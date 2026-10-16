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Julián Quiñones busca remontar en la tabla de goleo de Arabia Saudita: ¿cuántos goles lleva?

La temporada anterior, Quiñones terminó por delante de Cristiano Ronaldo en la clasificación de goleadores

Un futbolista con camiseta roja y detalles amarillos señala hacia su pecho durante un partido.
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Julián Quiñones tiene el reto de volver a pelear por el título de goleo de la Saudi Pro League. Después de terminar como máximo anotador de la temporada pasada con 33 tantos, el delantero mexicano suma cuatro goles en la campaña 2026-2027 y todavía está lejos de la cima, que pertenece al inglés Ivan Toney.

El atacante del Al Qadsiah ha marcado en cuatro ocasiones durante los ocho partidos que ha disputado en la liga saudí. En contraste, Toney acumula 11 anotaciones y tomó ventaja gracias a una racha en la que consiguió tres dobletes consecutivos y un triplete frente al Abha.

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El arranque de temporada no ha sido sencillo para Quiñones. El exjugador del América pasó cuatro encuentros sin marcar, ante Al Taee, Al Ittihad, Neom SC y Al Faisaly, todos disputados en agosto. En septiembre logró romper esa sequía con una anotación frente al Al Draih.

Después de recuperar el ritmo goleador, el mexicano volvió a marcar frente al Al Ettifaq y Al Khoolood. Sin embargo, no apareció en la convocatoria del Al Qadsiah para el duelo ante el Abha, disputado este viernes 16 de octubre, en el que su equipo ganó 2-1.

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Julián Quiñones vs Cristiano Ronaldo: ¿quién lleva más goles en Arabia Saudita?

En menos de 45 minutos, el mexicano logró un hat-trick muy importante para las aspiraciones de su equipo.

La temporada anterior, Quiñones terminó por delante de Cristiano Ronaldo en la clasificación de goleadores. El mexicano consiguió 33 tantos, mientras que el portugués cerró la campaña con 28.

(REUTERS/Hamad I Mohammed)
(REUTERS/Hamad I Mohammed)

En el actual torneo, ambos registran cuatro goles, aunque Quiñones ha disputado un partido más. La diferencia respecto a Ivan Toney, líder con 11 anotaciones, obliga al delantero del Al Qadsiah a mantener la regularidad si quiere volver a meterse en la pelea por el reconocimiento individual.

¿Cuándo vuelve a jugar Julián Quiñones con el Al Qadsiah?

(REUTERS/Hamad I Mohammed)
(REUTERS/Hamad I Mohammed)

El siguiente compromiso del Al Qadsiah será el martes 20 de octubre, cuando visite al Al Taawoun en una nueva jornada de la Saudi Pro League. El partido representará otra oportunidad para que el conjunto saudí sume puntos y para que Quiñones, si vuelve a la convocatoria, intente acercarse a los primeros lugares de la tabla de goleo.

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