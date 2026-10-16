México

Detienen a Gilberto Gómez, alcalde morenista de Puerto Aventuras, por extorsión a comerciantes

La Fiscalía de Quintana Roo también capturó al sobrino del edil y a una funcionaria municipal, señalados de participar en el cobro de cuotas bajo amenazas a un negocio de la colonia Puerto Maya

El servidor público fue detenido este 15 de octubre por elementos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Crédito: Facebook - Puerto Aventuras
El servidor público fue detenido este 15 de octubre por elementos de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Crédito: Facebook - Puerto Aventuras
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La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo cumplimentó órdenes de aprehensión contra el alcalde de Puerto Aventuras, Gilberto Gómez Martínez, su sobrino Jorge Montalvo Gómez y la funcionaria municipal Karla Paola Ochoa Aburto, por el delito de extorsión agravada contra comerciantes de la localidad. Los tres son señalados de participar en el cobro de cuotas bajo amenazas a un negocio de la colonia Puerto Maya.

El Registro Nacional de Detenciones, consultado por Infobae México, confirmó que las tres personas fueron capturadoa este jueves 15 de octubre a las 5:35 de la tarde, en la calle Chechén, entre Guaya y Xiat, colonia Puerto Aventuras, código postal 77733. La Vicefiscalía de Quintana Roo ejecutó las detenciones en la vía pública.

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Gilberto Gómez Martínez quedó a disposición de un juez local en Playa del Carmen

La ficha oficial describió a Gómez Martínez como una persona de complexión regular, tez morena clara y cabello corto entrecano. Al momento de la detención vestía playera blanca tipo polo, pantalón de tela color verde y zapatos negros, de acuerdo con el registro firmado digitalmente por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El alcalde, su sobrino y la funcionaria municipal, detenidos este 15 de octubre. Crédito: FGE
El alcalde, su sobrino y la funcionaria municipal, detenidos este 15 de octubre. Crédito: FGE

El alcalde fue trasladado al Centro de Retención Municipal de Playa del Carmen, donde quedó a disposición de un juez local. El mismo destino tuvo Montalvo Gómez, de 1.66 metros de estatura, tez morena, cabello lacio y barba, quien vestía camisa color café, pantalón azul y zapatos cafés.

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Ochoa Aburto, funcionaria de la Dirección de Desarrollo Económico de la alcaldía, tuvo un destino distinto: fue trasladada al Centro Penitenciario de la Ciudad de Cancún. La ficha del RNDET la describió con 1.60 metros de estatura, tez clara, cabello rizado con un mechón blanco, blusa floreada en azul, rosa y blanco, pantalón de mezclilla y tenis rosa.

Karla Paola solicitó un pago por un trámite gratuito

De acuerdo con información oficial, el crimen investigado comenzó a principios de este año, cuando personal de la alcaldía de Puerto Aventuras se presentó en un negocio de la colonia Puerto Maya para exigirle a la víctima que se regularizara y le indicaron que acudiera con Paola Ochoa Aburto.

El 19 de enero, la víctima acudió con la funcionaria, quien le solicitó llenar documentación y realizar un pago. Le advirtió que, de no pagar, le retirarían su mercancía y no le permitirían vender. El trámite, según autoridades, era gratuito.

Al no regresar a pagar, el 6 de febrero llegaron al establecimiento dos mototaxis con seis personas, entre ellas el sobrino de el alcalde. Según la denuncia, dijo que por órdenes de su tío todos los vendedores debían reportarse, o de lo contrario “los iban a levantar”. Amenazó con regresar a “tablearlos” si la víctima no se reportaba con Karla Paola Ochoa Aburto.

El 11 de febrero, la víctima volvió a las oficinas de la funcionaria, quien le hizo llenar otro documento y realizar el pago. Le aseguró que ese documento le brindaría protección mientras Gilberto Gómez Martínez permaneciera en el cargo, de acuerdo con las indagatorias de la fiscalía.

El sobrino del alcalde habría exigido pagos semanales bajo amenaza de agresión

Según las investigaciones, el 7 de mayo, el sobrino del alcalde se presentó con dos personas a bordo de un mototaxi en el negocio de la víctima. Le exigió, pese al pago anterior, una cantidad adicional de manera semanal, bajo la amenaza de retirarla del lugar y agredirla físicamente.

Según el comunicado oficial, Montalvo Gómez refirió que él y su tío imponían las reglas en la zona. La víctima pagó la cuota semanal a partir de esa fecha para evitar que le retiraran la mercancía, y continuó haciéndolo hasta la integración de la carpeta de investigación por parte de la fiscalía.

Derivado de esa carpeta, integrada por la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, la Representación Social solicitó las órdenes de aprehensión contra los tres señalados. Un juez de control las otorgó y fueron cumplimentadas este 15 de octubre.

Gilberto Gómez Martínez se convirtió en el primer alcalde en la historia de Puerto Aventuras tras rendir protesta el 2 de abril de 2022, cuando la localidad obtuvo autoridad propia dentro del municipio de Solidaridad. En ese entonces encabezó la planilla por el PRI, ante la entonces presidenta municipal Lili Campos Miranda.

Alcalde detenido por extorsión a comerciantes. Crédito: Facebook - Puerto Aventuras
Alcalde detenido por extorsión a comerciantes. Crédito: Facebook - Puerto Aventuras

Al concluir ese primer periodo, Gómez Martínez migró a Morena para buscar su reelección. La obtuvo el 15 de diciembre de 2024, al ganar con 2 mil 818 votos la Asamblea Vecinal para la Elección de Miembros de la Alcaldía, por encima de las planillas blanca, de Graciela Moreno Guzmán, y café oscuro, de Damaris Ortega.

Los tres detenidos quedaron a disposición del juez de control que los requería, según confirmó la FGE de Quintana Roo en su comunicado oficial. La fiscalía no informó sobre nuevas diligencias relacionadas con el caso.

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