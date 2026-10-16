Matan a balazos a un joven de 19 años cerca de un centro de salud en Atoyac, Veracruz

Una cinta amarilla de la Policía Nacional acordona una calle residencial en la que se encuentran agentes y patrullas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un joven de 19 años murió tras recibir al menos seis disparos de arma de fuego cerca del Centro de Salud de Potrero Nuevo, en el municipio de Atoyac, Veracruz. La víctima fue identificada como Emilio Giovani Rodríguez Cancino, según confirmaron medios locales.

El ataque ocurrió la tarde del miércoles, cuando sujetos desconocidos interceptaron al joven y le dispararon en repetidas ocasiones. Hasta el momento las autoridades no han establecido el móvil del crimen ni han reportado detenciones.

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Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a la víctima en el sitio de la agresión. Debido a la gravedad de las heridas, fue trasladado de urgencia a un hospital de Córdoba.

Emilio Giovani Rodríguez Cancino murió en el Hospital Civil Yanga de Córdoba

El joven permaneció internado en el Hospital General de Córdoba, conocido como Hospital Civil Yanga, donde los médicos intentaron estabilizar su cuadro. Pese a los esfuerzos, Rodríguez Cancino perdió la vida durante la madrugada del jueves.

Una cinta amarilla de precaución delimita el paso en una calle empedrada de México durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallecimiento se produjo horas después de que el joven ingresara en estado crítico al nosocomio, por lo que el deceso se confirmó tras las diligencias correspondientes de las autoridades ministeriales.

Personal de la Policía Ministerial y de la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba acudió al hospital para realizar las actuaciones legales. El cuerpo fue trasladado posteriormente al Servicio Médico Forense (Semefo), ubicado en el ejido San Miguelito, en Córdoba.

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Con la confirmación de la muerte, el caso dejó de tratarse como una agresión armada con una víctima herida. La carpeta de investigación se reclasificó como homicidio, de acuerdo con el diario.

Emilio Giovani Rodríguez Cancino recibió al menos seis impactos de bala durante el ataque ocurrido en la comunidad de Potrero Nuevo, municipio de Atoyac, Veracruz. El joven de 19 años fue trasladado al Hospital Civil Yanga de Córdoba, donde murió horas después; la Fiscalía Regional investiga el crimen y aún no reporta detenidos.

Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" delimita una zona en una calle urbana nocturna, con luces de vehículos y farolas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba investiga el móvil del crimen

La Fiscalía mantiene abierta una carpeta de investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió la agresión. El objetivo es establecer el móvil del crimen e identificar a quienes participaron en el ataque armado, informó La Nigua.

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Peritos en criminalística intervinieron en la zona del ataque y en el hospital tras confirmarse el deceso. Las diligencias buscan reconstruir la secuencia de los disparos y el recorrido de los agresores.

Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos. Tampoco existe una versión oficial sobre el posible origen del ataque contra el joven.

Medios locales reportaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha ubicado al o los responsables del ataque. El diario precisó que la dependencia coordina un operativo de seguridad adicional para dar con ellos.

Una cinta amarilla con la inscripción "NO PASE" bloquea una zona durante la noche, iluminada por una luz brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades deberán esclarecer cómo se originó la agresión y qué relación, si la hubiera, tenía la víctima con sus atacantes. El avance de la indagatoria dependerá de los testimonios recabados entre los vecinos de Potrero Nuevo.

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Policía Municipal, SSP y Marina buscan a los responsables en Atoyac

El estruendo de las detonaciones generó pánico entre pobladores y transeúntes de la zona. Los vecinos solicitaron auxilio de inmediato a través del número de emergencias, según relató a medios locales.

Elementos de la Policía Municipal, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Marina desplegaron un operativo de búsqueda en las calles aledañas al lugar del ataque. La movilización buscó dar con los agresores poco después de ocurridos los disparos.

El despliegue incluyó a corporaciones estatales y federales que resguardaron el área donde se registró la agresión. Medios locales indicaron que, pese al operativo, la localización de los responsables había resultado infructuosa hasta la noche del miércoles.

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Agentes ministeriales y peritos abrieron la carpeta de investigación correspondiente de forma paralela a las labores de búsqueda. Ambas acciones se desarrollaron mientras el joven aún se encontraba con vida en el hospital de Córdoba.

La comunidad de Potrero Nuevo, perteneciente al municipio de Atoyac, quedó bajo vigilancia policial tras el ataque. Los operativos de seguridad se mantuvieron activos en los alrededores del Centro de Salud donde ocurrieron los disparos.

El caso se suma a los episodios de violencia armada reportados en la región centro de Veracruz en las últimas semanas. Las autoridades no han vinculado públicamente este ataque con otros hechos recientes en la zona.

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