México

Nieta de Lola Beltrán denuncia presuntas omisiones tras asesinato de su pareja en un bar de Zona Rosa hace dos años

En entrevista para Ventaneando, la joven y su representante legales ahondaron sobre el caso

nieta lola beltran
(IG)
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Lola Carrillo Leal y su hijo menor buscan una reparación del daño tras el presunto homicidio de Cristian, pareja de la nieta de Lola Beltrán, ocurrido hace dos años en el bar El Bandazo, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La familia anuncia que presenta una denuncia contra las personas morales que operarían el establecimiento.

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Durante una entrevista en Ventaneando, el abogado Juan Carlos Martínez sostiene que el caso no termina con la detención de la persona presuntamente responsable de disparar. La defensa busca que se investigue la actuación del negocio y de autoridades de la alcaldía.

“Fuimos a la fiscalía a iniciar una denuncia de hechos en contra de la persona moral, la persona que está encargada del lugar donde se cometió el homicidio”, expone Martínez en el programa de TV Azteca.

El representante legal señala que también solicitaron la comparecencia de personal de la alcaldía Cuauhtémoc, debido a que, según su versión, el permiso de impacto zonal del establecimiento ya había vencido cuando ocurrieron los hechos.

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La defensa cuestiona que El Bandazo siguiera abierto

Martínez afirma que la familia busca conocer por qué El Bandazo permanecía en operación pese al supuesto vencimiento de sus documentos. También asegura que han intentado conseguir una cita con autoridades de la demarcación sin obtener respuesta.

(Instagram/@el_bandazo_zona_rosa)
(Instagram/@el_bandazo_zona_rosa)

“Nosotros nos preguntamos cómo es posible que si está vencido, ha estado en funcionamiento este lugar”, dice el abogado durante la entrevista.

El litigante añade que Lola Carrillo Leal habría enviado un correo dirigido a la alcaldesa para pedir una reunión. De acuerdo con su versión, la familia no ha sido recibida por representantes de la autoridad local.

La denuncia busca que la Fiscalía investigue la posible responsabilidad del establecimiento por las condiciones en las que habría operado y por los protocolos de seguridad disponibles la noche de la agresión.

El presunto agresor está detenido y el juicio sigue en curso

El abogado de la familia indica que el supuesto autor de los disparos se encuentra detenido y enfrenta un proceso judicial. Señala que actualmente están en la etapa de juicio y que el Ministerio Público, junto con las víctimas como coadyuvantes, presenta las pruebas del caso.

“La persona que disparó está detenida, se está llevando un juicio, estamos en etapa de juicio”, sostiene Juan Carlos Martínez.

La defensa plantea que El Bandazo tenía una obligación de cuidado respecto de las personas que ingresaban al sitio. Martínez dice que los videos del lugar mostrarían que el presunto agresor no fue revisado antes de entrar.

“Ellos en calidad de garantes fallaron, porque incluso si se ven los videos, ellos ni revisaron al muchacho cuando ingresó”, afirma el abogado.

El Bandazo - Ataque armado - CDMX
Los hechos ocurrieron el pasado 22 de diciembre. (@c4Jimenez)

La representación legal solicita que se determine si el bar contaba con detectores de metales y otros mecanismos de seguridad. Martínez sostiene que esa información deberá incorporarse a la carpeta de investigación mediante requerimientos a la alcaldía Cuauhtémoc.

La familia solicita una reparación integral para Lola y su hijo

Carrillo Leal explica que la pérdida de su pareja cambia su proyecto de vida y la crianza de su hijo. La joven refiere que ahora debe asumir sola tanto el cuidado cotidiano como las obligaciones económicas de su hogar.

“Ha cambiado todo. Desde el simple hecho del plan que tú tienes para criar a un hijo con otra persona, cambia totalmente cuando estás sola”, expresa Lola Carrillo Leal.

La denunciante relata que enfrenta una tensión entre trabajar para cubrir las necesidades de su hijo y acompañarlo en las etapas de crecimiento. Explica que busca que el menor no resienta una segunda ausencia ante las horas que requiere su actividad laboral.

El abogado plantea que el caso debe revisarse con perspectiva de infancia, debido a que el menor pierde a su padre desde una edad temprana. Por esa razón, la familia reclama una reparación del daño que incluya a Lola, a su hijo y a otra persona que resultó lesionada aquella noche.

El compañero de Cristian recibió dos impactos de bala

La joven asegura que, tras la agresión, el establecimiento no brindó atención directa a su pareja. Explica que se solicitó una ambulancia, pero cuando el personal médico llegó, Cristian ya no tenía signos vitales.

“Por parte del establecimiento, no. Obviamente sí se le llamó a las ambulancias, pero cuando acudieron él ya no estaba con vida”, recuerda.

Vista exterior del bar ubicado sobre la calle Londres. (Google Maps)
Vista exterior del bar ubicado sobre la calle Londres. (Google Maps)

Carrillo Leal añade que el compañero de su pareja recibió dos impactos de bala y fue trasladado a un hospital, donde fue intervenido quirúrgicamente. Según su testimonio, el hombre sobrevivió a las heridas.

La familia sostiene que la falta de una revisión al ingreso del presunto atacante habría permitido que entrara armado al bar.

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