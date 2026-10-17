Tras vencer al Atlante, Esteban Solari advierte sobre lo que busca Pumas en la Liguilla

El estratega argentino agradeció los cánticos y el respaldo de los seguidores auriazules durante el triunfo frente al Atlante, resultado que acerca al equipo a su objetivo de clasificar a la fase final. (Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

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Pumas consiguió una victoria importante en el Estadio Azteca frente al Atlante, resultado que le permite acercarse a la zona de clasificación a la Liguilla y fortalece la confianza dentro del proyecto encabezado por Esteban Solari. El entrenador argentino destacó la evolución futbolística de sus dirigidos, aunque dejó claro que todavía necesitan sumar unidades para cumplir con el objetivo de avanzar a la siguiente fase.

El estratega consideró que los universitarios han mostrado una mejor versión durante sus compromisos recientes, una tendencia que también se había reflejado en el enfrentamiento contra Cruz Azul, donde el equipo llegó a tener una ventaja de dos goles, pero terminó con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad importante.

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Pumas luce solido y espera seguir con racha de cara a la liguilla. (Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

“Son partidos que confirman el momento bueno que tenemos ahora, pero obviamente hay que recargar energía porque en cinco días tenemos un partido difícil fuera de casa ante un equipo que viene en subida y que nosotros para lograr lo que digo que tenemos que clasificar a los playoffs tenemos que hacer un gran partido ahí y sumar puntos, y después a los dos días o a los tres nos toca de vuelta un partido difícil porque no tenemos casi tiempo de descanso contra Tigres”, explicó Solari.

El técnico sabe que la exigencia aumentará en las próximas jornadas, pues el calendario obligará a Pumas a disputar encuentros de alta dificultad con escaso margen de recuperación. Por ello, mantener la regularidad será determinante para que el conjunto universitario no pierda terreno en la lucha por los puestos de clasificación.

Solari explica su pasión al dirigir a Pumas

El entrenador auriazul explicó por qué vive los partidos con tanta intensidad y aseguró que los cánticos de Goya hicieron sentir como en casa al equipo universitario. (Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

La intensidad del argentino durante los partidos también llamó la atención. Al hablar sobre sus festejos y reacciones desde el área técnica, Solari explicó que necesita vivir cada encuentro de manera cercana, incluso cuando la tensión termina por superar sus emociones.

“Me gusta sentir el futbol. Me gusta sentirlo porque siento que estoy más conectado cuando lo siento, aun a veces cometiendo errores y estando de más en la banca, me gusta sentirlo. A veces lo puedo sentir y disfrutarlo y a veces lo sufro. Y hubo un partido, por ejemplo, San Luis, que me tuve que ir a sentar al banco porque lo estaba sufriendo demasiado, y la pasaba mal y me cuesta mucho quedarme petrificado como si no me estuviese pasando nada.

El equipo tendrá que responder ante un calendario exigente si quiere transformar sus avances futbolísticos en los puntos necesarios para disputar la Liguilla.(Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

Contra Cruz Azul fue agridulce porque sentí que el equipo estaba para más y terminamos llevándonos muy poco y hoy por hoy el equipo volvió de vuelta a mostrar que las formas hacen que el equipo esté logrando algo que para mí es más importante a veces que ganar, pero bueno, entiendo que los resultados son importantes”, agregó el Tano.

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La afición auriazul hizo sentir a Pumas como local

Después de la victoria frente al Atlante, el estratega recordó que el calendario dejará poco margen para descansar y que su equipo necesita mantener el paso para acercarse a la Liguilla. (Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

Otro de los aspectos que resaltó el entrenador fue la respuesta de los seguidores universitarios en el Estadio Azteca. Los cánticos característicos de la institución acompañaron al equipo durante el encuentro y ayudaron a impulsar a los jugadores en busca de conservar la ventaja.

“Se sintió en casa, se sintió fuerte Goya, se sintió a toda la gente feliz, se sintió que nos empujaron para que sostengamos el resultado y lo pudimos hacer y entonces nos llena de orgullo a nosotros como los protagonistas”, indicó el argentino.

Juninho y sus compañeros ilusionan al entrenador

El delantero brasileño marcó un doblete ante el Atlante y llegó a ocho anotaciones en el torneo, una producción que el técnico considera fundamental para las aspiraciones universitarias. (Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport)

Finalmente, Solari reconoció el rendimiento de Juninho, quien atraviesa una etapa positiva frente al arco. El atacante consiguió un doblete ante el Atlante y alcanzó ocho goles en el torneo, cifras que refuerzan su importancia dentro del esquema universitario.

“Estoy feliz con él, que está encontrando el gol, con Robert que también le dio un pase de gol muy bueno, con Coco que la verdad que cuando empezamos este proceso no estaba en su mejor momento y con una lesión muy importante y hoy por hoy lo vemos volver a rendir en un gran nivel, Pedro también, son jugadores que estén en ese nivel para nosotros es muy importante”, finalizó Solari.

Con la confianza renovada y el respaldo de su afición, Pumas buscará aprovechar su buen momento en las próximas jornadas. Sin embargo, el equipo tendrá que responder ante un calendario exigente si quiere transformar sus avances futbolísticos en los puntos necesarios para disputar la Liguilla.

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