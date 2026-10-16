México

Feminicidio en Coatzacoalcos: hallan sin vida a la doctora Cristina Ramos dentro de su casa

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que la doctora fue localizada sin vida dentro de su domicilio, donde presentaba varias heridas de arma blanca

Cristina Ramos Argüello fue localizada sin vida dentro de su domicilio en el fraccionamiento Santa Cecilia, en Coatzacoalcos. (Facebook)
Cristina Ramos Argüello fue localizada sin vida dentro de su domicilio en el fraccionamiento Santa Cecilia, en Coatzacoalcos. (Facebook)
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La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) informó que investiga como feminicidio el asesinato de la doctora Cristina Ramos Argüello, ocurrido en el municipio de Coatzacoalcos.

La médica fue localizada sin vida dentro de su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Santa Cecilia, después de varias horas de haber sido reportada como desaparecida. De acuerdo con la información preliminar, el cuerpo presentaba varias heridas provocadas por un arma blanca.

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La Fiscalía señaló que, desde que tuvo conocimiento de los hechos, fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades indicaron que las actuaciones se llevan a cabo conforme al protocolo de investigación del delito de feminicidio, con perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.

Fiscalía busca establecer las líneas de investigación

En un comunicado emitido antes de la medianoche, la FGE indicó que las investigaciones permanecen en curso para establecer las líneas que permitan identificar y localizar a la persona o personas que resulten responsables del asesinato.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz investiga como feminicidio el asesinato de la doctora Cristina Ramos. (Facebook Fiscalía General del Estado de Veracruz)
La Fiscalía General del Estado de Veracruz investiga como feminicidio el asesinato de la doctora Cristina Ramos. (Facebook Fiscalía General del Estado de Veracruz)

La institución señaló que el objetivo es esclarecer lo ocurrido y evitar que el crimen quede impune.

Hasta el momento, la Fiscalía no informó públicamente cuáles son las líneas específicas que se siguen dentro de la investigación ni confirmó que una de ellas esté dirigida contra un joven universitario señalado preliminarmente como una persona cercana a la víctima.

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De acuerdo con información preliminar difundida tras el hallazgo, dicho joven sería considerado el primer sospechoso y se encontraría prófugo. Sin embargo, esta versión no fue confirmada de manera oficial por la FGE en su comunicado.

Por ello, la responsabilidad del asesinato no ha sido atribuida formalmente a ninguna persona y las autoridades continúan con las diligencias para determinar qué ocurrió y quién o quiénes estarían involucrados.

Investigación quedó a cargo de Fiscalía especializada

La indagatoria quedó integrada en una carpeta de investigación y es desarrollada por la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, Feminicidio, Familia y Trata de Personas.

Cinta amarilla con letras negras que dicen Prohibido el paso en primer plano, con una casa borrosa y luces encendidas al fondo en la oscuridad.
Elementos ministeriales y peritos realizan las investigaciones para esclarecer el asesinato ocurrido en Coatzacoalcos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La dependencia estatal reiteró que fiscales, peritos y agentes ministeriales trabajan para recabar los elementos necesarios que permitan esclarecer el crimen de la doctora.

El caso es investigado bajo el protocolo correspondiente al delito de feminicidio, por lo que las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Cristina Ramos Argüello y establecer las posibles responsabilidades.

La Fiscalía no proporcionó mayores detalles sobre la mecánica del asesinato, el número de heridas que presentaba la víctima ni sobre posibles indicios localizados en el domicilio.

Mientras avanzan las investigaciones, la FGE aseguró que continuará con las diligencias necesarias para establecer las líneas de investigación y dar con el paradero de quien o quienes resulten responsables.

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