Matan a balazos vendedor de elotes y a su esposa en Oaxaca por una deuda de 50 mil pesos

Una cinta de seguridad amarilla con la leyenda "NO PASAR" delimita la escena donde yacen dos personas fallecidas cubiertas con sábanas blancas en una calle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un vendedor de elotes y su esposa murieron baleados en Oaxaca la noche del 3 de octubre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca identificó a las víctimas como Jesús Alvarado Carrera, conocido como “El Chuy”, y Rosalba Sánchez, por una deuda entre integrantes de una célula dedicada a préstamos gota a gota.

El ataque ocurrió en la colonia Ejidal, en la agencia municipal de San Martín Mexicápam, mientras la pareja circulaba en motocicleta. El fiscal general Bernardo Rodríguez Alamilla explicó que el crimen respondió a una venganza por 50 mil pesos.

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Dos sujetos en moto siguieron a Jesús y Rosalba antes del ataque. Las autoridades ya los identificaron, aunque no revelaron sus nombres en la conferencia de prensa.

La Fiscalía de Oaxaca vincula el crimen con una red de préstamos “gota a gota”

El representante del Ministerio Público presentó el caso en una conferencia pública. Medios locales informaron que el fiscal detalló cómo la pareja operaba dentro de una estructura de financiamiento informal.

Una cinta amarilla de restricción con la leyenda NO PASE señala un área de acceso prohibido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Chuy y Rosalba otorgaban préstamos económicos a conocidos y pequeños comerciantes. A su vez, una red de prestamistas y extorsionadores los financiaba a ellos, según precisó el fiscal estatal al diario.

Esa red, de acuerdo con Rodríguez Alamilla, recibe protección de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO). El funcionario no ofreció más detalles sobre el alcance de esa organización durante su comparecencia.

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La deuda que la pareja no logró saldar ascendía a 50 mil pesos. Esa cifra, según el fiscal, motivó la decisión de los responsables de ejecutar el doble homicidio.

La madre de Rosalba también forma parte de la investigación. Una cuenta bancaria a nombre de la suegra recibía los recursos que la célula delictiva entregaba al comerciante.

Una cinta de resguardo policial acordona el paso en una calle residencial durante una intervención nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la participación de las tres personas se constituyó una empresa llamada FemCapital Financiera. Medios locales precisaron que esa sociedad ahora forma parte de las diligencias del Ministerio Público.

Esta respuesta resume el caso para quien busca información puntual: El Chuy y Rosalba murieron baleados el 3 de octubre en Oaxaca por una deuda de 50 mil pesos dentro de una red de préstamos “gota a gota”. El fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla confirmó que la pareja operaba como prestamista y que ya existen autores materiales e intelectuales identificados.

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De víctima a prestamista: la doble condición de Jesús Alvarado Carrera

El negocio del comerciante se llamaba Elotes El Chuy. El puesto tenía ubicación fija en el Centro Histórico de Oaxaca y reunía a más de 150 mil seguidores en redes sociales.

Jesús comenzó como solicitante de créditos dentro de una red de préstamos “gota a gota”. Con el tiempo, él mismo generó su propia estructura de financiamiento para prestar dinero a terceros.

Detienen a hombre que arrastraba a su amigo muerto y embolsado en calles de CDMX: dijo que lo llevaría con sus familiares (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal explicó ese cambio de rol ante la prensa. “En un primer momento lo consideramos como víctima de esta serie de acciones de gota a gota, pero después, hay que señalarlo, él mismo se convirtió en un prestamista”, dijo Rodríguez Alamilla a La Nigua.

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La operación funcionaba con montos de entre 20 mil y 50 mil pesos. El Chuy y Rosalba recibían ese dinero en la cuenta de la suegra y después lo prestaban en cantidades menores, con cuotas diarias o semanales.

En el teléfono del comerciante se hallaron registros de cobros por 50 mil pesos. También se recuperaron notas de remisión donde aparecía como cliente y libretas de cobranza llevadas por Rosalba.

El esquema incluía amenazas directas a los deudores. Jesús recorría personalmente a otras personas para ejercer actos de violencia contra quienes no pagaban, informó el fiscal a Milenio.

Una cinta plástica amarilla con la inscripción "NO PASE" permanece tendida sobre el pavimento cerca de una acera por donde transitan peatones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Audios, una motocicleta y pruebas en la colonia Ejidal

El ataque se registró alrededor de las 21:50 horas en la calle Fresnos. El Chuy recibió un disparo en la espalda y Rosalba en la cabeza, de acuerdo con la reconstrucción de los hechos.

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Videos de cámaras de seguridad mostraron a dos sujetos en motocicleta que siguieron a la pareja esa noche. Las imágenes forman parte del expediente que la Fiscalía presentó en conferencia.

Entre las pruebas figuran audios en los que El Chuy amedrenta a sus clientes. El mismo día del ataque, a las 11:21 horas, envió una grabación en la que un hombre identificado como “Gus”, a quien llamaba “Padrino”, le reclamaba el pago de 50 mil pesos.

Otra grabación difundida por la Fiscalía registra a El Chuy exigir el pago de una deuda a una persona identificada como Gabriel. En ese audio, el comerciante advierte que acudiría a su domicilio si no recibía el dinero.

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El contenido de esos audios se analiza como parte de las indagatorias. Por sí solo, ese material no establece quién ordenó ni quién ejecutó el homicidio, según las propias autoridades.

El fiscal aseguró que ya existen autores materiales e intelectuales plenamente identificados. “Se tiene plenamente identificados a los autores materiales e intelectuales”, refirió Rodríguez Alamilla ante la prensa.

También existe un video en el que aparecerían las personas que privaron de la vida a la pareja. El funcionario no reveló las identidades de los señalados ni confirmó detenciones.

La Fiscalía no ha informado públicamente sobre arrestos relacionados con el doble homicidio. Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del ataque y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

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El caso expone cómo las redes de préstamos “gota a gota” operan en Oaxaca bajo esquemas de usura y presión de cobro. La historia de Jesús y Rosalba muestra que un comerciante puede pasar de solicitante de crédito a operador de ese mismo sistema antes de que la violencia lo alcance.