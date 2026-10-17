Carlo Cruz, el mexicano que busca conquistar la élite del salto con garrocha en Dakar 2026

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Con apenas 17 años, Carlo Cruz Tovar está a punto de afrontar uno de los retos más importantes de su carrera deportiva: los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. El mexicano llegará a la competencia como el cuarto mejor saltador con garrocha del mundo en la categoría Sub-18, respaldado por una marca de 5.15 metros que lo coloca entre los aspirantes a pelear por los primeros puestos.

“Estoy al 100 por ciento listo, me siento muy emocionado de ir a estos Juegos Olímpicos que son una vez en la vida y es un honor porque formará parte de nuestra historia”, expresó en entrevista con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), quien representará a México en la justa que se celebrará en Senegal.

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Carlo Cruz, del récord nacional a los Juegos Olímpicos de la Juventud

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Originario de Querétaro, Cruz Tovar ocupa un lugar destacado en el ranking Sub-18 de World Athletics gracias al salto de 5.15 metros que consiguió durante la Olimpiada Nacional de este año, celebrada en Guadalajara, Jalisco. Esa marca también le permitió establecer un nuevo récord nacional en su categoría.

Su camino en el salto con garrocha comenzó hace cinco años, después de iniciarse en la gimnasia artística. Desde entonces, el joven deportista ha desarrollado las habilidades de velocidad, potencia y coordinación que exige una de las disciplinas más técnicas del atletismo.

Como representante de Querétaro, también ha conseguido tres títulos nacionales. A nivel internacional, dio un paso importante en julio pasado al coronarse en el Campeonato NACAC Sub-18, celebrado en Tlaxcala, con un registro de 4.90 metros.

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Ese resultado se sumó al subcampeonato que obtuvo en 2025 durante el Iberoamericano Sub-18 de Atletismo, disputado en Asunción, Paraguay, torneo que marcó su debut internacional.

Carlo Cruz se prepara para una competencia de alto nivel en Dakar 2026

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Bajo la dirección de su entrenador Francisco Montano, el mexicano afrontará el desafío olímpico con la experiencia adquirida en sus primeras competencias fuera del país. Aunque reconoce que el nivel será exigente, considera que esos resultados le han dado mayor confianza.

“Con la experiencia obtenida en esas competencias me siento más seguro para afrontar estos Juegos. Ahorita estoy tranquilo, seguro, sé que va a ser una competencia muy peleada porque todas las marcas en el ranking están muy pegadas, así que será un gran evento”, señaló.

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El atleta también destacó el trabajo realizado junto a su entrenador y el reto que ha representado superar la barrera de los cinco metros, una marca que ya dejó atrás con su récord nacional.

“Estoy feliz y orgulloso del trabajo que hemos logrado mi entrenador y yo. Siento que superar los 5 metros ha sido una barrera difícil, pero aún queda mucho más para que las marcas sigan subiendo”, agregó.

Carlo Cruz se prepara ahora para su debut en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, donde el atletismo está programado del 8 al 10 de noviembre. El queretano buscará convertir su progresión en el salto con garrocha en una actuación destacada en el escenario internacional.

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