El maquillaje azul de Sally que puedes recrear con productos que ya tienes en casa para este Halloween 2026

Una mesa de madera reúne cosméticos, brochas y una fotografía de referencia para una caracterización temática de Halloween inspirada en Sally. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sally es uno de los disfraces de Halloween que se resuelven con pocos productos y una idea clara: piel azul, ojos grandes y costuras negras. Para este 31 de octubre de 2026, el personaje de El extraño mundo de Jack vuelve a aparecer en redes por su maquillaje fácil de adaptar en casa.

No hace falta cubrir el rostro con pintura gruesa ni comprar un kit profesional. Una base cremosa, sombras oscuras, delineador y un labial rojo bastan para crear una versión reconocible de Sally, la muñeca de trapo creada por Tim Burton.

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La base azul define el maquillaje de Sally

El primer paso es preparar la piel con crema hidratante y una capa ligera de primer. Esto ayuda a que el color azul se distribuya sin marcar resequedad en la nariz, la frente o alrededor de la boca.

Aplica una base azul de maquillaje artístico con esponja húmeda. Si no tienes una, mezcla una base clara con sombra azul en crema o pigmento cosmético. Trabaja por capas delgadas para evitar que el producto se cuartee durante la fiesta.

Lleva el color hacia el cuello y las orejas si usarás vestido, blusa sin cuello o peluca roja. El maquillaje se ve más uniforme cuando no termina de golpe en la mandíbula.

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Sella la base con polvo traslúcido. Si quieres un acabado menos mate, deja sin polvo los pómulos y el centro de la frente. La cara de Sally tiene una apariencia de tela pintada, no de máscara brillante.

Una mujer viste una caracterización del personaje Sally de El extraño mundo de Jack en un entorno ambientado con calabazas y luces de Halloween. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cejas y los ojos dan el gesto de muñeca

Peina las cejas hacia arriba y rellénalas con un lápiz café oscuro o negro. No necesitan quedar idénticas. Una ceja ligeramente más elevada ayuda a crear la expresión triste y curiosa del personaje.

Usa una sombra azul marino o morada en la cuenca del ojo. Difumina hacia las sienes para alargar la mirada. Añade una sombra blanca o beige claro en el lagrimal y debajo de la ceja.

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Delinea la línea superior de las pestañas con negro y extiende una pequeña punta hacia afuera. Para una versión más marcada, dibuja una línea fina bajo el ojo, sin llegar al lagrimal.

Una mujer compara su apariencia habitual con una caracterización inspirada en Sally, personaje de la película El extraño mundo de Jack. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pestañas postizas cambian el resultado, pero no son obligatorias. Dos capas de rímel negro y un lápiz nude en la línea de agua abren la mirada sin complicar el proceso.

Las costuras negras hacen reconocible al personaje

El detalle que convierte una cara azul en un maquillaje de Sally son las costuras. Usa delineador líquido negro de punta fina o pintura facial aplicada con pincel delgado.

Traza una línea curva sobre una mejilla y otra del lado contrario. Después agrega pequeñas rayas verticales sobre cada línea, como si fueran puntadas. No busques que sean rectas: las costuras irregulares se ven más cercanas al diseño de la muñeca.

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Puedes dibujar una costura desde la comisura de los labios hacia la mejilla, otra sobre el puente de la nariz y una más en la frente. Deja espacios entre cada zona para que el rostro no quede saturado.

Un recurso sencillo consiste en hacer primero las líneas con lápiz negro. Cuando te guste la forma, repásalas con delineador líquido. Así reduces el riesgo de borrar toda la base azul por un trazo mal colocado.

El labial rojo pone el contraste final

Sally lleva labios rojos definidos. Delinea primero con lápiz rojo y rellena con labial mate. Si prefieres un acabado más cómodo para comer o tomar algo, usa tinta de labios y coloca bálsamo transparente al centro.

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Una mujer caracterizada como Sally luce maquillaje temático y un vestido de retazos frente a una ambientación festiva con calabazas y velas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Marca un poco de sombra café debajo de los pómulos, en los laterales de la nariz y bajo la mandíbula. El contorno debe ser suave. La intención es dar dimensión al rostro, no ocultar el azul.

Para una versión de día, deja las costuras en mejillas y boca. Para una fiesta nocturna, suma puntos blancos pequeños en los pómulos y una sombra negra muy ligera cerca de la línea del cabello.

El cabello rojo completa el disfraz. Una peluca larga y despeinada funciona, aunque también puedes hacer dos trenzas sueltas con listones rojos. Un vestido de retazos en tonos amarillo, rosa, verde y negro cierra el look sin necesidad de accesorios difíciles de conseguir.

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