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Aviación mexicana enfrenta el reto de solventar las observaciones hechas por autoridades aeronáuticas de EEUU

Expertos consideran que la autoridad mexicana aún no cuenta con los recursos necesarios para reforzar la supervisión del sector

La AFAC no contaría con los recursos necesarios para solventar las observaciones de Estados Unidos. Crédito: @eleconomista
La AFAC no contaría con los recursos necesarios para solventar las observaciones de Estados Unidos. Crédito: @eleconomista
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Actualmente, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) tiene en puerta el reto de solventar 21 observaciones de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés).

Esta eventualidad llega en medio de cuestionamientos sobre los recursos con los que podrá contar la autoridad mexicana para reforzar la supervisión del sector, advirtieron especialistas.

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Aviación mexicana enfrenta el reto de solventar las observaciones hechas por EEUU

De acuerdo con reportes periodísticos, la AFAC recibió el pasado 14 de octubre el informe del Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA), realizado en agosto por la autoridad aeronáutica de la Unión Americana.

“De los 339 reactivos revisados, la FAA determinó 21 observaciones de carácter técnico-operativo y administrativo, correspondientes a la actualización de normas, circulares y manuales, así como al reforzamiento de programas de inspección, capacitación y personal”, explicó la AFAC ayer en un comunicado, sin ofrecer mayores detalles sobre cada uno de los señalamientos ni las medidas correctivas previstas para atenderlos.

Hasta 2027 se conocerán los resultados de la auditoría

Será el próximo mes de diciembre, cuando la FAA visite a la AFAC para revisar la atención a las observaciones. Posteriormente, en febrero de 2027, informará el resultado de la auditoría.

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Ante esta situación, el Instituto Nacional de Investigaciones Jurídicas-Aeronáuticas (Inija) advirtió que los rubros de inspección, capacitación y personal requieren recursos presupuestarios, tecnológicos y humanos que, a su consideración, la AFAC muy probablemente no podrá cubrir con la asignación prevista para 2027.

CIUDAD DE MÉXICO, 24MAYO2022.- La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, pospuso indefinidamente la revisión de seguridad aeronáutica para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recupere la categoría 1. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 24MAYO2022.- La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, pospuso indefinidamente la revisión de seguridad aeronáutica para que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) recupere la categoría 1. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

“Esta última parte (inspección, capacitación y personal) son preocupantes. Para solventar dichas observaciones se necesitan suficientes recursos presupuestales, mismos que no tiene ni tendrá la AFAC.

“Para inspeccionar se requiere equipo tecnológico de última generación. Para capacitar se necesita contratar expertos y especialistas. Por lo que hace al personal, desde la anterior degradación de categoría, la FAA dejó claro que se les debe mejorar los sueldos”, proyectó el Inija.

Pese a eventualidades, recortan presupuesto de la Agencia

Cabe señalar que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 asignó 175.5 millones de pesos a la Agencia, cifra 73.3 por ciento menor a los 657.5 millones de pesos aprobados para 2026.

El Instituto advirtió que, si el recorte se concreta sin recursos compensatorios, la capacidad de la autoridad para ejercer sus funciones de regulación, inspección y vigilancia podría quedar comprometida.

“Los gobiernos 4T no consideran al transporte aéreo o a la actividad aeronáutica en general como área estratégica o prioritaria para el desarrollo nacional”, explicó el Inija.

México ya perdió la Categoría 1 de seguridad aérea

Fue en mayo de 2021, cuando la FFA degradó a México de Categoría 1 a 2 al determinar que existían “deficiencias” en la supervisión de la seguridad aérea.

Esa calificación tiene como objetivo evaluar la capacidad de las autoridades nacionales para supervisar la seguridad operacional, pero no constituye una calificación individual de cada aerolínea, ni significa, por sí misma, que una compañía sea insegura.

La medida impuesta en 2021 impidió que las aerolíneas mexicanas abrieran nuevas rutas o ampliaran sus servicios hacia Estados Unidos en condiciones regulares. También limitó ciertos acuerdos comerciales de código compartido con aerolíneas estadounidenses.

México recuperó la Categoría 1 en 2023, tras corregir las deficiencias que había señalado la autoridad estadounidense.

La nueva auditoría podría volver a afectar el desarrollo comercial de la aviación mexicana, en caso de que derive en restricciones para las operaciones de sus aerolíneas en Estados Unidos.

Un avión de la aerolínea Mexicana de Aviación está en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Zumpango, México, el 14 de julio de 2025. Fotografía tomada a través de un cristal en el aeropuerto. REUTERS/Henry Romero
Un avión de la aerolínea Mexicana de Aviación está en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en Zumpango, México, el 14 de julio de 2025. Fotografía tomada a través de un cristal en el aeropuerto. REUTERS/Henry Romero

SICT se muestra optimista ante auditoría de la FAA

Por su parte, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) espera recibir en los próximos días la resolución de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, tras la auditoría realizada semanas atrás. La dependencia confía en obtener una evaluación favorable.

Tania Carro Toledo, subsecretaria de Transportes de la SICT, señaló que el titular de la dependencia, Jesús Antonio Esteva, impulsó un mecanismo para que la AFAC cumpla con todas sus atribuciones y responsabilidades. Carro Toledo sostuvo que existe confianza en el proceso y que se trabaja para alcanzar un buen resultado.

Se cumplieron todos los temas: Tania Carro

En entrevista al término de la inauguración del ASA SAF-MX Summit 2026, realizada en el Centro Internacional de Instrucción de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (CIIASA) “Ingeniero Roberto Kobeh González”, Carro Toledo explicó que la auditoría consistió en un análisis de cuestiones técnico-administrativas de la Agencia.

CIUDAD DE MÉXICO, 21ABRIL2021.- La aerolínea Aeromexico reportó una pérdida de 4 mil 192 millones de pesos durante el primer trimestre de este 2021, cantidad que se duplicó en comparación al 2020, donde se registraron pérdidas por 2 mil 508 millones de pesos. La empresa informó que estas cifras se deben a la reducción de tráfico aéreo que se originó con la pandemia de Covid-19. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM
CIUDAD DE MÉXICO, 21ABRIL2021.- La aerolínea Aeromexico reportó una pérdida de 4 mil 192 millones de pesos durante el primer trimestre de este 2021, cantidad que se duplicó en comparación al 2020, donde se registraron pérdidas por 2 mil 508 millones de pesos. La empresa informó que estas cifras se deben a la reducción de tráfico aéreo que se originó con la pandemia de Covid-19. FOTO: DANIEL AUGUSTO /CUARTOSCURO.COM

“La realidad es que con todos estos temas que ellos observaron -la FAA- se han cumplido con todos ellos, es decir hay temas normativos, técnicos, operativos, entre otros”, explicó.

Carro Toledo recordó que se trata de un proceso en el que la FAA otorga a la AFAC un periodo de 90 días para responder, en caso de que existan, a las 21 observaciones derivadas de la auditoría.

Dado que no se le han asignado los recursos necesarios, la aviación mexicana enfrenta el reto de solventar las 21 observaciones hechas por las autoridades aeronáuticas de la Unión Americana.

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