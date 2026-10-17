Golpe para el América: Raphael Veiga se pierde el partido contra León

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

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El Club América tendrá una ausencia importante para su visita al León en la Jornada 12 del Apertura 2026. Raphael Veiga no estará disponible para el encuentro de este sábado, luego de sufrir un golpe durante un entrenamiento, por lo que el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo.

La baja representa un contratiempo para Guillermo Almada, quien ha contado con el mediocampista brasileño como una pieza habitual desde su llegada al banquillo azulcrema. El partido ante la Fiera representa una prueba importante para las Águilas, que buscan conservar el liderato de la Liga MX.

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¿Por qué Raphael Veiga no jugará el León vs América?

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Infobae México pudo confirmar que el brasileño quedó fuera de la convocatoria para el duelo ante León debido a un golpe sufrido durante una práctica. Ante esta situación, Almada optó por darle descanso y evitar que la molestia se agrave.

Veiga ha tenido participación constante con el conjunto de Coapa durante el Apertura 2026. Su única ausencia previa en la Liga MX se produjo ante Necaxa, antes de la pausa por la fecha FIFA.

¿Quién podría reemplazar a Raphael Veiga ante León?

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Una de las opciones para ocupar el lugar del brasileño es el español Carlos Álvarez, quien ya cubrió su ausencia en el partido contra Necaxa.

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Desde su llegada al América, el mediocampista ha participado en tres encuentros: frente a Chivas, Necaxa y Monterrey. Su única titularidad hasta ahora fue ante los Rayos, por lo que el duelo contra León podría abrirle una nueva oportunidad si Almada decide darle la responsabilidad desde el inicio.

La decisión final estará en manos del entrenador uruguayo, que deberá ajustar su alineación para enfrentar a la Fiera sin uno de sus habituales titulares.