El mexicano Jojo Romero y los Milwaukee Brewers eliminan a Los Angeles Dodgers y se instalan en la Serie Mundial 2026

Romero competirá por el campeonato este octubre. (Crédito: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

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El béisbol de las Grandes Ligas atestiguó un cambio de época definitivo en la contienda por la supremacía del diamante. Tras dos temporadas de absoluto dominio en las que Los Angeles Dodgers reinaron en la cima de la Gran Carpa, el trono del béisbol estadounidense ha quedado oficialmente vacante. En una Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) que desafió todos los pronósticos por su contundencia, los Milwaukee Brewers concretaron una barrida histórica de cuatro juegos sobre el conjunto californiano, garantizando su boleto directo a la Serie Mundial 2026.

La gesta del cuadro de Wisconsin no solo representa un desquite deportivo largamente anhelado, sino la consolidación de un proyecto que rozó la gloria durante casi una década.

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Tras ocho temporadas consecutivas metiéndose a los playoffs y quedando a las puertas del Clásico de Otoño —incluyendo la dolorosa eliminación sufrida la campaña anterior ante los propios Dodgers—, los Brewers cobraron factura completa. Con un béisbol agresivo, una ofensiva oportuna y una labor monticular implacable, la novena de Milwaukee doblegó al coloso de Hollywood y firmó una hazaña que ya está grabada en los libros de historia de las Grandes Ligas.

Milwaukee tuvo su revancha luego de la eliminación del 2025. (Crédito: Kirby Lee-Imagn Images)

Milwaukee y su paso perfecto en la NLCS

La Serie de Campeonato de la Liga Nacional arrancó con el estigma de ser un duelo de titanes entre los dos mejores récords de todo el sistema de las Grandes Ligas. Sin embargo, sobre el terreno de juego solo existió una escuadra dominante de principio a fin.

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Juego 1: golpe de autoridad en el American Family Field

El primer enfrentamiento de la serie dejó en claro las intenciones de los Brewers. Jugando ante su gente en Milwaukee, el pitcheo abridor de las Cervezas contuvo a la peligrosa parte alta del orden al bate de Los Ángeles. Apoyados por un jonrón de tres carreras en el quinto episodio y un trabajo impecable de su bullpen en las entradas finales, los Cerveceros se impusieron con un categórico 5-1, asestando el primer golpe psicológico de la serie a la novena angelina.

Juego 2: dominio desde el montículo y drama en las entradas finales

En el segundo duelo de la serie, el pitcheo volvió a ser la columna vertebral de Milwaukee. Frente a un ataque angelino urgido de responder, los relevistas de los Cerveceros contuvieron los embates y neutralizaron a los maderos estelares de los visitantes. Con una pizarra apretada de 3-2, Milwaukee resistió los ataques de los Dodgers en el octavo y noveno episodio, sellando una victoria que ponía la serie 2-0 antes de viajar a territorio californiano.

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Juego 3: exhibición ofensiva en el Dodger Stadium

La mudanza al Dodger Stadium no cambió la tónica del enfrentamiento. Pese al respaldo de su afición, la escuadra de Los Ángeles lució desencajada e incapaz de frenar el ímpetu de los Brewers. Con un ataque despiadado desde las primeras entradas que incluyó múltiples extrabases y rallys de anotaciones, Milwaukee aplastó a los locales con un contundente 8-2. Este triunfo puso a los Dodgers contra la pared y al borde de una eliminación inédita.

Juego 4: el sello del pasaporte al Clásico de Otoño

El cuarto y definitivo encuentro fue una lección de temple y ejecución por parte del equipo cervecero. Con la presión al máximo y la temporada en juego para el bicampeón, los Brewers mantuvieron el control del trámite, explotando las grietas del relevo angelino para fabricar las carreras decisivas en el último tercio del juego. El triunfo 4-1 selló la barrida de 4-0, desatando la euforia en el dugout visitante y certificando el pase de Milwaukee a la Serie Mundial tras barrer al actual campeón defensor.

