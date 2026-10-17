México

Desmantelan narcolaboratorio operado presuntamente por el CJNG en Zacatecas

Elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la FGR localizaron y desmantelaron el narcolaboratorio en la comunidad serrana de Amoxóchitl, municipio de Juchipila

Narcolaboratorio en Culiacán
La localización del narcolaboratorio se produjo derivado de “un asunto que estamos atendiendo en el municipio contiguo de Moyahua”, dijo el Fiscal General del estado. Foto: Gabinete de Seguridad
Guardar

Como resultado de un operativo en conjunto, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República (FGR), localizaron y desmantelaron un narcolaboratorio en la comunidad serrana de Amoxóchitl, municipio de Juchipila, en Zacatecas, lugar en el que se producían drogas sintéticas y que presuntamente era operado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado, comenzó la integración de una carpeta de investigación contra quien o quienes resulten responsables por un posible delito contra la salud.

PUBLICIDAD

Cristian Camacho Osnaya, titular de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, dijo sobre el hecho, en una entrevista con medios locales, que la localización del narcolaboratorio se produjo derivado de “un asunto que estamos atendiendo en el municipio contiguo de Moyahua”.

El funcionario indicó que, durante este año, han sido localizados y desmantelados cinco narcolaboratorios en el estado de Zacatecas, en las zonas serranas de los municipios de Sombrerete, Fresnillo, Chalchihuites y ahora en Juchipila. En 2025 se lograron otros aseguramientos en los municipios de Valparaíso y Apozol.

Camacho Osnaya aseguró que él, personalmente, atendió a una mujer que presentó una denuncia anónima en la región sureste de Zacatecas, quien proporcionó la información específica con la cual pudo ubicarse el narcolaboratorio.

PUBLICIDAD

Narcolaboratorio EEUU mexicanos detenidos
El narcolaboratorio localizado, presuntamente es operado por el CJNG. Foto: Departamento de Justicia de EEUU

“Son importantes este tipo de denuncias porque nos ha permitido avanzar no únicamente en la detención de personas, sino entrar a golpear y afectar a las estructuras criminales, en este caso la producción de sustancias sintéticas que tanto daño le hacen a la comunidad, a las adolescencias y a las juventudes”, señaló.

Desmantelan narcolaboratorio en Durango

El mismo viernes, fueron aseguradas aproximadamente 1.3 toneladas de metanfetaminas en un narcolaboratorio ubicado en Durango, mismo que fue localizado por elementos de la Armada de México, en el marco del fortalecimiento de las acciones para debilitar estructuras criminales dedicadas a la producción de drogas sintéticas.

La afectación económica estimada en esta operación para los grupos de la delincuencia organizada asciende a aproximadamente 163 millones 560 mil pesos, de acuerdo con autoridades.

Derivado de trabajos de inteligencia, se informó, en inmediaciones de Carricitos, Durango, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) aseguraron aproximadamente mil 308 kgs de metanfetaminas, de los cuales, 750 kilos correspondían a producto terminado, así como 558 kgs de sustancia en proceso de secado, 4 mil 500 litros de precursores químicos y 2 mil 902 kgs de sustancias químicas sólidas.

En el lugar, además, se aseguró un reactor de 600 litros, una centrifugadora, 28 quemadores, seis tinas con capacidad de 500 litros cada una, tanques de gas, bombas de agua y diversas herramientas empleadas para la elaboración de drogas sintéticas. Los equipos materiales fueron inhabilitados para evitar su reutilización.

Narcolaboratorios de Los Mayos en Sinaloa
El mismo viernes, fueron aseguradas aproximadamente 1.3 toneladas de metanfetaminas en un narcolaboratorio ubicado en Durango. Foto: SSPC

Con dichas acciones, se señaló, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para impedir que sustancias ilícitas lleguen a las calles, debilitar las estructuras criminales, proteger a la población y fortalecer el Estado de derecho.

Temas Relacionados

CJNGZacatecasJuchipilanarcolaboratorioEjércitoFGRGuardia Nacionalnarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colectivos piden retirar cargos a manifestantes vinculados a proceso tras participar en marcha por agua en Jalisco

Las cuatro personas fueron vinculadas a proceso por presuntas lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad

Colectivos piden retirar cargos a manifestantes vinculados a proceso tras participar en marcha por agua en Jalisco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de octubre: detienen a “Doña Mari” por presunto ingreso de drogas a penales de CDMX

Sigue en tiempo real lo más importante de estos temas en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de octubre: detienen a “Doña Mari” por presunto ingreso de drogas a penales de CDMX

Carlo Cruz, el mexicano que busca conquistar la élite del salto con garrocha en Dakar 2026

Con una marca de 5.15 metros y un título en el Campeonato NACAC Sub-18, el atleta mexicano afrontará uno de los mayores desafíos de su carrera en Senegal

Carlo Cruz, el mexicano que busca conquistar la élite del salto con garrocha en Dakar 2026

La presión inmobiliaria amenaza con encarecer la vivienda y desplazar a habitantes de sus barrios en la Ciudad de México

Hace unos días, Clara Brugada aseguró que el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México no contempla un incremento al impuesto predial

La presión inmobiliaria amenaza con encarecer la vivienda y desplazar a habitantes de sus barrios en la Ciudad de México

Se registra sismo de 5.1 de magnitud

El movimiento sísmico aconteció a las 07:59 horas, a una distancia de 149 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 10.0 km

Se registra sismo de 5.1 de magnitud
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de octubre: detienen a “Doña Mari” por presunto ingreso de drogas a penales de CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de octubre: detienen a “Doña Mari” por presunto ingreso de drogas a penales de CDMX

Doña Mari fue detenida en CDMX tras ser señalada de coordinar ingreso de drogas a penales

Muere ‘El Jarocho’, ciclista de 66 años, tras ser arrollado por camión de basura en Metepec

Condenan a 158 años de prisión a ‘El Kekas’ y sus cómplices por asesinato de surfistas en Ensenada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Pancho Villa llega a la CDMX en esta multipremiada obra de Sabina Berman con entrada libre: dónde y cuandó será

Pancho Villa llega a la CDMX en esta multipremiada obra de Sabina Berman con entrada libre: dónde y cuandó será

CDMX tendrá paseo ciclista nocturno por Día de Muertos: recorrido, horario y costo de Ecobici

Bleach: Thousand-Year Blood War confirma su final definitivo con un doble episodio especial: cuándo y dónde ver en México

Arrancan actividades del Día de Muertos 2026: que hacer en CDMX y área metropolitana hoy sábado 17 de octubre

“Vamos a vengar a Ramón Ayala”: Eden Muñoz sorprende con concierto de 3 horas en la Plaza de Toros

DEPORTES

Atlante rinde emotivo homenaje al Hobbit Bermúdez en el Estadio Azteca a casi 19 años del título de 2007

Atlante rinde emotivo homenaje al Hobbit Bermúdez en el Estadio Azteca a casi 19 años del título de 2007

Carlo Cruz, el mexicano que busca conquistar la élite del salto con garrocha en Dakar 2026

Tras vencer al Atlante, Esteban Solari advierte sobre lo que busca Pumas en la Liguilla

Golpe para el América: Raphael Veiga se pierde el partido contra León

Betis vs Barcelona, EN VIVO: cuándo y dónde ver al mexicano Álvaro Fidalgo ante el líder de LaLiga