará ante la comunidad científica internacional los avances en la reducción de contaminantes como parte de su meta climática para 2030.

Actualmente, de acuerdo a las modelaciones del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), México enfrenta una brecha estimada de 225 millones de toneladas de CO2 equivalente para cumplir su meta, la cual implica la reducción del 35% de los gases de efecto invernadero.

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Inversión en energías renovables y Plataforma país, los principales logros de México

El director del ICM consideró que son dos los puntos más relevantes que México podría llevar a la agenda de la COP31 y destacó las inversiones en energías renovables como uno de los principales logros recientes en materia de mitigación del cambio climático.

“México ya lanzó renovables, ya está el sector privado, ya está invirtiendo”, expresó Fernández Bremauntz. Con ello, planteó que se muestra un cambio en la política energética. La nueva ruta contempla proyectos solares y eólicos, reglas para la participación privada y esquemas de inversión compartida entre el Estado y empresas.

México también prepara una Plataforma País de inversiones, que busca ordenar las prioridades de financiamiento para cumplir los compromisos climáticos. La propuesta pretende identificar cuánto dinero se requiere, qué proyectos deben desarrollarse y de dónde pueden provenir los recursos. Fernández Bremauntz sostuvo que el país debe llegar a la COP31 con ambos avances.

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Adrián Fernández Bremauntz, director ejecutivo de ICM (Iniciativa Climática de México (ICM))

Metas para 2030 siguen fuera de alcance para México

Pese a los cambios anunciados, el director ejecutivo de ICM reconoció que la distancia entre las políticas en marcha y los compromisos nacionales mantiene a México lejos de la trayectoria requerida para esta década.

El diagnóstico del ICM coincide con la brecha estimada de 225 millones de toneladas de CO2 equivalente que el país debe recortar para alcanzar su objetivo hacia 2030. La brecha representa las emisiones que todavía deben reducirse mediante acciones adicionales en energía, transporte, industria, bosques, agricultura y petróleo y gas. Los avances en generación renovable pueden contribuir a cerrar esa distancia, pero requieren velocidad, financiamiento y regulación.

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El directivo advirtió que los compromisos internacionales no pueden quedarse en anuncios. México se ha adherido a iniciativas climáticas, pero varias de ellas no han tenido un cumplimiento suficiente en sectores que concentran una parte de las emisiones nacionales.

“México ha suscrito la mayor parte de estas iniciativas y no necesariamente se han cumplido. Hay que monitorear el avance. Como sociedad civil, tenemos que pedirles cuentas”, sostuvo.

La Plataforma País tendría que responder a esa falta de coordinación. El instrumento busca que cada proyecto de generación limpia, eficiencia energética o electrificación se mida contra las reducciones necesarias para cumplir la Contribución Determinada a Nivel Nacional, conocida como NDC.

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Sheinbaum debe exigir a Pemex cumplir compromisos medioambientales

Fernández Bremauntz colocó a Pemex entre los asuntos que el gobierno federal debe atender para acercarse a sus metas climáticas. Destacó que México ha asumido compromisos para disminuir las emisiones fugitivas de metano en las operaciones de petróleo y gas, pero el directivo señala que no hay avances suficientes.

“México se comprometió y dijo: vamos a bajar las emisiones de metano en el sector petróleo y gas. Tenemos una empresa del Estado y no se ha avanzado prácticamente”, afirmó.

Las emisiones fugitivas ocurren por fugas, venteos y quema de gas en instalaciones petroleras, complejos petroquímicos y actividades de producción. Fernández Bremauntz sostuvo que la reducción de estas emisiones debe formar parte de la estrategia para cumplir la meta nacional de 2030.

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Señaló que Pemex tiene obligaciones ambientales que debe cumplir y plantea que la presidenta Claudia Sheinbaum debe exigir resultados a la empresa productiva del Estado, como ya ocurrió con la Comisión Federal de Electricidad en el impulso a las renovables.

“Así como la presidenta metió en orden a la CFE y a todos aquellos que no querían renovables y que no querían al sector privado, le va a tocar meter en orden a Pemex para que cumpla en su desempeño”, dice.