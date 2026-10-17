México Deportes

Carlo Cruz, el mexicano que busca conquistar la élite del salto con garrocha en Dakar 2026

Con una marca de 5.15 metros y un título en el Campeonato NACAC Sub-18, el atleta mexicano afrontará uno de los mayores desafíos de su carrera en Senegal

(Conade)
(Conade)
Guardar

Con apenas 17 años, Carlo Cruz Tovar está a punto de afrontar uno de los retos más importantes de su carrera deportiva: los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El mexicano llegará a la competencia como el cuarto mejor saltador con garrocha del mundo en la categoría Sub-18, respaldado por una marca de 5.15 metros que lo coloca entre los aspirantes a pelear por los primeros puestos.

Estoy al 100 por ciento listo, me siento muy emocionado de ir a estos Juegos Olímpicos que son una vez en la vida y es un honor porque formará parte de nuestra historia”, expresó en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), quien representará a México en la justa que se celebrará en Senegal.

PUBLICIDAD

Carlo Cruz, del récord nacional a los Juegos Olímpicos de la Juventud

(Conade)
(Conade)

Originario de Querétaro, Cruz Tovar ocupa un lugar destacado en el ranking Sub-18 de World Athletics gracias al salto de 5.15 metros que consiguió durante la Olimpiada Nacional de este año, celebrada en Guadalajara, Jalisco. Esa marca también le permitió establecer un nuevo récord nacional en su categoría.

Su camino en el salto con garrocha comenzó hace cinco años, después de iniciarse en la gimnasia artística. Desde entonces, el joven deportista ha desarrollado las habilidades de velocidad, potencia y coordinación que exige una de las disciplinas más técnicas del atletismo.

Como representante de Querétaro, también ha conseguido tres títulos nacionales. A nivel internacional, dio un paso importante en julio pasado al coronarse en el Campeonato NACAC Sub-18, celebrado en Tlaxcala, con un registro de 4.90 metros.

PUBLICIDAD

Ese resultado se sumó al subcampeonato que obtuvo en 2025 durante el Iberoamericano Sub-18 de Atletismo, disputado en Asunción, Paraguay, torneo que marcó su debut internacional.

Carlo Cruz se prepara para una competencia de alto nivel en Dakar 2026

(Conade)
(Conade)

Bajo la dirección de su entrenador Francisco Montano, el mexicano afrontará el desafío olímpico con la experiencia adquirida en sus primeras competencias fuera del país. Aunque reconoce que el nivel será exigente, considera que esos resultados le han dado mayor confianza.

Con la experiencia obtenida en esas competencias me siento más seguro para afrontar estos Juegos. Ahorita estoy tranquilo, seguro, sé que va a ser una competencia muy peleada porque todas las marcas en el ranking están muy pegadas, así que será un gran evento”, señaló.

El atleta también destacó el trabajo realizado junto a su entrenador y el reto que ha representado superar la barrera de los cinco metros, una marca que ya dejó atrás con su récord nacional.

Estoy feliz y orgulloso del trabajo que hemos logrado mi entrenador y yo. Siento que superar los 5 metros ha sido una barrera difícil, pero aún queda mucho más para que las marcas sigan subiendo”, agregó.

Carlo Cruz se prepara ahora para su debut en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde el atletismo está programado del 8 al 10 de noviembre. El queretano buscará convertir su progresión en el salto con garrocha en una actuación destacada en el escenario internacional.

Temas Relacionados

Carlo CruzOlimipiadasDakar 2026Atletas Mexicanosmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Doña Mari fue detenida en CDMX tras ser señalada de coordinar ingreso de drogas a penales

Fue acuasada de participar con sus familiares en el ingreso de sustancias prohibidas a las cárceles de la Ciudad de México, fue detenida durante un cateo en la colonia Santa Cruz Meyehualco, en Iztapalapa

Doña Mari fue detenida en CDMX tras ser señalada de coordinar ingreso de drogas a penales

Bleach: Thousand-Year Blood War confirma su final definitivo con un doble episodio especial: cuándo y dónde ver en México

El aclamado anime oriental logró juntar a cientos de fanáticos alrededor del mundo, pero este 2026 sus creadores le dicen adiós con una presentación especial

Bleach: Thousand-Year Blood War confirma su final definitivo con un doble episodio especial: cuándo y dónde ver en México

Betis vs Barcelona, EN VIVO: cuándo y dónde ver al mexicano Álvaro Fidalgo ante el líder de LaLiga

El Betis llega con la posibilidad de reducir la distancia respecto a la cima, mientras que los visitantes intentarán mantener su condición de invictos

Betis vs Barcelona, EN VIVO: cuándo y dónde ver al mexicano Álvaro Fidalgo ante el líder de LaLiga

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de octubre: muere “El Jarocho”, ciclista arrollado por camión de basura en Metepec

Sigue en tiempo real lo más importante de estos temas en Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de octubre: muere “El Jarocho”, ciclista arrollado por camión de basura en Metepec

Muere ‘El Jarocho’, ciclista de 66 años, tras ser arrollado por camión de basura en Metepec

La policía municipal detuvo al conductor en el lugar y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México investiga las circunstancias del atropello para determinar responsabilidades

Muere ‘El Jarocho’, ciclista de 66 años, tras ser arrollado por camión de basura en Metepec
MÁS NOTICIAS

NARCO

Doña Mari fue detenida en CDMX tras ser señalada de coordinar ingreso de drogas a penales

Doña Mari fue detenida en CDMX tras ser señalada de coordinar ingreso de drogas a penales

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 17 de octubre: muere “El Jarocho”, ciclista arrollado por camión de basura en Metepec

Muere ‘El Jarocho’, ciclista de 66 años, tras ser arrollado por camión de basura en Metepec

Condenan a 158 años de prisión a ‘El Kekas’ y sus cómplices por asesinato de surfistas en Ensenada

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 16 de octubre: capturan a grupo que surtía armas a Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

Pancho Villa llega a la CDMX en esta multipremiada obra de Sabina Berman con entrada libre: dónde y cuandó será

Pancho Villa llega a la CDMX en esta multipremiada obra de Sabina Berman con entrada libre: dónde y cuandó será

CDMX tendrá paseo ciclista nocturno por Día de Muertos: recorrido, horario y costo de Ecobici

Bleach: Thousand-Year Blood War confirma su final definitivo con un doble episodio especial: cuándo y dónde ver en México

Arrancan actividades del Día de Muertos 2026: que hacer en CDMX y área metropolitana hoy sábado 17 de octubre

“Vamos a vengar a Ramón Ayala”: Eden Muñoz sorprende con concierto de 3 horas en la Plaza de Toros

DEPORTES

Golpe para el América: Raphael Veiga se pierde el partido contra León

Golpe para el América: Raphael Veiga se pierde el partido contra León

Betis vs Barcelona, EN VIVO: cuándo y dónde ver al mexicano Álvaro Fidalgo ante el líder de LaLiga

Olympia vence a Skadi en la Arena México y continúa el legado de su padre al ganar el Campeonato Universal de Amazonas 2026 del CMLL

Chivas vs Tigres: a qué hora y dónde ver el partido correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2026

Cruz Azul femenil cesa a Raúl Gutiérrez tras participar en festejo del América