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Los cerveceros buscan su primer Serie Mundial en la historia. (Crédito: Kiyoshi Mio-Imagn Images)

El brazo de JoJo Romero fue un pilar fundamental en la gesta de los Cerveceros

Dentro del engranaje perfecto que presentó Milwaukee a lo largo de los playoffs, la actuación del relevista zurdo con ascendencia mexicana, JoJo Romero, emergió como una de las claves maestras para contener a la artillería pesada de Los Ángeles.

Romero, quien se ha establecido como un especialista infalible en momentos de alta tensión en las entradas finales, tuvo una participación estelar a lo largo de toda la contienda de campeonato. En una serie donde cualquier descuido frente a bateadores zurdos de poder podía cambiar el rumbo de un juego, la efectividad de Romero dentro del bullpen fue determinante para sofocar las rebeliones angelinas.

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El zurdo fue llamado al montículo en momentos críticos de los Juegos 2 y 4, enfrentando a la parte más temible del orden al bate de los Dodgers. Con lanzamientos que rozaron las 97 millas por hora y un cambio de velocidad que hizo estragos en los maderos rivales, Romero no permitió anotaciones en sus apariciones de la NLCS, ponchando a rivales clave y retirando innings en fila sin otorgar libertades. Su capacidad para apagar fuegos en el séptimo y octavo episodio le dio la tranquilidad al manager de Milwaukee para administrar su cerrador y asegurar los cuatro triunfos al hilo.

Esta actuación consolida a JoJo Romero no solo como uno de los relevistas zurdos más confiables de la Liga Nacional durante la presente postemporada, sino también como un referente del béisbol con raíces mexicanas que inscribirá su nombre en el marco de la Serie Mundial 2026.

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El relevo del mexicano fue fundamental para llegar a la Serie Mundial 2026. (Crédito: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

El escenario del Clásico de Otoño 2026: Calendario y rivales por definir

Tras siete meses de intensa competencia desde el Opening Day de la primavera, la temporada 2026 de la MLB ha ingresado a su etapa culminante. Con la barrida sobre los Dodgers, los Brewers de Milwaukee amarraron su boleto a la gran cita tras haber firmado la mejor campaña de su historia reciente al registrar 103 victorias en la fase regular, superando las 100 logradas por el equipo angelino y despejando previamente su camino en playoffs tras eliminar 3-1 a los Padres de San Diego en la Serie Divisional.

Mientras Milwaukee festeja el título del banderín de la Liga Nacional y disfruta de unos días de descanso, el panorama en la Liga Americana se mantiene al rojo vivo y aún espera definir a su representante para la gran final.

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Los Cleveland Guardians mantienen la ventaja en la Serie de Campeonato del joven circuito al haber ganado dos encuentros sobre los Tampa Bay Rays. Tras remontar una serie adversa de 0-2 ante los Chicago White Sox en la ronda anterior, los Guardians se encuentran a solo dos triunfos de regresar a la Serie Mundial por primera vez desde 2016 y buscar su primer título de las Grandes Ligas desde 1948. No obstante, los Tampa Bay Rays continúan peleando con la intención de remontar la serie y conquistar su segundo gallardete de la Americana en los últimos seis años.

Calendario oficial de la Serie Mundial 2026

La disputa por el trofeo Comisionado dará inicio de manera oficial el próximo viernes 23 de octubre de 2026. El formato de competencia mantendrá la serie al mejor de siete enfrentamientos, desarrollándose a lo largo de una semana intensa que podría extenderse hasta el sábado 31 de octubre de 2026 en caso de requerirse un séptimo y definitivo juego.

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Gracias a haber conseguido el mejor registro de victorias de todas las Grandes Ligas con 103 triunfos en la temporada regular, los Milwaukee Brewers tendrán la ventaja de localía en la Serie Mundial, recibiendo los Juegos 1 y 2 (y los hipotéticos Juegos 6 y 7) en el American Family Field, donde buscarán coronar una campaña de ensueño y levantar el primer título de Serie Mundial en la historia de la franquicia.