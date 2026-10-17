El Desfile de Alebrijes Monumentales cambia de ruta: dónde será y a qué hora, hoy sábado 17 de octubre

Este sábado 17 de octubre vuelve el Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, con una novedad que cambia el punto de encuentro habitual de los últimos años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada octubre, cuando se acerca el Día de Muertos, las calles del Centro Histórico se llenan de criaturas imposibles: cuerpos de dragón con alas de mariposa, cabezas de jaguar sobre patas de ave, colores que no existen en la naturaleza pero que definen una de las tradiciones artesanales más queridas de la capital.

Este sábado 17 de octubre vuelve el Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales, con una novedad que cambia el punto de encuentro habitual de los últimos años.

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El origen de los alebrijes y su significado

Los alebrijes serán exhibidos en Paseo de la Reforma. Foto: (Gobierno de la CDMX)

Desde 2007, el Museo de Arte Popular (MAP) organiza anualmente el desfile para honrar esta artesanía. Lo que comenzó con poco más de 40 piezas en su primera edición se transformó en un evento que, solo durante sus primeros cuatro años, movilizó a 3.600 personas en la creación de 392 alebrijes. Los participantes, convocados mediante una invitación abierta cada primavera, incluyen artistas individuales, talleres familiares, museos, galerías, hoteles y empresas.

Las piezas monumentales superan por mucho el tamaño de las creaciones originales de Linares: pueden alcanzar hasta cuatro metros de altura y tres metros de ancho. Ningún alebrije es igual a otro, y todos combinan de forma libre elementos de animales reales y fantásticos: rostros humanos, cuernos, pezuñas, múltiples cabezas y colas.

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En esta edición número 18, el desfile reunirá alrededor de 300 piezas elaboradas por artesanas y artesanos de 11 estados de la República: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Veracruz. Como novedad, tres de los alebrijes fueron elaborados por personas privadas de la libertad, resultado de talleres realizados en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, el Centro Femenil de Reinserción Social Tepepan y el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.

El recorrido estará acompañado por 28 bandas musicales, grupos de bastoneras y agrupaciones de gimnasia, encabezados por la Banda Sinfónica de la Secretaría de Marina.

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Asistentes disfrutaron de un desfile lleno de arte en la CDMX. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El Paseo de Alebrijes Iluminados, antesala nocturna del desfile

Días antes del desfile monumental, la Ciudad de México ya había vivido un adelanto nocturno de esta celebración. El MAP, en colaboración con el colectivo Alebrijula, organizó el Paseo de Alebrijes Iluminados 2026 el sábado 10 y domingo 11 de octubre.

El evento, gratuito, reunió a más de 40 figuras de cartonería encendidas con luces de colores, que partieron a las 19:00 horas desde la sede del museo, en Revillagigedo 11, con dirección a la Alameda Central.

Una vez en el parque, los alebrijes recorrieron los pasillos internos hasta las 21:00 horas, en ambas jornadas. El recorrido nocturno nació en 2014 con apenas diez piezas y, con los años, llegó a superar las 40 esculturas en sus ediciones más recientes.

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Figuras iluminadas de alebrijes con formas de animales y criaturas fantásticas recorren las calles de la Ciudad de México durante un evento nocturno del Museo de Arte Popular. (Facebook)

Nueva ruta y horario del desfile este sábado

Un comunicado de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anuncia la ruta y las fechas de exhibición del Desfile y Concurso de Alebrijes Monumentales. (Aviso Alebrijes monumentales)

El cambio de trazado del desfile monumental responde a una razón puntual. El director general del Museo de Arte Popular, Walther Boelsterly, explicó que el recorrido culminará este año en la Fuente de la Diana Cazadora porque Paseo de la Reforma compartirá espacio con un evento de la Fórmula 1 programado en esa misma avenida.

El recorrido partirá a las 12:00 horas del sábado 17 de octubre desde el Zócalo capitalino. Boelsterly precisó que la salida será puntual “de la Catedral de la Ciudad de México”.

Desde ahí, el contingente avanzará por la calle 5 de Mayo, cruzará el Eje Central Lázaro Cárdenas y continuará por avenida Juárez en sentido inverso al habitual, para incorporarse finalmente a los carriles centrales de Paseo de la Reforma.

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El desfile concluirá en la Fuente de la Diana Cazadora, donde se espera la llegada de las últimas piezas entre las 15:00 y las 15:30 horas. El recorrido completo demandará entre tres y tres horas y media.

El acceso es gratuito y abierto a todo público, sin necesidad de registro previo.

Una vez terminado el desfile, los alebrijes no abandonarán la ciudad de inmediato. Las piezas se instalarán sobre las aceras norte y sur de Paseo de la Reforma, en el tramo que va desde el Ángel de la Independencia hasta la Estela de Luz, incluida la zona de la Fuente de la Diana Cazadora.

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La exhibición permanecerá abierta, también de forma gratuita, desde el sábado 17 de octubre hasta el domingo 8 de noviembre. Al estar colocadas en la vía pública, las figuras podrán visitarse a cualquier hora del día o de la noche durante ese periodo.

El último día de la muestra, las autoridades comenzarán a retirar las piezas a partir de las 20:00 horas.

Quienes no puedan presenciar el paso del contingente este sábado tendrán, entonces, varias semanas para recorrer la exposición al aire libre y fotografiar de cerca cada una de las 300 creaciones.

La definición de los ganadores ocurrirá días después del desfile. La ceremonia de premiación se realizará el sábado 24 de octubre, a las 18:00 horas, en la sede del Museo de Arte Popular, ubicada en Revillagigedo 11, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

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El subdirector de Operaciones, Administración y Finanzas del MAP, Enrique Morán Morán, detalló los montos del concurso: 70 mil pesos para el primer lugar, 50 mil para el segundo y 40 mil para el tercero, además de 11 menciones honoríficas con un premio de 10 mil pesos cada una.

Qué son los Alebrijes y qué significan

Alebrijes gigantes llegan a Reforma. Foto: (Gobierno de la CDMX)

La historia de los alebrijes comienza en la década de 1930, cuando el cartonero Pedro Linares López, originario del barrio de La Merced, enfermó gravemente y cayó en un sueño profundo. Según relató el propio artesano, durante ese trance vio un bosque donde árboles, piedras y nubes se transformaban en animales con garras, alas y dientes: criaturas que combinaban rasgos de distintas especies y que no tenían nombre hasta que él las bautizó como “alebrijes”.

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Al recuperarse, Linares comenzó a reproducir esas figuras con cartonería, una técnica de papel maché endurecido que en México se usaba desde la época virreinal para fabricar piñatas, judas y máscaras. Su nieto, Ricardo Linares, continúa hoy el oficio familiar en el mismo taller del centro de la ciudad.

En 2019, el Gobierno de la Ciudad de México declaró a los alebrijes de Pedro Linares Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, un reconocimiento que subraya su origen capitalino y su proyección internacional.