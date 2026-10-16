México

Claudia Sheinbaum niega daño ambiental por planta de gas en el Golfo de California pese a suspensión judicial en Sonora

La mandataria ha reiterado que este proyecto fue aprobado durante el sexenio de López Obrador

El proyecto Amigo GNL contempla exportar más de 5.1 millones de toneladas anuales de gas natural licuado hacia mercados asiáticos, con una infraestructura terrestre y marítima frente a la costa de Sonora, además de la llegada de hasta 175 buques metaneros al año al Golfo de California, lo que pone en peligro a la fauna marina que lo habita.
El proyecto Amigo GNL contempla exportar más de 5.1 millones de toneladas anuales de gas natural licuado hacia mercados asiáticos, con una infraestructura terrestre y marítima frente a la costa de Sonora, además de la llegada de hasta 175 buques metaneros al año al Golfo de California, lo que pone en peligro a la fauna marina que lo habita. (Nuestro Futuro A.C.)
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La presidenta Claudia Sheinbaum negó que existiera un daño ambiental por la planta de gas Amigo GNL que se prevé construir en Sonora, luego de que haya sido suspendida por un amparo tras denuncias de presuntas irregularidades en sus permisos ambientales.

“No hay ningún daño ambiental”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este viernes 16 de octubre de 2026.

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Sheinbaum afirmó que la instalación se encuentra “ya prácticamente” terminada, aunque reconoció que los trabajos se detuvieron mientras se resuelve el recurso legal. “Ahorita se paró. Como hay amparo, se paró hasta que no se resuelva”, dijo.

Semarnat y Sener explicarán por qué el proyecto debe seguir

La presidenta anunció que el próximo miércoles acudirán a la conferencia de prensa funcionarios de la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), así como Pemex y el equipo de Amigo GNL para explicar los antecedentes, permisos, estudios y condiciones del proyecto.

“Le pedí a la secretaria de Energía y a la Semarnat que vengan la próxima semana para que expongan todo el programa”, señaló Sheinbaum, quien planteó que la presentación permitirá detallar cómo fue planeada la infraestructura, dónde se ubica y cuáles fueron las autorizaciones emitidas.

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Durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria fue cuestionada sobre el caso de esta planta de gas, la cual ha generado preocupación porque —entre otras razones— ocasionaría un daño significativo en el hábitat de cientos de especies marinas que también utilizan el Golfo de California como paso migratorio.

La planta ocasionaría que los barcos atraviesen dicha región reconocida como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, así como una zona utilizada por ballenas, entre ellas la azul y la gris, durante su período migratorio, el cual ocurre entre los meses de diciembre a abril.

A pesar de que dichas situaciones han sido denunciadas por habitantes de la zona, defensores ambientales y organizaciones, quienes han recurrido a instancias legales para frenar la construcción de dicha planta, Claudia Sheinbaum respondió este viernes 16 de octubre que los posibles efectos fueron evaluados antes de la aprobación del proyecto —realizada durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador— y sostuvo que la planta se localiza en una zona baja que no corresponde al ecosistema de la vaquita marina.

“Se hizo todo el estudio de impacto ambiental de la zona, que está en la parte baja, que no es la parte del ecosistema de la vaquita marina”, afirmó.

La presidenta añadió que se establecieron rutas marítimas para los buques y que esa navegación ocurriría en áreas donde ya circulan cruceros y otras embarcaciones. “Fue estudiado muy a fondo los beneficios, eh, los posibles impactos y cómo desarrollar”, sostuvo.

En respuesta a la referencia de la periodista sobre 60 embarcaciones al año, Sheinbaum calculó que el tránsito sería de aproximadamente un buque por semana. “Se definió ruta de los buques”, indicó, antes de insistir en que especialistas presentarán los estudios y las consideraciones ambientales del proyecto.

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