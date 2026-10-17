Cuauhtémoc Blanco y el Piojo López tuvieron un fuerte encontronazo antes del título del América en 2005

Pese al episodio, ambos delanteros fueron determinantes en la campaña del campeonato, con siete goles del mexicano y 14 anotaciones del atacante argentino. (Especial)

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La personalidad de Cuauhtémoc Blanco fue una de las características que marcaron su trayectoria en el futbol mexicano. Además de su habilidad con el balón y su capacidad para resolver partidos, el exdelantero se distinguió por una forma directa de expresar sus inconformidades. Una anécdota recuperada por Javier Pérez Teuffer, expresidente del América, permitió conocer un episodio de tensión que protagonizó junto con Claudio “Piojo” López durante el Clausura 2005.

La historia salió a la luz en una entrevista con Récord, en la que el antiguo dirigente recordó cómo se enteró del intercambio entre ambos atacantes. Según su testimonio, Blanco cuestionó a su compañero por el esfuerzo que realizaba dentro de la cancha y le hizo una advertencia que quedó grabada en la memoria del exdirectivo.

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La amenaza de Cuauhtémoc Blanco al Piojo López

Pérez Teuffer relató que, después del incidente, buscó al delantero argentino para preguntarle qué había sucedido con el referente azulcrema. La contestación que recibió describió el carácter con el que Blanco enfrentaba situaciones que consideraba injustas dentro del equipo.

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“Oye, ¿qué te dijo Cuauhtémoc?”. Y me dice: “No, es que Cuauhtémoc está loco”. “¿Pero por qué?”, volví a preguntar, y dice que le dijo: “Si cobras como yo, corres como yo o aquí mismo te parto la madre, cabrón”.

De acuerdo con la anécdota, el reclamo estaba relacionado con el compromiso que Blanco esperaba de su compañero. La frase atribuida al exseleccionado mexicano reflejó su postura sobre la necesidad de corresponder dentro del terreno de juego a las exigencias y responsabilidades que implicaba formar parte de un club como el América.

El episodio también mostró una faceta de la convivencia en aquel vestidor, donde la presión por conseguir resultados podía generar diferencias entre futbolistas que compartían el mismo objetivo deportivo.

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¿Qué hizo el Piojo López después del reclamo?

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El relato del expresidente americanista incluyó la respuesta que obtuvo cuando quiso saber cómo había reaccionado el atacante argentino ante la advertencia.

Lo que te estoy diciendo son palabras textuales de lo que me contó el Piojo a mí. Y le pregunté: ‘Entonces, ¿qué hiciste?’. ‘Pues me puse a correr’, me contestó

La contestación resumió la manera en que López decidió responder al episodio, según la versión compartida por Pérez Teuffer. Aunque el enfrentamiento pudo generar tensión entre los jugadores, ambos continuaron formando parte de un plantel que terminó consiguiendo uno de los campeonatos más recordados de aquella etapa.

América eliminó a Cruz Azul y venció a Tecos en la final

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El Clausura 2005 representó una campaña exitosa para las Águilas. El conjunto azulcrema alcanzó la serie por el campeonato después de imponerse a Cruz Azul por un marcador global de 6-2 en las semifinales, resultado que le permitió avanzar a la última instancia del torneo.

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En la final, el América superó a Tecos por un global de 7-4 y levantó el trofeo de la Liga MX. Blanco y López fueron dos de los protagonistas de aquella ofensiva: el mexicano consiguió siete anotaciones durante la competencia, mientras que el argentino registró 14 goles.

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Las cifras reflejaron la aportación de ambos delanteros a lo largo del certamen y su importancia para un equipo que logró transformar su potencial ofensivo en un título.

Dos figuras que dejaron huella en el americanismo

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La anécdota de Pérez Teuffer recuperó un episodio poco conocido de la relación entre dos futbolistas importantes para el América de principios de siglo. Por un lado, Blanco se consolidó como uno de los máximos referentes del club gracias a su talento y carácter; por otro, López aportó una cuota goleadora fundamental durante la conquista del Clausura 2005.

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El testimonio del expresidente permitió recordar que aquella campaña también estuvo acompañada de exigencias y diferencias internas. Sin embargo, el resultado deportivo terminó colocando a ambos atacantes en la historia de un equipo que consiguió el campeonato frente a Tecos.