Santos vs Querétaro: así fue el enfrentamiento más recordado entre ambos clubes

Santos y Querétaro se enfrentarán este fin de semana por la jornada 12 del Apertura 2026 (@ClubSantos)

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Santos Laguna recibirá a los Gallos Blancos de Querétaro en el Estadio Corona de Torreón este fin de semana en un duelo correspondiente a la jornada número 12 del Apertura 2026, y aquí te dejamos el antecedente más recordado entre ambos clubes.

¿Cómo llegan al partido?

Santos Laguna recibe a Querétaro después de vencer 2-1 al Atlético de San Luis en su partido más reciente. El equipo lagunero suma cuatro triunfos en sus últimos cinco encuentros, con victorias ante Pachuca, Toluca, Juárez y San Luis; su única derrota en ese lapso fue 1-0 frente a Cruz Azul.

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Querétaro llega en el tercer lugar de la tabla del Apertura 2026, con 20 puntos tras 10 partidos. Los Gallos Blancos registran seis victorias, dos empates y dos derrotas, además de 15 goles anotados y ocho recibidos, cifras que los colocan entre las defensas menos vencidas del torneo.

Santos remontó ante Toluca (X/ @ClubSantos)

Soccer Football - Liga MX - Toluca v Santos Laguna - Estadio Nemesio Diez, Toluca, Mexico - September 20, 2026 Santos Laguna's Francisco Villalba celebrates scoring their third goal with teammates REUTERS/Eloisa Sanchez

El conjunto queretano venció 2-0 al Atlante en su último partido, disputado el 10 de octubre. Antes superó 2-0 a Chivas como visitante, empató 1-1 con León y gana ante Tijuana y Atlas. La racha es de cuatro triunfos y un empate en sus cinco juegos más recientes, con nueve goles a favor y dos en contra.

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Final del Clausura 2015: el antecedente más recordado entre Santos y Querétaro

En antecedente más recordado entre ambos clubes fue cuando Santos Laguna se coronó campeón del Clausura 2015 tras vencer 5-3 a Querétaro en el marcador global de la final. El equipo lagunero consiguió su quinto título de Liga MX, pese a perder el duelo de vuelta en el Estadio Corregidora.

Santos y Querétaro se enfrentarán este fin de semana por la jornada 12 del Apertura 2026 (@ClubSantos)

Santos y Querétaro se enfrentarán este fin de semana por la jornada 12 del Apertura 2026 (@ClubSantos)

La serie se inclinó en Torreón el 28 de mayo de 2015. Santos goleó 5-0 a los Gallos Blancos en el Estadio Corona, con cuatro anotaciones de Javier “Chuletita” Orozco, a los minutos 5, 26, 33 y 63, además de un gol de Diego González al 80.

El resultado de ida dejó a Querétaro con la obligación de buscar una remontada de cinco goles para levantar el título de manera directa. Los Gallos Blancos disputaron aquella final como la primera de Liga en su historia.

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En la vuelta, jugada el 31 de mayo, Querétaro venció 3-0. Mario Osuna abrió el marcador de penal al minuto 10, Yasser Corona anotó de cabeza al 21 y Ángel Sepúlveda marcó el tercer tanto al 38, con lo que el conjunto local se quedó a dos goles de igualar la serie.

Santos y Querétaro se enfrentarán este fin de semana por la jornada 12 del Apertura 2026 (@ClubSantos)

Santos resistió durante el segundo tiempo y evitó otra anotación que llevara la definición a penales. El triunfo queretano no alcanzó para revertir la ventaja conseguida por los laguneros en Torreón, que levantaron el trofeo del Clausura 2015.

¿Dónde ver el Santos vs Querétaro?

El encuentro entre Santos y Querétaro se jugará el sábado 17 de octubre de 2026, a las 5:00 de la tarde, tiempo del centro de México, en el Estadio Corona de Torreón.

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La señal estará disponible por ESPN 2 en televisión de paga. También podrá verse mediante las plataformas Disney+ Premium y ViX Premium.

Como alternativa gratuita, el encuentro será transmitido por el canal de YouTube de Layvtime. Algunas guías de programación también reportan la emisión por la señal de Layvtime.