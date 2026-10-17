Disfraces baratos para Halloween y Día de Muertos: la ruta de las pacas en Tepito

Paca de disfraces halloween (Captura de pantalla/Tiktok)

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La paca de Halloween apareció como una alternativa de bajo costo para quienes buscaban armar un disfraz sin destinar miles de pesos a una sola noche.

Por lo que a continuación te decimos una ruta en Tepito en la que podrás encontrar opciones este 2026.

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Tepito concentra disfraces desde 20 pesos

El punto de partida se encuentra entre las calles Peñón y Tenochtitlán. También puedes recorrer Rivero y Matamoros.

En ese sitio se instalan puestos con pacas de disfraces durante octubre. Hay opciones para niños, jóvenes y adultos que planean salir a pedir calaverita o asistir a reuniones temáticas.

En años anteriores, usuarios de TikTok han documentado que los disfraces pueden ir desde los 20 pesos.

De igual manera, hay distintas pacas de ropa común que son más económicas y donde puedes hallar piezas por separado para armar tu propio atuendo.

Paca de disfraces halloween (Captura de pantalla/Tiktok)

Monjas, calacas y villanos forman parte de la búsqueda

La variedad de personajes permite moverse entre el terror clásico, los villanos del cine, las figuras de fantasía y los atuendos asociados con las fechas mexicanas de finales de octubre y comienzos de noviembre.

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Entre algunas opciones populares que suelen encontrase están:

La monja

Freddy Krueger

payasos

Harley Quinn

espantapájaros

brujas

Chucky

calabazas

calacas

Linterna Verde y vampiros.

Cabe recordar que la paca puede ser cambiante, entonces en ocasiones, quien busca un personaje específico quizás no encuentre el modelo exacto, pero puede hallar una prenda que sirva para construir una versión distinta.

Esa lógica también permite mezclar referencias. Una capa, un vestido oscuro, una máscara o un sombrero pueden modificar por completo un disfraz sin exigir una compra extensa.

El horario obliga planear la visita

Las pacas en Tepito suelen estar abiertas entre las 11:30 hasta las 16:00. La mayor disponibilidad de artículos se registra de jueves a domingo. Algunas partes no abren los martes, pues los comerciantes descansan ese día.

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Una persona caracterizada con una máscara de monstruo posa en el interior de un autobús decorado con temática de terror en la Ciudad de México. (Turibus del terror.com.mx)

Hay dos formas de llegar, la primera es la estación Tres Culturas de la Línea 7 del Metrobús.

La otra alternativa es caminar desde el Metro Garibaldi. El recorrido a pie demora cerca de 20 minutos.

Las mascotas también tienen espacio en la temporada

En varias partes de la Ciudad de México también hay lugares para comprarle disfraces a las mascotas. Una opción puede ser el Mercado Emilio Carranza que está en la Colonia Morelos.