Ernesto Laguardia califica de “innecesaria” la confesión de Mariana Ochoa sobre el romance que ambos mantuvieron hace más de 20 años

El actor criticó tras las declaraciones de la cantante sobre su romance en 2003 y reiteró el respeto hacia su esposa, Patricia Rodríguez. (IG: ernestolaguardiaoficial)

Guardar

El actor Ernesto Laguardia calificó como una confesión innecesaria las declaraciones de la cantante Mariana Ochoa sobre el romance que ambos mantuvieron hace más de dos décadas.

El séptimo lugar de La Casa de los Famosos México sostuvo que su prioridad absoluta radica en el respeto hacia su esposa, Patricia Rodríguez, y la estabilidad de su familia.

PUBLICIDAD

Las declaraciones sobre el noviazgo ocurrido en 2003 surgieron durante la convivencia diaria de la cuarta temporada del reality show La Casa de los Famosos México.

En ese espacio, los participantes abordaron pasajes personales que generaron diversas reacciones en las plataformas digitales.

El actor mexicano contrajo matrimonio con Patricia Rodríguez en mayo de 2007. Desde entonces, la pareja mantiene una relación estable, motivo por el cual la difusión de este vínculo pasado provocó que el conductor fijara una postura pública ante los medios de comunicación.

El actor mexicano contrajo matrimonio con Patricia Rodríguez en mayo de 2007. (IG: ernestolaguardiaoficial)

Ernesto Laguardia responde a las revelaciones sobre su pasado sentimental

En un encuentro con la prensa, el conductor expresó su postura frente a los comentarios vertidos por su excompañera de proyecto.

El actor señaló que la mención de ese noviazgo carece de sentido en la actualidad debido al compromiso que mantiene con su hogar.

“Mi esposa sabe que yo la respeto por sobre todas las cosas, tiene todo mi amor y agradecimiento, soy el hombre más afortunado que existe de tenerla y amarla todos los días. Creo que fue una confesión innecesaria, un poco parte de su juego”, afirmó el actor.

PUBLICIDAD

El artista reiteró que la estabilidad en su matrimonio impidió que surgieran desacuerdos por temas acontecidos en el pasado. Su esposa mantiene plena confianza en la relación que han construido a lo largo de casi 20 años de matrimonio.

“Mi esposa es una mujer que está muy segura de mí, de nuestro amor, de nuestra familia y es toda una señora”, agregó Ernesto Laguardia al abordar la reacción que tuvo su entorno familiar ante la viralización del tema.

El actor señaló que la mención de ese noviazgo carece de sentido en la actualidad debido al compromiso que mantiene con su hogar. (FOTO: Nelly Salas/CUARTOSCURO.COM)

Los detalles del romance revelados en televisión

La controversia inició cuando Mariana Ochoa compartió a sus compañeros de encierro que sostuvo una relación sentimental con el actor hace más de 20 años.

PUBLICIDAD

La cantante detalló que el acercamiento ocurrió cuando ella tenía 24 años y el conductor 43.

Según la versión de la integrante de OV7, el vínculo duró entre dos y tres meses. Durante ese periodo existieron salidas, coqueteos y besos, aunque la relación terminó de manera intempestiva cuando el intérprete dejó de buscarla sin brindarle una explicación en ese momento.

En el desarrollo de la transmisión del programa, el propio actor aclaró el motivo de su distanciamiento. Ernesto Laguardia explicó que en aquella época atravesaba una pausa en su relación previa, y al reanudar ese noviazgo, optó por interrumpir el contacto con la cantante.

PUBLICIDAD

La cantante mencionó también la existencia de un testimonio visual grabado en el documental Cuatro labios, dirigido por Carlos Marcovich.

La producción registró el instante en que ella acudió a los camerinos de Televisa para despedirse del actor tras firmar contrato con otra cadena televisiva.

La cantante mencionó también la existencia de un testimonio visual grabado en el documental Cuatro labios, dirigido por Carlos Marcovich. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

La reacción dentro del programa y el agotamiento del tema

Durante la etapa final del programa La Casa de los Famosos México, la confesión de la cantante motivó constantes bromas por parte de otros concursantes como Cynthia Klitbo y Memo Schutz. Esas interacciones se repitieron a lo largo de varios días de convivencia en la casa.

Al respecto, el presentador señaló que la reiteración de la anécdota desgastó el valor humorístico que pudo tener en un inicio. El actor consideró que la constante insistencia sobre el tema resultó prescindible por el tiempo transcurrido desde los hechos.

PUBLICIDAD

“Era innecesario, totalmente, y que no tenía por qué hacerlo porque soy un hombre casado y lo que más respeto es mi esposa y mi familia, pero bueno, lo agarramos a broma, nada más que una broma; después de trescientas veces ya se desgasta”, señala el conductor.

Durante la etapa final del programa La Casa de los Famosos México, la confesión de la cantante motivó constantes bromas por parte de otros concursantes. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El actor abandonó la competencia de televisión como el séptimo finalista de La Casa de los Famosos México.

Tras su salida, retomó sus compromisos profesionales en la conducción y la actuación, mientras prepara el lanzamiento de nuevos proyectos en medios digitales y plataformas de video.

Por su parte, Mariana Ochoa alcanzó la fase decisiva de la competencia como la primera finalista confirmada del programa y posterior ganadora de La Casa de los Famosos México.

PUBLICIDAD

El intercambio de declaraciones terminó con el firme posicionamiento del actor de dar por cerrado el tema.

Las declaraciones públicas marcaron el fin de las especulaciones sobre la breve relación sucedida a principios de la década de 2000.