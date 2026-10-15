Policías en México: salarios bajos y pocas oportunidades de ascenso reflejan el abandono histórico de las corporaciones

El 55% de los policías municipales en México gana menos de 15 mil pesos mensuales, mientras que el ingreso neto recomendado para cubrir las necesidades de una familia policial es de 16 mil 668 pesos al mes, según datos retomados por Causa en Común. (Crédito: Cuartoscuro)

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Los bajos salarios, la falta de prestaciones y las escasas oportunidades de ascenso limitan el desarrollo de los policías en México. En las corporaciones municipales, 55% de los agentes percibe menos de 15 mil pesos mensuales, mientras que sólo 17 policías estatales cuentan con un servicio profesional de carrera formalmente constituido, de acuerdo con el estudio Las Policías en México: consecuencias de un abandono histórico, publicado este 15 de octubre por Causa en Común.

El informe documenta condiciones laborales desiguales entre las corporaciones del país, desde los ingresos y la seguridad social hasta los mecanismos de promoción, capacitación y retiro. Para la organización, estas carencias forman parte de un abandono institucional que debilita a las policías civiles y dificulta la permanencia y profesionalización de sus integrantes.

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Salarios por debajo de las necesidades familiares

Causa en Común retoma una estimación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública según la cual un policía necesita un ingreso neto mensual de 16 mil 668 pesos para cubrir las necesidades de su familia.

Sin embargo, 6.9% de los policías estatales gana menos de 10 mil pesos al mes, mientras que 55% de los agentes municipales percibe menos de 15 mil pesos mensuales.

Las diferencias también se reflejan en el acceso a servicios de salud. De acuerdo con el estudio, 97.6% de los policías estatales está afiliado a una institución de salud, frente a 53% de los municipales.

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Las prestaciones para los agentes municipales presentan otras carencias. En 2024, solo 58% contaba con seguro de vida; apenas 6% tenía seguro de retiro, 30% disponía de atención psicológica y 28% tenía acceso a apoyos para familiares de policías muertos en servicio.

Estas condiciones contrastan con los riesgos y las exigencias del trabajo policial, pero también con la falta de garantías para construir una trayectoria laboral estable dentro de las instituciones.

Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 se registraron 137 movilizaciones policiales en México: 63 paros, 64 manifestaciones y 10 emplazamientos a paro. (Crédito: Cuartoscuro)

Sin reglas claras para ascender y desarrollar una carrera policial

Las oportunidades de crecimiento profesional son limitadas en buena parte de las corporaciones estatales. El estudio encontró que solo 17 de las 32 policías estatales han constituido formalmente su servicio profesional de carrera, mecanismo que debe regular el ingreso, la permanencia, los ascensos, la evaluación y los estímulos del personal.

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Además, 21 corporaciones estatales carecen de catálogos de puestos actualizados que establezcan los requisitos para ocupar los distintos cargos de la jerarquía policial y los procedimientos para obtener una promoción.

La ausencia de estas herramientas deja sin reglas formales aspectos centrales de la trayectoria de los agentes. El informe también identifica deficiencias en los programas de formación: la mayoría de las policías estatales no cuenta con mecanismos adecuados para actualizar sus planes de estudio, métodos de enseñanza y criterios de evaluación de los reclutas.

A ello se suma la falta de información suficiente sobre los recursos destinados a la formación inicial, lo que dificulta evaluar si la preparación corresponde a las tareas de prevención, proximidad, investigación y uso de la fuerza que deben desempeñar los policías.

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Jornadas prolongadas y prestaciones insuficientes

La precariedad laboral también se manifiesta en los horarios. Causa en Común documentó turnos de 24 horas de trabajo por 24 de descanso, de 12 por 24 y de 12 por 12, además de periodos de acuartelamiento de dos, tres y hasta seis días.

Según la organización, estas jornadas pueden afectar la salud física y mental de los agentes, alterar su vida familiar y aumentar el riesgo de deserción.

Las condiciones de las instalaciones tampoco son uniformes. De las 31 corporaciones estatales que compartieron información para el estudio, 29 reportaron contar con dormitorios, mientras que Colima y Nayarit carecían de ellos. Treinta tenían comedor y Nayarit no disponía de ese espacio.

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137 movilizaciones policiales en dos años en exigencia de condiciones laborales dignas

El informe relaciona las condiciones laborales con los conflictos al interior de las corporaciones. Entre octubre de 2024 y septiembre de 2026 se registraron 137 movilizaciones policiales: 63 paros, 64 manifestaciones y 10 emplazamientos a paro.

El 62% de estas acciones fue encabezado por policías municipales y 20% por estatales. Los abusos laborales y los conflictos con mandos representaron 27% de los motivos registrados; los salarios bajos o sin homologar, 20%; la falta de prestaciones, 19%; la carencia de equipamiento, 9%, y los pagos pendientes, otro 9%.

El abandono institucional también se refleja en la seguridad de los agentes

El estudio de Causa en Común también contabilizó al menos 665 policías asesinados entre octubre de 2024 y el 9 de octubre de 2026: 360 municipales, 220 estatales y 85 federales.

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La organización señala que la protección de los agentes requiere mecanismos para prevenir riesgos, atender amenazas y acompañar a las familias de quienes mueren en servicio, además de equipamiento y condiciones institucionales adecuadas.

El informe también advierte sobre la falta de un modelo policial nacional que establezca capacidades mínimas, financiamiento suficiente y responsabilidades claras entre la Federación, los estados y los municipios.

Entre sus propuestas, Causa en Común plantea establecer una política nacional de salarios y seguridad social, fortalecer la atención psicológica, mejorar la protección para las familias de los policías asesinados, actualizar los registros de personal y crear un modelo nacional de academias policiales.

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El reto señalado por la organización no se limita a incorporar más elementos a las corporaciones, sino a ofrecer condiciones laborales, formación y reglas de ascenso que permitan a los policías permanecer en sus instituciones y desarrollar una carrera profesional.