Gala Montes exhibe duro escrito que le habría dejado su mamá en una foto de cuando era niña: “Pareces prost...”

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Gala Montes comparte una foto de su niñez y vincula el contenido con La hija de nadie, su álbum debut como cantante que se lanza este 23 de octubre de 2026. La actriz publicó una imagen en la que aparece de niña junto a un mensaje escrito a mano que atribuye a su mamá.

En el texto que acompaña la publicación, Gala Montes responde a quienes han cuestionado sus pies y sostiene que esos comentarios desconocen una parte de su historia familiar.

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“Quería hacer un video explicando pero además de que se me cortaba la voz, no hay nada que explicar”, escribió.

La imagen muestra a Montes durante su infancia, con un vestido oscuro y una peluca rosa. A un costado aparece una hoja con frases manuscritas que parecen cuestionar su apariencia y su relación con quien escribió el mensaje.

Gala Montes dice que los comentarios sobre sus pies le duelen

La cantante explicó que ha recibido críticas y juicios sobre sus pies en redes sociales. En su publicación, señaló que esas opiniones le provocan dolor porque remiten a experiencias que vivió desde niña.

“Mucha gente juzga mis pies y me duele demasiado porque no saben lo difícil que es que tu mamá te escriba esto”, expresó Gala Montes al mostrar la fotografía.

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El mensaje visible en la imagen contiene anotaciones manuscritas que aluden a su apariencia y a su asistencia a la escuela.

“TV Azteca. Niña, en vez de ir a la escuela, te llevaron a sacar fotos. Pareces prost... en vez de niña”.

La publicación no ofrece más detalles sobre la fecha en que fue escrito ni sobre las circunstancias en que lo recibió.

(Instagram)

La actriz decidió acompañar esa imagen con un texto dedicado a las personas que, como ella, han sentido que no pertenecen a algún espacio o que han crecido sin un entorno de apoyo.

“Este disco lo hice para los que sienten que no pertenecen”, afirmó Montes antes de hablar sobre el propósito personal detrás de sus nuevas canciones.

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La hija de nadie sale el 23 de octubre de 2026

La publicación también funciona como una presentación de La hija de nadie, material con el que Gala Montes inicia una nueva etapa como cantante. El álbum debut se lanzará el próximo 23 de octubre de 2026.

La intérprete plantea el disco como un sitio de acompañamiento para sus seguidores. “Ojalá que, al escuchar estas canciones, encuentres un pedacito de ese lugar seguro que quizá alguna vez te faltó”, escribió.

Montes dirigió parte de su mensaje a quienes conservan heridas relacionadas con su infancia. La actriz invitó a sus seguidores a mirar a ese niño o niña que fueron con una perspectiva distinta.

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Gala Montes deja la competencia tras dos días en el reality (ig/galamontes)

“Ojalá puedas abrazar a ese niño o esa niña que fuiste y recordarle que merece todo el amor del mundo”, compartió la artista en su cuenta.

La publicación mantiene un tono personal y conecta los comentarios que ha recibido en redes con el concepto de su producción musical. Montes no detalla cuántos temas integran el disco ni adelanta los nombres de las canciones.

La actriz sostiene que las experiencias dolorosas no desaparecen, pero considera que es posible construir una vida distinta a partir de ellas. “Tal vez no podamos cambiar lo que nos pasó, pero sí podemos construir una historia en la que el dolor no tenga la última palabra”, escribió.

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“Un hogar para los que alguna vez sintieron que no tenían ninguno”

En la parte final de su mensaje, Gala Montes se dirige de manera directa a las personas que atraviesan momentos difíciles o se sienten solas. “Y si nadie te lo ha dicho hoy, aquí estoy para recordártelo: no estás solo, no estás sola. Aquí también hay un lugar para ti”.

La cantante presentó el nombre de su álbum como una declaración sobre ese sentimiento de ausencia. “Quiero darles la bienvenida a La hija de nadie”, señaló.

La frase que cierra su publicación define el espacio que busca crear con su música: “Un hogar para los que alguna vez sintieron que no tenían ninguno”.

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Gala Montes previo a abandonar La Casa de los Famosos México. (YouTube)

Sus seguidores reaccionaron con mensajes de respaldo. Varias personas señalaron que la juzgan sin conocer el peso de las experiencias que ha enfrentado desde su niñez.

“Lo que viviste forma parte de tu historia, pero no determina cómo termina”, escribió una usuaria en los comentarios de la publicación.

Otro mensaje apunta a las críticas que recibe en redes: “Toda esa gente es buena para juzgar sin ningún fundamento. Pero sólo tú y quienes han pasado por lo mismo saben cuál es el peso y lo difícil que es sobrellevar todo esto”.

También hubo seguidores que relacionaron el lanzamiento de La hija de nadie con un proceso personal de la actriz. “Espero La hija de nadie sea el punto de inflexión de tu sanación”, escribió una internauta.

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La publicación recibió mensajes como “Ay mi Galita, te abrazo muy fuerte”, “Contigo siempre” y “Te amo Gala, siempre tan chingona”. El álbum debut de Gala Montes estará disponible este 23 de octubre de 2026.