Detienen en Hidalgo a “El Perico”, objetivo prioritario identificado como el brazo derecho de “El H”

Autoridades le aseguraron diversas dosis de droga y un arma corta con cargadores abastecidos. Crédito: PGJH

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La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo detuvo a P. A. A., identificado con el alias de “El Perico” y señalado como brazo derecho de Hugo Alberto Muñoz Marmolejo, alias “El H”, en la localidad de Xochitlán de las Flores, municipio de Tula de Allende. La captura fue resultado de acciones de la Agencia de Investigación Criminal Estatal (AIC) contra el hombre señalado como objetivo prioritario en la entidad.

“El Perico” contaba con una orden de aprehensión vigente al momento de la intervención. Las autoridades lo ubicaron como uno de los operadores de mayor rango dentro de “Los H”, estructura criminal que opera en la región de Tula-Tepeji, zona marcada por disputas internas entre células dedicadas al robo de combustible y al narcomenudeo tras la captura de su antiguo líder, “El H”.

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Tras su detención, “El Perico” quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que lo presentará ante un juez de control para definir su situación jurídica conforme a derecho. El golpe se suma a una serie de capturas que las corporaciones estatales han dado contra integrantes de la organización desde la fractura de su mando.

Las autoridades aseguraron droga, una pistola y cuatro cargadores abastecidos

Durante el operativo, los elementos de la AIC localizaron dosis de una sustancia con las características de la cocaína y hierba verde con apariencia de marihuana. El material fotografiado por la Procuraduría mostró decenas de envoltorios de hierba distribuidos en más de 100 bolsas individuales, junto con aproximadamente 90 dosis de la sustancia blanca presentadas en empaques pequeños, un formato asociado a la venta al menudeo.

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Drogas aseguradas a "El Perico". Crédito: PGJEH

Las imágenes del aseguramiento también exhibieron un arma de fuego corta, identificada como una pistola semiautomática Smith & Wesson modelo M&P 9 Shield Plus, calibre 9 milímetros, equipada con mira holográfica Holosun. Junto con el arma, las autoridades encontraron cuatro cargadores abastecidos adicionales y una veintena de cartuchos útiles.

Arma asegurada a "El Perico" en su detención. Crédito: FGJEH

El volumen de la droga asegurada y el tipo de arma con mira óptica incorporada apuntan a una estructura con capacidad de distribución y protección armada en la zona de Tula de Allende, donde la organización mantiene presencia desde hace años.

El Perico lideraría una de las dos facciones en que se dividieron Los H

Según reporte previos de Infobae México, “El Perico” no solo operó como brazo derecho de “El H”, sino como cabeza de uno de los dos grupos rivales surgidos tras la detención del líder de la organización.

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Esa facción se encargaría de la perforación de ductos, el almacenamiento y la venta de combustible robado, con el respaldo de otros operadores identificados como “El JR” y “El Lobo”, este último vinculado también al robo de transporte de carga.

El Curro, asesinado en febrero de 2026 en Hidalgo. (Redes sociales)

El bloque opuesto, encabezado por “El Cuquis”, “El Selva” y “El Pacheco”, agrupó a otro operador identificado como “El Curro”, asesinado la tarde del martes 3 de febrero sobre la carretera estatal Michimaloya-Xijay de Cuauhtémoc, en Tula de Allende. Ese homicidio se inscribió en la disputa interna que fracturó a la organización y que mantiene en alerta a las corporaciones de seguridad de la entidad.

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La ruptura de Los H se originó con la detención de Hugo Alberto Muñoz Marmolejo la tarde del 15 de marzo de 2025 en la colonia Lindavista, del municipio de Zempoala, a 13 kilómetros de la capital hidalguense. En ese operativo, en el que participaron la Procuraduría estatal, la AIC y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, se aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos útiles y una camioneta de lujo.

El H fue detenido en Zempoala. (PGJEH)

Muñoz Marmolejo, también identificado con los alias “El Mongol” y “Don Hugo”, tenía 38 años al momento de su captura y fue descrito como un hombre de complexión robusta y tez morena. Tras su detención quedó a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

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La fractura del liderazgo se agravó con el asesinato posterior del hermano de “El H”, José David Muñoz Marmolejo, alias “El Sola”.

Con el liderazgo fragmentado, los dos bloques rivales compitieron por el control de los puntos de extracción y venta de combustible, lo que derivó en enfrentamientos armados y homicidios selectivos entre operadores de ambos bandos a lo largo de 2025. En noviembre de ese año, un comando atacó un centro nocturno de la región y dejó seis personas muertas, además de ocho lesionados, en uno de los episodios más violentos registrados desde la fractura de la organización.

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La detención de “El Perico” representa el golpe más reciente contra la cúpula de uno de los dos bloques en disputa, en un contexto donde las corporaciones estatales continúan con operativos focalizados en los municipios de la región Tula-Tepeji.