México

Detienen a seis hombres por balear a un motociclista y robarle su moto en CDMX

Los sospechosos, señalados también por extorsiones y robos en Venustiano Carranza, Iztacalco y Gustavo A. Madero, habían difundido en redes sociales fotografías en las que posaban con armas de fuego

Detenidos en Ciudad de México. Crédito: Especial
Detenidos en Ciudad de México. Crédito: Especial
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Seis hombres identificados como Brayan, Derek, Oxmany, Dylan, Marlon y Jesús, todos con apellido reservado, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México. Los arrestos están vinculados con un robo a mano armada ocurrido el miércoles 14 de octubre en la capital mexicana.

Ese día, un joven fue atacado a balazos con el objetivo de despojarlo de su motocicleta. La información sobre las capturas fue difundida por el periodista Carlos Jiménez, conductor de C4 en Alerta, quien reveló los nombres y fotografías de los implicados.

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Los seis detenidos y su presunta relación con otros delitos en tres alcaldías

Según la información divulgada por el comunicador, los seis hombres estarían relacionados con hechos delictivos adicionales. Esos delitos se concentrarían principalmente en las alcaldías Venustiano Carranza, Iztacalco y Gustavo A. Madero.

Los detenidos son investigados por extorsiones, robos y balaceras registradas en esa zona de la capital. El periodista no precisó si existe una carpeta de investigación única que agrupe todos esos hechos o si se trata de indagatorias separadas.

Hombre visto de espaldas con las manos esposadas tras el cuerpo, parado en una zona de seguridad de un aeropuerto frente a la pista.
Un hombre salvadoreño permanece esposado de espaldas frente a una reja perimetral con un avión comercial estacionado en la pista de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco se especificó el punto exacto donde ocurrió el ataque contra el motociclista. Las autoridades capitalinas no han emitido, hasta el momento, un comunicado oficial que detalle la zona precisa de los hechos.

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Esa falta de información oficial impide confirmar si los seis hombres pertenecen a algún grupo criminal con presencia establecida en la Ciudad de México. El periodista tampoco estableció ese vínculo en la información que difundió.

Las fotografías con armas que circulaban en redes sociales antes de la detención

Carlos Jiménez difundió imágenes que los propios detenidos habrían publicado previamente en sus redes sociales. En esas fotografías se observa a los jóvenes con armas de fuego, entre ellas pistolas y subfusiles.

Una de las imágenes muestra a cuatro jóvenes armados que, de acuerdo con el periodista, podrían corresponder a cuatro de los seis detenidos. Esa correspondencia exacta entre las personas de la fotografía y los arrestados no fue confirmada de manera específica por el conductor de C4 en Alerta.

En esa imagen, uno de los sujetos porta una sudadera con capucha que le cubre el rostro. Ese individuo apunta con un arma corta equipada con mira láser.

Dos manos masculinas sujetas con esposas metálicas apoyadas sobre una mesa de madera.
Un hombre permanece con las manos sujetas por esposas metálicas sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sus acompañantes también aparecen armados en la misma fotografía. Quien tomó la imagen se muestra además al realizar una seña obscena frente a la cámara.

No existe, hasta el momento, información oficial sobre la edad exacta de los seis detenidos. Las imágenes difundidas sugieren que los jóvenes tendrían entre 15 y 25 años.

Esa estimación abre la posibilidad de que algunos de los capturados sean menores de edad. Ese dato, de confirmarse por una autoridad, tendría implicaciones directas en el proceso legal que enfrenten.

El proceso legal tras la puesta a disposición ante el Ministerio Público

Tras su captura, los seis hombres fueron informados de sus derechos conforme a lo que establece la ley mexicana. Posteriormente fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Un hombre viste una camiseta blanca y sostiene sus manos esposadas con los puños cerrados sobre un fondo gris.
Un hombre con camiseta blanca mantiene sus manos sujetas con esposas metálicas en la parte frontal de su cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa instancia es la encargada de determinar la situación legal de cada uno de los detenidos. El proceso incluye definir si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso por los delitos que se les atribuyen.

Las autoridades capitalinas continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer el caso. Entre esas diligencias se busca determinar las responsabilidades individuales de cada detenido.

También se investiga la posible relación de los seis hombres con otros delitos cometidos en las tres alcaldías mencionadas. Esa tarea corresponde de manera conjunta a la SSC y al Ministerio Público capitalino.

La ausencia de un comunicado oficial por parte de las autoridades mantiene varios detalles del caso sin confirmar. Entre ellos destaca el lugar exacto del ataque armado contra el joven motociclista.

Manos de un hombre con piel morena tras los barrotes metálicos de una celda, sujetas con esposas.
Un hombre con esposas en las muñecas sostiene los barrotes de hierro de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tampoco se ha precisado si las armas que aparecen en las fotografías de redes sociales fueron las mismas utilizadas durante el robo del 14 de octubre. Esa vinculación forma parte de las diligencias que aún deben completar las autoridades.

El caso se suma a una serie de hechos violentos vinculados con el robo de motocicletas en la Ciudad de México. La difusión de imágenes de jóvenes armados en redes sociales se ha convertido en un elemento recurrente en este tipo de investigaciones.

La captura de los seis hombres representa un avance en las pesquisas sobre los delitos registrados en Venustiano Carranza, Iztacalco y Gustavo A. Madero. El desenlace legal de cada uno de los implicados dependerá de la resolución del Ministerio Público en los próximos días.

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