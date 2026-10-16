México Deportes

Tras casi un año fuera de las canchas, JJ Macías ya tendría fecha de regreso con Pumas y sería en un Clásico

El atacante universitario ya entrena en Cantera y apunta a una posible convocatoria en Ciudad Universitaria antes de la Liguilla

José Juan se despidió del Apertura 2025 tras sufrir una ruptura de ligamento cruzado anterior, daño de menisco y ligamento medial en la rodilla izquierda durante un duelo ante Cruz Azul. REUTERS/Eloisa Sanchez
José Juan se despidió del Apertura 2025 tras sufrir una ruptura de ligamento cruzado anterior, daño de menisco y ligamento medial en la rodilla izquierda durante un duelo ante Cruz Azul. REUTERS/Eloisa Sanchez
Guardar

Durante casi un año, José Juan Macías cambió los goles por sesiones de rehabilitación y el ruido de los estadios por el trabajo diario en La Cantera.

Hoy, en medio de una carrera marcada por las lesiones y las pausas forzadas, el delantero de Pumas vuelve a pisar el césped y la posibilidad de verlo de nuevo en un partido oficial comienza a tomar forma.

PUBLICIDAD

José Juan Macías publicó el mensaje 'Tic Toc' en redes sociales para anunciar su regreso a las prácticas en La Cantera. (Instagram/ @jjmacias9)
José Juan Macías publicó el mensaje 'Tic Toc' en redes sociales para anunciar su regreso a las prácticas en La Cantera. (Instagram/ @jjmacias9)

Sus imágenes en redes sociales, acompañadas por el mensaje “Tic Toc”, abrieron la expectativa entre la afición universitaria, mientras el cuerpo técnico de Esteban Solari define cuándo estará listo para regresar.

Macías vuelve a entrenar en Cantera después de más de 11 meses

La Jornada 16 del Apertura 2026 concentra la expectativa alrededor de Macías. El Clásico Capitalino podría ser el partido en el que vuelva a una convocatoria, aunque el Club Universidad Nacional no ha confirmado ni garantizado que tenga minutos.

  • El 7 de noviembre de 2026 aparece como la fecha que toma fuerza para el regreso del delantero. Pumas recibe al Club América en un partido que llega en la recta final de la fase regular.
  • Antes de ese duelo, los universitarios enfrentarán a Atlante, Santos, Tigres y Puebla. Esos compromisos le permitirán al cuerpo técnico seguir de cerca la evolución del atacante.
  • Si no vuelve ante las Águilas, Pumas recibirá a Rayados en la Jornada 17.
  • Noviembre concentra las últimas oportunidades para que Macías sume actividad antes de una posible Liguilla.
  • La primera señal podría ser una convocatoria. El delantero puede ir a la banca, recibir minutos limitados o tomar ritmo en categorías menores antes de asumir mayor carga en Liga MX.

Así, el delantero dejó atrás la parte más dura de la rehabilitación y ahora enfrenta la prueba que define cualquier regreso: recuperar confianza, ritmo y respuesta física antes de volver a competir. Macías está registrado para el Apertura 2026, por lo que no existe un obstáculo administrativo para su vuelta.

PUBLICIDAD

La lesión ante Cruz Azul cambió todo su panorama

José Juan sufrió una lesión grave cuando apenas transcurrían los primeros minutos del duelo entre Pumas y Cruz Azul, disputado el 8 de noviembre de 2025. El delantero dejó el campo tras una jugada en la que un rival cayó sobre su pierna izquierda.

  • Los estudios médicos confirmaron ruptura completa del ligamento cruzado anterior, lesión del ligamento colateral medial y daño en el menisco medial de la rodilla izquierda.
  • El jugador pasó por cirugía y comenzó una rehabilitación que inicialmente se calculó en 9 meses. El proceso se extendió y lo dejó fuera durante todo el inicio del Apertura 2026.
  • Antes de lesionarse, Macías disputó 11 partidos con Pumas en el Apertura 2025. El delantero sumó cuatro goles y dos asistencias durante ese torneo.
  • La lesión de 2025 fue la tercera rotura de ligamento cruzado anterior en su carrera. Las dos anteriores afectaron la rodilla derecha durante su etapa como jugador de Chivas.

