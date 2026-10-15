Michelle Rodríguez defiende a Mariana Treviño tras la polémica por presunta agresión en ‘Mentiras All Stars’

(Instagram @michihart)

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Michelle Rodríguez alzó la voz en defensa de Mariana Treviño luego de que la protagonista de Mentiras All Stars fuera señalada por una presunta agresión contra una integrante del equipo de vestuario durante una presentación en Los Ángeles, California. En una entrevista para Sale el Sol, la actriz pidió cautela antes de emitir juicios sobre lo ocurrido detrás del escenario.

Durante la conversación, Rodríguez recordó que el teatro musical exige una coordinación constante entre intérpretes y personal técnico, especialmente cuando los cambios de vestuario deben realizarse en cuestión de segundos. “No sabemos el contexto”, expresó al cuestionar las reacciones que surgieron en internet tras la circulación de las imágenes.

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La actriz también manifestó su confianza en Treviño y en el equipo de producción del espectáculo. En lugar de alimentar la controversia, invitó al público a prestar atención a los aspectos positivos de la puesta en escena y a evitar que las acusaciones sin contexto se conviertan en motivo de ataques.

Michelle Rodríguez cuestiona las críticas contra Mariana Treviño

(Instagram: @michihart)

Durante la entrevista, Rodríguez consideró que las redes sociales podrían utilizarse para compartir contenido positivo en lugar de difundir señalamientos. “Estaría increíble que ocuparan ese mismo tiempo y esa energía para viralizar cosas chidas”, comentó, al referirse a la rapidez con la que se propagó la polémica.

La actriz explicó que los espectadores no siempre conocen las dificultades que implica una producción de gran formato. “No saben lo complicado que es hacer un quick change en teatro musical”, señaló, en referencia a los cambios rápidos de vestuario que forman parte de este tipo de espectáculos.

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Además, pidió que las opiniones contribuyan a resolver las situaciones en lugar de intensificar los conflictos. “Creo que las opiniones estaría bueno que siempre sumaran mucho más que atacaran”, expresó. Su postura se centró en recordar que un video breve no necesariamente permite comprender todo lo que ocurre detrás de bambalinas.

¿Qué pasó con Mariana Treviño durante la función en Los Ángeles?

La actriz Mariana Treviño confirmó su permanencia en la obra teatral Mentiras All Stars. (IG: oficial_mentiras)

La controversia surgió después de una presentación de Mentiras All Stars en el YouTube Theater de Inglewood, California, el 19 de septiembre. En redes sociales comenzó a circular un video en el que Treviño aparece durante un cambio de vestuario, mientras intenta quitarse accesorios y cambiar la peluca de su personaje, Lupita. Algunas publicaciones interpretaron sus movimientos como una supuesta agresión contra una vestuarista.

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Las imágenes, grabadas en condiciones de poca iluminación, no permiten confirmar por sí solas que hubiera ocurrido una agresión física. Posteriormente, el productor Alejandro Gou negó las versiones y explicó que el movimiento cuestionado ocurrió cuando a la actriz se le cayó la peluca y la lanzó para cambiarla.

“Es puro chisme. Yo estaba ahí presente”, afirmó Gou al hablar del episodio. También aseguró que no habría permitido una falta de respeto contra el personal de la producción y rechazó los rumores de que Treviño hubiera sido despedida del musical.

Mariana Treviño también negó haber agredido al equipo

El productor explicó que la intérprete se mantiene contemplada para las siguientes presentaciones programadas. (IG: oficial_mentiras)

La propia Mariana Treviño rechazó los señalamientos y defendió la relación que mantiene con el personal técnico. “Yo jamás le faltaría al respeto a alguien del crew, jamás, ¿cómo se me va a ocurrir levantarle la mano, ni ellos a nosotros?”, declaró al responder a las acusaciones.

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La actriz explicó que los cambios de vestuario se realizan en vivo y que, durante aquella presentación internacional, parte del equipo habitual no pudo viajar debido a trámites migratorios. “No tuvimos tiempo para enseñar los cambios. Desgraciadamente, no nos salió; pedimos una disculpa”, reconoció al explicar las dificultades de coordinación.

Rodríguez, por su parte, destacó la importancia del trabajo colectivo y expresó su admiración por el esfuerzo que exige la obra. “Conozco a Mariana y conozco a toda la producción de Mentiras”, afirmó antes de subrayar que cada integrante funciona como parte de un engranaje. Su comentario final resumió el tono de su defensa: “Viralicemos que salió sin peluca y de todas maneras lo hizo chida”.

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