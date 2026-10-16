Aylín Mujica conmueve al confesar el sueño que tuvo de su hijo Mauro tras su muerte

Aylín Mujica dio una entrevista sobre lo sucedido con Mauro (IG)

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La actriz cubana Aylín Mujica atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida, tras la muerte de su hijo Mauro a los 30 años el pasado 6 de julio de 2026 en Barbados, por complicaciones de un cuadro severo de neumonía.

Recientemente la actriz compartió una anécdota sobre el primer sueño que tuvo de su hijo tras su lamentable fallecimiento, asegurando que fue uno que compartió con el padre de Mauro, quien soñó algo parecido el mismo día.

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Desde la muerte de Mauro, Aylín Mujica ha compartido en distintas entrevistas sobre el proceso de duelo que enfrenta junto a la familia de su hijo.

El sueño de Aylín Mujica sobre su hijo Mauro

La actriz confirmó que un coágulo pulmonar y una neumonía provocaron el fallo múltiple de órganos que terminó con la vida de su hijo. (Captura de pantalla @aylinmujic)

La actriz relató que escribió al padre de Mauro para contarle sobre su sueño y se encontró con una coincidencia inesperada. “Soñé con él por primera vez y justo fue como le escribí a su papá y me dijo: ‘qué curioso, yo también soñé con él’”, narró Mujica para el programa Ventaneando.

“Los dos soñamos con él el mismo día”, agregó la actriz, quien no ofreció detalles sobre el contenido específico de ambos sueños pero describió el momento como significativo para los dos padres.

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Mujica no precisó la fecha exacta en que ocurrió esta coincidencia, aunque la mencionó como un hecho reciente dentro del proceso de duelo que atraviesa desde la muerte de su hijo hace poco más de tres meses.

Mauro se le ha manifestado en diversas formas

Dos meses después de la cremación de Mauro Menéndez, su madre confirmó el destino final de sus restos. (Captura de pantalla @aylunmujic)

Durante la misma conversación con Ventaneando, la actriz aseguró que su hijo “se le ha manifestado en diversas formas” desde su partida. Sin embargo, aclaró que no fue hasta este episodio reciente que logró soñar con él por primera vez.

La entrevista ocurrió previo a una función de la obra de teatro Las Intocables, en la que Mujica participa como parte de su regreso a los escenarios tras la pérdida. La actriz adelantó que, al concluir la gira teatral, depositará las cenizas de su hijo en el océano.

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El duelo de Aylín Mujica en Top Chef VIP 5

Mujica atraviesa este proceso de duelo mientras participa en Top Chef VIP 5, de donde resultó eliminada recientemente. En entrevista con Telemundo, la actriz habló sin filtros sobre el dolor de perder a su hijo y sobre cómo el programa la ayudó a sobrellevar la pérdida.

Aylín Mujica reveló si piensa volver a Top Chef VIP tras muerte de Mauro (Instagram)

Días antes de su eliminación, Mujica rompió en llanto durante una prueba del programa al recordar tanto su infancia como la muerte de Mauro. Sus compañeros y los jueces del programa le enviaron mensajes de apoyo tras reconocer su fortaleza durante la competencia.

La actriz ha utilizado distintos espacios mediáticos en semanas recientes para hablar abiertamente sobre el duelo, un proceso que describe como continuo y que comparte con el padre de Mauro desde la muerte del joven en Barbados.

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¿Qué le pasó al hijo de Aylín Mujica?

El hijo de Aylín Mujica, Mauro Menéndez, murió el pasado 6 de julio de 2026 en Barbados. La causa fue un cuadro severo de neumonía. Tenía 30 años.

(Instagram)

Según ha contado la actriz, las cenizas de Mauro fueron trasladadas desde Barbados hasta Miami mediante una valija diplomática y serán depositadas en un cementerio submarino, un espacio creado específicamente para este propósito en el océano.

En entrevistas recientes con el programa Ventaneando, Mujica reveló que planea realizar esta ceremonia privada cuando regrese a Miami, una vez concluya la gira de la obra de teatro Las Intocables, en la que participa actualmente.

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¿Quién es el padre de Mauro, hijo de Aylín Mujica?

El padre de Mauro Menéndez es Osamu Menéndez, músico cubano. Fue él quien confirmó la muerte de su hijo en julio pasado, primero mediante un mensaje en Facebook y después con un video dedicado en Instagram, acompañado del mensaje “Vuela alto y siempre en mi corazón”.

El cantante compartió una foto con su hijo (Instgram)

Osamu Menéndez y Aylín Mujica estuvieron casados alrededor de tres años: contrajeron matrimonio cerca de 1993, cuando ambos eran muy jóvenes, y la relación concluyó cerca de 1996, el mismo año en que nació Mauro.

Según relató el abuelo materno, Francisco Mujica, fue Osamu Menéndez quien llamó a Aylín Mujica en pleno vuelo para darle la noticia del fallecimiento de su hijo, ocurrido el 16 de julio de 2026 en Barbados.

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