Aquella noche ante La Máquina no sólo cerró el Apertura 2025 para Macías. También abrió otro periodo de rehabilitación en una carrera que ha tenido que volver a empezar más de una vez. Casi un año después, el delantero vuelve a mirar el campo desde otro lugar.

Pumas administra el regreso de JJ tras una carrera marcada por las lesiones

El regreso del JJ requiere más que una fecha. Solari y el área médica deben valorar si el delantero puede competir, soportar el contacto y responder al desgaste de un partido oficial después de una lesión que lo apartó por más de 11 meses.

  • El atacante tiene contrato con los universitarios hasta diciembre de 2027. El vínculo permite que el club maneje su regreso sin acelerar los tiempos por un solo partido.
  • El cuerpo técnico puede optar por darle participación gradual. Unos minutos desde la banca pueden ser el primer paso antes de pensar en un lugar fijo dentro del once titular.
  • Pumas recuperaría una opción para el ataque en un tramo que puede definir su permanencia en la pelea por la Liguilla.

El calendario ya colocó una fecha sobre la mesa. Si Macías recibe el alta médica y completa las últimas pruebas físicas, el Clásico Capitalino ante América puede ser el escenario perfecto para volver a escuchar el ruido del Estadio Olímpico Unioversitario.

Temas Relacionados

JJ MacíasJosé Juan MacíasPumasClub Universidad NacionalCanteraClub AméricaCruz AzulLiga MXLiguillamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sentencian a un hombre y una mujer por transportar armas y arsenal bélico en una carretera de Tamaulipas

Un reporte ciudadano facilitó a la Policía Federal Ministerial interceptar a los sospechosos

Sentencian a un hombre y una mujer por transportar armas y arsenal bélico en una carretera de Tamaulipas

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Puerto Vallarta este 16 de octubre

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Puerto Vallarta este 16 de octubre

Clima en Mazatlán: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Clima en Mazatlán: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Clima en Culiacán Rosales: cuál será la temperatura máxima y mínima este 16 de octubre

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Culiacán Rosales: cuál será la temperatura máxima y mínima este 16 de octubre

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Santiago Ixcuintla este 16 de octubre

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Santiago Ixcuintla este 16 de octubre
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de octubre: van 17 policías identificados por abuso contra manifestantes en marcha por agua limpia en Jalisco

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de octubre: van 17 policías identificados por abuso contra manifestantes en marcha por agua limpia en Jalisco

Detienen en Hidalgo a “El Perico”, objetivo prioritario identificado como el brazo derecho de “El H”

Catean un punto de venta de drogas en Iztapalapa y capturan a "El Karnal", miembro de La Unión Tepito

Ronald Johnson destaca la detención de “El Cromo”: es una muestra de por qué Trump designó al CJNG como terroristas

Se queda en prisión "El junior", operador ligado a "Los Rusos" en Acapulco

ENTRETENIMIENTO

Aylín Mujica conmueve al confesar el sueño que tuvo de su hijo Mauro tras su muerte

Aylín Mujica conmueve al confesar el sueño que tuvo de su hijo Mauro tras su muerte

130 producciones y tres días de proyecciones: así será la décima edición del Festival Internacional de Cine de Ciudad Madero

Ernesto Laguardia califica de “innecesaria” la confesión de Mariana Ochoa sobre el romance que ambos mantuvieron hace más de 20 años

La inesperada reacción de Victoria Ruffo a las confesiones de José Eduardo Derbez y Paola Dalay sobre posible infidelidad en su noviazgo

Niurka lanza fuerte ataque contra el Mono Osuna en La Granja VIP: “Como hombre eres una porquería”

DEPORTES

Afición mexicana se ilusiona con el paso perfecto de 49ers y Vikings rumbo al juego de la NFL en el Estadio Azteca

Afición mexicana se ilusiona con el paso perfecto de 49ers y Vikings rumbo al juego de la NFL en el Estadio Azteca

Mateo Chávez lanza advertencia a La Hormiga González ante posible enfrentamiento en Europa League: “Que sienta el peso del estadio”

Cruz Azul despediría al Potro Gutiérrez por aparecer en los festejos del América en el Estadio Azteca

Por qué Sergio Ramos le obsequió un caballo a Jorge Campos: cumpleaños del “Brody” revive su relación con el español

Qué sigue para el Pitbull Cruz bajo la dirección de Eddy Reynoso luego de separarse de su padre