130 producciones y tres días de proyecciones: así será la décima edición del Festival Internacional de Cine de Ciudad Madero

FICCMADERO reunirá 120 cortometrajes y 10 largometrajes en noviembre. (FICCMADERO)

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El Festival Internacional de Cine de Ciudad Madero (FICCMADERO) celebrará su décima edición del 26 al 28 de noviembre de 2026, con una selección de 120 cortometrajes y 10 largometrajes que se proyectarán en distintas sedes de Tampico y la zona sur de Tamaulipas.

Infobae estuvo presente durante la presentación del encuentro cinematográfico, donde los actores Isaura Espinoza y Silverio Palacios destacaron la importancia de abrir espacios para las nuevas generaciones de cineastas y dar mayor visibilidad a las distintas propuestas del cine mexicano.

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El festival también contará con Honduras como País Invitado de Honor, con la participación del actor Edgar Flores y el cineasta Carlos Membreño, en una iniciativa que busca propiciar el intercambio cultural y cinematográfico entre México y Centroamérica.

FICCMADERO reunirá 120 cortometrajes y 10 largometrajes en noviembre. (FICCMADERO)

FICCMADERO cumple diez años con 130 producciones seleccionadas

El director general del festival, el cineasta Carlos Adrián Contreras Juárez, presentó los detalles de esta edición, que contempla tres jornadas de proyecciones y actividades dirigidas tanto al público general como a la comunidad cinematográfica.

La selección anunciada está integrada por 120 cortometrajes y 10 largometrajes, con historias de distintos géneros, entre ellos terror, fantasía y romance, además de propuestas de temática libre.

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Las funciones se distribuirán en diferentes espacios de la zona sur de Tamaulipas.

Del 26 al 28 de noviembre, el encuentro reunirá cortometrajes, largometrajes y actividades culturales, con la intención de fortalecer el intercambio cinematográfico entre México y Centroamérica. (FICCMADERO)

Como parte de la programación, los trabajos seleccionados participarán en distintas categorías de reconocimiento cinematográfico.

Entre ellas se encuentran:

Mejor largometraje nacional

Mejor cortometraje nacional

Mejor cortometraje de Tamaulipas

Mejor cortometraje documental, animación, terror, comedia y mejor cortometraje internacional.

Además de premios relacionados con dirección, actuación, guion, fotografía, edición, sonido y música original.

Isaura Espinoza destaca el talento de los jóvenes cineastas

Durante la conferencia, la actriz Isaura Espinoza, integrante del jurado oficial, señaló que los festivales deben contar con procesos de selección y evaluación que permitan reconocer el trabajo de quienes participan.

Isaura Espinoza llama a reconocer el trabajo de los jóvenes cineastas. (FICCMADERO)

La intérprete, con trayectoria en cine, teatro y televisión, consideró que estos encuentros representan una oportunidad para conocer a jóvenes interesados en desarrollar proyectos cinematográficos, especialmente en un contexto en el que conseguir recursos para producir cortometrajes puede resultar complicado.

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Espinoza también defendió el valor del cortometraje como formato cinematográfico, al señalar que requiere un proceso de producción y trabajo creativo que merece reconocimiento, pese a su menor duración frente a un largometraje.

La actriz llamó a mantener el apoyo a las nuevas generaciones y a ampliar los espacios de exhibición para las películas mexicanas, tanto dentro como fuera del país.

Silverio Palacios ve en el cortometraje una vía para renovar el cine

Por su parte, Silverio Palacios subrayó que los festivales no solo funcionan como escaparates para las producciones, sino que también permiten identificar las inquietudes temáticas y las historias que buscan contar los realizadores.

Silverio Palacios destaca el cortometraje como una vía para renovar el cine mexicano. (FICCMADERO)

El actor planteó que el cortometraje es una herramienta de aprendizaje para quienes comienzan su trayectoria y una vía para experimentar con narrativas diferentes a las que predominan en el cine comercial.

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Desde su perspectiva, las producciones breves pueden aportar nuevas ideas y propuestas que contribuyan a renovar el cine nacional, por lo que consideró importante estimular a los jóvenes para que continúen desarrollando sus proyectos.

Sus comentarios coincidieron con el planteamiento de Espinoza sobre la necesidad de generar oportunidades para que las producciones emergentes encuentren espacios de exhibición y evaluación.

Honduras participará para impulsar el intercambio cinematográfico

La décima edición tendrá a Honduras como País Invitado de Honor, con la participación del actor Edgar Flores y el cineasta Carlos Membreño.

Honduras tendrá presencia en el festival con actores y cineastas. (FICCMADERO)

Este último dirigió Café con sabor a mi tierra, película que representó a Honduras en el proceso de selección de la 92.ª edición de los Premios Óscar, correspondiente a 2019.

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La presencia de ambos invitados forma parte de la intención de establecer vínculos entre artistas y realizadores de México y Centroamérica, así como de ampliar la diversidad de las propuestas que se presentan en el festival.

Los datos clave de la décima edición de FICCMADERO:

Fechas: del 26 al 28 de noviembre de 2026 .

Selección oficial: 120 cortometrajes y 10 largometrajes .

Sedes: distintos espacios de Tampico y la zona sur de Tamaulipas .

País invitado: Honduras , con representantes de su industria cinematográfica.

Jurado: Isaura Espinoza, Silverio Palacios y Luis Felipe Tovar, además de los invitados hondureños Edgar Flores y Carlos Membreño.

Adrián Contreras encabeza la organización de la décima edición

Adrián Contreras encabeza la organización de FICCMADERO. (FICCMADERO)

FICCMADERO fue creado por el cineasta Carlos Adrián Contreras Juárez, quien también está al frente de la dirección general.

En la conferencia participaron Diego Isidoro, productor; Gabriel Lemus, patrocinador, y Mario Moreno, coordinador del encuentro.

Con diez ediciones, el festival mantiene una programación centrada en cortometrajes y largometrajes nacionales e internacionales.

Las actividades previstas para noviembre combinarán exhibiciones cinematográficas con encuentros dirigidos al público y a integrantes de la industria, en una edición que busca dar cabida tanto a realizadores con experiencia como a quienes comienzan a desarrollar su trabajo.

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