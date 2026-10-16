México

Detuvieron a dos venezolanos por exceso de velocidad: les encuentran marihuana y 35 tarjetas bancarias en Monterrey

Leonardo Javier, de 47 años de edad, y Dany Enríquez, de 41, fueron interceptados por la policía cuando circulaban en un automóvil Mercedes Benz color blanco

Los dos hombres de origen venezolano fueron detenidos cuando circulaban en el cruce de Mariano Jiménez y Calzada Madero Foto: Policía Monterrey
Los dos hombres de origen venezolano fueron detenidos cuando circulaban en el cruce de Mariano Jiménez y Calzada Madero Foto: Policía Monterrey
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Leonardo Javier y Dany Enríquez, dos ciudadanos venezolanos de 47 y 41 años, fueron detenidos por la Policía de Monterrey, Nuevo León luego de que los agentes les aseguraron 35 tarjetas bancarias y siete envoltorios con una hierba verde con características similares a la mariguana. Ambos habrían coincidido con la descripción de dos hombres señalados por distraer a usuarios de cajeros automáticos para quitarles sus tarjetas.

La detención ocurrió en el cruce de Mariano Jiménez y Calzada Madero, en el centro de Monterrey, cuando los hombres circulaban a exceso de velocidad a bordo de un automóvil Mercedes Benz blanco. El vehículo estuvo a punto de chocar con una patrulla municipal.

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Los oficiales les marcaron el alto ante el riesgo de colisión. De acuerdo con el reporte, los dos ocupantes reaccionaron de manera agresiva, por lo que los policías realizaron una revisión del automóvil y de sus pertenencias.

Durante la inspección encontraron tarjetas de diferentes instituciones de crédito y los siete envoltorios con la sustancia vegetal. Los agentes aseguraron los objetos como parte de la puesta a disposición de los detenidos.

Tres envoltorios de yerba con características de marihuana, un celular y 35 tarjetas bancarias fueron incautadas, investigarán si son clonadas Foto: Policía Monterrey
Tres envoltorios de yerba con características de marihuana, un celular y 35 tarjetas bancarias fueron incautadas, investigarán si son clonadas Foto: Policía Monterrey

Las tarjetas coincidían con un posible método de robo en cajeros

Las autoridades establecieron que los dos hombres tenían características similares a las de personas que ofrecían ayuda a clientes para retirar dinero en cajeros automáticos. El posible mecanismo consistía en distraer a los usuarios para después quitarles su tarjeta bancaria.

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Al menos uno de esos casos fue confirmado el 4 de octubre en una sucursal bancaria ubicada en el cruce de Benito Juárez y Modesto Arreola, también en el centro de Monterrey. El reporte no precisó la cantidad de personas afectadas ni el monto que habría sido retirado de las cuentas.

Leonardo Javier y Dany Enríquez fueron detenidos tras el hallazgo de las tarjetas y las dosis de droga. La intervención comenzó por la conducción a exceso de velocidad y el intento de evitar que la patrulla los revisara.

Los dos hombres quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinaría su situación jurídica y las posibles investigaciones relacionadas con las tarjetas bancarias aseguradas.

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