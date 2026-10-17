Desmantelan narcolaboratorio operado presuntamente por el CJNG en Zacatecas

La localización del narcolaboratorio se produjo derivado de “un asunto que estamos atendiendo en el municipio contiguo de Moyahua”, dijo el Fiscal General del estado. Foto: Gabinete de Seguridad

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Como resultado de un operativo en conjunto, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron y desmantelaron un narcolaboratorio en la comunidad serrana de Amoxóchitl, municipio de Juchipila, en Zacatecas, lugar en el que se producían drogas sintéticas y que presuntamente era operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado, comenzó la integración de una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por un posible delito contra la salud.

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Cristian Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, dijo sobre el hecho, en una entrevista con medios locales, que la localización del narcolaboratorio se produjo derivado de “un asunto que estamos atendiendo en el municipio contiguo de Moyahua”.

El funcionario indicó que, durante este año, han sido localizados y desmantelados cinco narcolaboratorios en el estado de Zacatecas, en las zonas serranas de los municipios de Sombrerete, Fresnillo, Chalchihuites y ahora en Juchipila. En 2025 se lograron otros aseguramientos en los municipios de Valparaíso y Apozol.

Camacho Osnaya aseguró que él, personalmente, atendió a una mujer que presentó una denuncia anónima en la región sureste de Zacatecas, quien proporcionó la información específica con la cual pudo ubicarse el narcolaboratorio.

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El narcolaboratorio localizado, presuntamente es operado por el CJNG. Foto: Departamento de Justicia de EEUU

“Son importantes este tipo de denuncias porque nos ha permitido avanzar no únicamente en la detención de personas, sino entrar a golpear y afectar a las estructuras criminales, en este caso la producción de sustancias sintéticas que tanto daño le hacen a la comunidad, a las adolescencias y a las juventudes”, señaló.

Desmantelan narcolaboratorio en Durango

El mismo viernes, fueron aseguradas aproximadamente 1.3 toneladas de metanfetaminas en un narcolaboratorio ubicado en Durango, mismo que fue localizado por elementos de la Armada de México, en el marco del fortalecimiento de las acciones para debilitar estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas sintéticas.

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La afectación económica estimada en esta operación para los grupos de la delincuencia organizada asciende a aproximadamente 163 millones 560 mil pesos, de acuerdo con autoridades.

Derivado de trabajos de inteligencia, se informó, en inmediaciones de Carricitos, Durango, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron aproximadamente mil 308 kgs de metanfetaminas, de los cuales, 750 kilos correspondían a producto terminado, así como 558 kgs de sustancia en proceso de secado, 4 mil 500 litros de precursores químicos y 2 mil 902 kgs de sustancias químicas sólidas.

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En el lugar, además, se aseguró un reactor de 600 litros, una centrifugadora, 28 quemadores, seis tinas con capacidad de 500 litros cada una, tanques de gas, bombas de agua y diversas herramientas empleadas para la elaboración de drogas sintéticas. Los equipos materiales fueron inhabilitados para evitar su reutilización.

El mismo viernes, fueron aseguradas aproximadamente 1.3 toneladas de metanfetaminas en un narcolaboratorio ubicado en Durango. Foto: SSPC

Con dichas acciones, se señaló, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles, debilitar las estructuras criminales, proteger a la población y fortalecer el Estado de derecho.