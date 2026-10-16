Tras casi un año fuera de las canchas, JJ Macías ya tendría fecha de regreso con Pumas y sería en un Clásico

José Juan se despidió del Apertura 2025 tras sufrir una ruptura de ligamento cruzado anterior, daño de menisco y ligamento medial en la rodilla izquierda durante un duelo ante Cruz Azul. REUTERS/Eloisa Sanchez

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Durante casi un año, José Juan Macías cambió los goles por sesiones de rehabilitación y el ruido de los estadios por el trabajo diario en La Cantera.

Hoy, en medio de una carrera marcada por las lesiones y las pausas forzadas, el delantero de Pumas vuelve a pisar el césped y la posibilidad de verlo de nuevo en un partido oficial comienza a tomar forma.

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José Juan Macías publicó el mensaje 'Tic Toc' en redes sociales para anunciar su regreso a las prácticas en La Cantera. (Instagram/ @jjmacias9)

Sus imágenes en redes sociales, acompañadas por el mensaje “Tic Toc”, abrieron la expectativa entre la afición universitaria, mientras el cuerpo técnico de Esteban Solari define cuándo estará listo para regresar.

Macías vuelve a entrenar en Cantera después de más de 11 meses

La Jornada 16 del Apertura 2026 concentra la expectativa alrededor de Macías. El Clásico Capitalino podría ser el partido en el que vuelva a una convocatoria, aunque el Club Universidad Nacional no ha confirmado ni garantizado que tenga minutos.

El 7 de noviembre de 2026 aparece como la fecha que toma fuerza para el regreso del delantero. Pumas recibe al Club América en un partido que llega en la recta final de la fase regular.

Antes de ese duelo, los universitarios enfrentarán a Atlante , Santos , Tigres y Puebla . Esos compromisos le permitirán al cuerpo técnico seguir de cerca la evolución del atacante.

Si no vuelve ante las Águilas , Pumas recibirá a Rayados en la Jornada 17 .

Noviembre concentra las últimas oportunidades para que Macías sume actividad antes de una posible Liguilla .

La primera señal podría ser una convocatoria. El delantero puede ir a la banca, recibir minutos limitados o tomar ritmo en categorías menores antes de asumir mayor carga en Liga MX.

Así, el delantero dejó atrás la parte más dura de la rehabilitación y ahora enfrenta la prueba que define cualquier regreso: recuperar confianza, ritmo y respuesta física antes de volver a competir. Macías está registrado para el Apertura 2026, por lo que no existe un obstáculo administrativo para su vuelta.

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La lesión ante Cruz Azul cambió todo su panorama

José Juan sufrió una lesión grave cuando apenas transcurrían los primeros minutos del duelo entre Pumas y Cruz Azul, disputado el 8 de noviembre de 2025. El delantero dejó el campo tras una jugada en la que un rival cayó sobre su pierna izquierda.

Los estudios médicos confirmaron ruptura completa del ligamento cruzado anterior , lesión del ligamento colateral medial y daño en el menisco medial de la rodilla izquierda.

El jugador pasó por cirugía y comenzó una rehabilitación que inicialmente se calculó en 9 meses . El proceso se extendió y lo dejó fuera durante todo el inicio del Apertura 2026 .

Antes de lesionarse, Macías disputó 11 partidos con Pumas en el Apertura 2025 . El delantero sumó cuatro goles y dos asistencias durante ese torneo.

La lesión de 2025 fue la tercera rotura de ligamento cruzado anterior en su carrera. Las dos anteriores afectaron la rodilla derecha durante su etapa como jugador de Chivas.

Aquella noche ante La Máquina no sólo cerró el Apertura 2025 para Macías. También abrió otro periodo de rehabilitación en una carrera que ha tenido que volver a empezar más de una vez. Casi un año después, el delantero vuelve a mirar el campo desde otro lugar.

Pumas administra el regreso de JJ tras una carrera marcada por las lesiones

El regreso del JJ requiere más que una fecha. Solari y el área médica deben valorar si el delantero puede competir, soportar el contacto y responder al desgaste de un partido oficial después de una lesión que lo apartó por más de 11 meses.

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El atacante tiene contrato con los universitarios hasta diciembre de 2027 . El vínculo permite que el club maneje su regreso sin acelerar los tiempos por un solo partido.

El cuerpo técnico puede optar por darle participación gradual. Unos minutos desde la banca pueden ser el primer paso antes de pensar en un lugar fijo dentro del once titular .

Pumas recuperaría una opción para el ataque en un tramo que puede definir su permanencia en la pelea por la Liguilla.

El calendario ya colocó una fecha sobre la mesa. Si Macías recibe el alta médica y completa las últimas pruebas físicas, el Clásico Capitalino ante América puede ser el escenario perfecto para volver a escuchar el ruido del Estadio Olímpico Unioversitario.