México

Visita una casa embrujada de CDMX para contar historias de terror con José Manuel Cuellar y PurDragtorio: dónde y a qué hora

El autor de Bucareli 158 se juntará con artistas del drag en una casona porfiriana de la capital

El autor de Bucareli 158 platicará con artistas drag sobre historias de terror (redes sociales)
El autor de Bucareli 158 platicará con artistas drag sobre historias de terror (redes sociales)
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Haus of Thomasciraptor’s presenta PurDragtorio en vivo con José Manuel Cuéllar este sábado 17 de octubre a las 3:30 de la tarde, en la casona de Bucareli 158, alcaldía Cuauhtémoc, donde transcurre la novela de terror del propio autor. La entrada es libre.

El encuentro consiste en la grabación de un episodio de podcast completamente en vivo y con público, dentro del inmueble que inspiró la novela Bucareli 158. José Manuel Cuéllar invitó a sus seguidores a presentarse con atuendo drag, gótico o de color negro, y a llevar sus propias historias de fantasmas y espantos para compartir durante la sesión.

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El código de vestimenta para los asistentes es drag, gótico o negro, en sintonía con el tono de terror que caracteriza tanto a la novela de José Manuel Cuéllar como a PurDragtorio.

De qué trata Bucareli 158, la novela de José Manuel Cuéllar

El autor publica "Bucareli 158". Foto: Dante Villamil
El autor publica "Bucareli 158". Foto: Dante Villamil

Bucareli 158, la novela de José Manuel Cuéllar Moreno, toma como punto de partida una casona real ubicada en la calle Bucareli de la Ciudad de México para construir una historia sobre misas negras, sesiones espiritistas, sectas y pactos demoniacos ligados al poder político mexicano. La trama combina varias líneas argumentales a través de personajes como Ifigenia, una trabajadora doméstica que descubre un diente dentro de una de las paredes de la casa; Eulalia Madero, dueña del inmueble y cercana a funcionarios públicos con pasados turbios; Agustín Coquet, un amigo corrupto del presidente en turno; y Eusebio Cárdenas, un asesino confeso que enterró a varias de sus víctimas en el patio de su propia casa.

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El libro se inspira en personajes extraídos de la nota roja y la crónica negra mexicana de mediados del siglo XX, entre ellos el llamado monstruo de Tacuba y Vicente Solana, único sobreviviente del ataque a un buque petrolero en 1944 que precipitó la entrada de México a la Segunda Guerra Mundial. La narrativa entreteje estos casos reales con elementos de ficción gótica para construir lo que José Manuel Cuéllar describe como un viaje por los rincones oscuros de la capital y de la mente humana.

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