Afición mexicana se ilusiona con el paso perfecto de 49ers y Vikings rumbo al juego de la NFL en el Estadio Azteca

49ers y Vikings se enfrentarán en el Coloso de Santa Úrsula en noviembre (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los fanáticos a la NFL se emocionan con el regreso de la Liga al estadio Azteca y con la posibilidad de ver un partido de muchos puntos entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings por ser las franquicias de la Conferencia Nacional que registran un paso perfecto en la campaña 2026.

Después de cinco semanas de actividad, Niners y Vikings están con marca de 5-0 y su invicto ilusiona al público de México por ser el enfrentamiento oficial para el retorno de la National Football League (NFL), en el país durante el mes de noviembre.

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El estadio Azteca albergará el duelo de la semana 11 el domingo 22 de noviembre. La capital espera un duelo de alto voltaje entre dos franquicias que comenzaron la temporada en plan grande y podrían aterrizar a la CDMX en calidad de invictos.

Para los Vikings representa su primera visita de temporada regular en territorio mexicano, mientras que los 49ers volverán al país después de sus apariciones de 2005 y 2022, cuando enfrentaron a los Arizona Cardinals en ambas ocasiones: cayeron 31-14 la primera vez y obtuvieron su revancha en su duelo más reciente con marcador de 38-10.

La NFL vuelve a México por sexta vez: estos son los duelos que se han jugado en el Estadio Azteca

El Coloso de Santa Úrsula está listo tras la remodelación del inmueble para recibir el juego de la NFL.

El partido de noviembre entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings será el sexto que se realiza en México durante la temporada regular de la NFL y el primero desde aquel 2022 derivado de las remodelaciones al estadio Azteca por el Mundial 2026.

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La primera cita internacional de la Liga de futbol americano en México se disputó el 2 de octubre de 2005, cuando los Arizona Cardinals derrotaron 31-14 a los San Francisco 49ers. Aquel partido marcó el inicio de una etapa de encuentros oficiales de la NFL en el país.

El 21 de noviembre de 2016, los Oakland Raiders vencieron 27-20 a los Houston Texans en el Coloso de Santa Úrsula. Un año después, el 19 de noviembre de 2017, los Malosos volvieron a jugar en la Ciudad de México, aunque esta vez perdieron 33-8 frente a los New England Patriots de Tom Brady.

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El 18 de noviembre de 2019, los Kansas City Chiefs de Pat Mahomes superaron 24-17 a Los Angeles Chargers en otro duelo disputado en el estadio Azteca. Ese partido fue el último de la NFL en México antes de una pausa de cuatro años provocada por la remodelación del recinto capitalino y los preparativos para la Copa del Mundo 2026.

El campeonato volvió a la CDMX el 21 de noviembre del 2022 con un nuevo enfrentamiento entre los San Francisco 49ers y los Arizona Cardinals. Los Niners ganaron 38-10 y ahora buscarán su segunda victoria en México cuando se midan a los Minnesota Vikings, en el Sunday Night Football del 22 de noviembre.

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Regreso de la NFL a México genera una histórica demanda de boletos para el Estadio Azteca

Se enfrentaron en 2022, última vez que la NFL vino a México. REUTERS/Henry Romero

El regreso de la NFL generó una respuesta masiva entre los seguidores mexicanos. De acuerdo con cifras difundidas por Ticketmaster México, alrededor de 834 mil aficionados ingresaron a la fila virtual para intentar comprar entradas para el encuentro a celebrar en el estadio Azteca.

La expectativa también alcanzó a aficionados de otras ciudades y países. Según los datos difundidos sobre la venta, el 45% de los seguidores viajará a la Ciudad de México para asistir al encuentro y el 14% de los compradores procede del extranjero.

La demanda incluyó seguidores de 60 países, entre ellos: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Eslovaquia y Francia. La ilusión del público mexicano se relaciona con el momento que atraviesan tanto los 49ers como Vikings en esta temporada de la NFL. San Francisco es líder de la División Oeste y Minnesota encabeza el Norte con récord de 5-0.

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Partidos de San Francisco 49ers antes de venir a México

Ligan cinco victorias en la presente campaña Mandatory Credit: Joe Nicholson-Imagn Images

La agenda de los Niners incluye cuatro partidos antes del duelo en la Ciudad de México. El equipo también tendrá una semana de descanso en la Semana 8, lo que le permitirá preparar el último tramo previo a su viaje a la capital. Sus encuentros contra Washington, Atlanta, Las Vegas y Dallas pondrán a prueba su condición de invicto antes de la cita frente a Minnesota.

Partidos de Minnesota Vikings antes de venir a México

Tienen marca de 5-0 en la campaña 2026. Mandatory Credit: Stephen Lew-Imagn Images

Minnesota tendrá su semana de descanso este domingo 18 de octubre, antes de comenzar una serie de partidos exigentes que definirá su posición en la NFC Norte antes del choque contra San Francisco 49ers.

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El domingo 25 de octubre recibirán a los Indianapolis Colts; el domingo 1 de noviembre visitará a los Detroit Lions; el lunes 9 de noviembre enfrentará a los Buffalo Bills y el domingo 15 los Vikings viajarán a Green Bay para jugar nuevamente contra los Packers y ver en qué nivel se presentarán en México.