Garbage ofrecerá concierto gratuito en el Zócalo de la CDMX: cuándo y a qué hora será

El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la llegada de Garbage, banda liderada por Shirley Manson, mientras que Enjambre encabezará el cartel del Vitae Fest en la misma plaza. (Captura de pantalla/Imagen ilustrativa)

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El Zócalo de la Ciudad de México se consolida como escenario de dos conciertos gratuitos durante noviembre de 2026. El Gobierno de la Ciudad de México confirmó la llegada de Garbage, banda liderada por Shirley Manson, mientras que Enjambre encabezará el cartel del Vitae Fest en la misma plaza.

Ambos espectáculos se suman a una agenda cultural capitalina marcada por las celebraciones de Día de Muertos, que ya ocupa el Centro Histórico desde mediados de octubre.

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Garbage anuncia nuevo tema/Instagram

Garbage se presentará el 14 de noviembre

Un cartel del Gobierno de la Ciudad de México anuncia un concierto gratuito de la banda Garbage en el Zócalo el 14 de noviembre de 2026. (Concierto Garbage/Gob CDMX)

La cuenta oficial del Gobierno de la Ciudad de México anunció que Garbage ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza de la Constitución el 14 de noviembre a las 20:00 horas. La convocatoria confirmó que el evento será completamente gratuito.

El Gobierno capitalino confirmó que la banda liderada por Shirley Manson se presentará de forma gratuita en el Zócalo el 14 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas, como parte de la agenda cultural de la Secretaría de Cultura.

Trayectoria de Garbage y su posible repertorio en el Zócalo

Garbage se formó en 1993 en Madison, Wisconsin. La alineación original, integrada por Shirley Manson en la voz, Butch Vig en batería, y Steve Marker y Duke Erikson en guitarras y teclados, se mantiene sin cambios desde su creación. La banda ha vendido más de 17 millones de discos en todo el mundo.

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¿Quién es Garbage y por qué su show genera expectativa? Es una banda de rock alternativo formada en 1993, conocida por éxitos como “Only Happy When It Rains”, “Stupid Girl” y “I Think I’m Paranoid”, además del tema de la película de James Bond The World Is Not Enough. Shirley Manson lidera el grupo desde su primer álbum, lanzado en 1995.

Su álbum debut, Garbage (1995), alcanzó disco de platino gracias a esos sencillos. En 1998 llegó Version 2.0, con los temas “Push It” e “I Think I’m Paranoid”, este último popularizado también por los videojuegos Gran Turismo 2 y Rock Band.

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El grupo compuso además la canción principal de The World Is Not Enough, en colaboración con el compositor David Arnold. Su material más reciente corresponde a Let All That We Imagine Be the Light, octavo álbum de estudio de la banda.

Para su gira 2026, Garbage incorporó a Nicole Fiorentino, exbajista de Smashing Pumpkins y Veruca Salt, quien se unió al grupo tras un mensaje directo de Manson a comienzos de 2025. Con esta alineación, la banda sumó 38 conciertos durante 2026, principalmente en Europa.

En shows recientes de esta gira, como los de Dublín e Irvine, el repertorio abrió con “There’s No Future in Optimism” y combinó clásicos como “Stupid Girl”, “Chinese Fire Horse”, “Cherry Lips (Go Baby Go!)”, “When I Grow Up”, “Push It”, “Special” y “Only Happy When It Rains”. Las presentaciones también incluyeron una versión de “Lovesong”, de The Cure.

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Enjambre regresa al Zócalo con el Vitae Fest

Los cinco integrantes de la banda Enjambre posan de pie, vestidos con trajes y gafas de sol, frente a un fondo oscuro con el nombre del grupo iluminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Días antes, el 8 de noviembre, el Zócalo recibirá a Enjambre como parte de la segunda edición del Vitae Fest, un festival que busca promover la paz y la convivencia en el espacio público. El cartel de esa jornada también incluye a Banda Los Recoditos, el dúo venezolano Mau y Ricky y el cantante Alexander Acha.

La agrupación zacatecana programó su regreso al Zócalo diez años después de su primer show masivo en ese mismo lugar. El concierto se agendó en medio de su gira nacional Daños Luz Tour 2026, entre presentaciones en Campeche el 5 de noviembre y San Luis Potosí el 13 de noviembre. Las actividades sobre el escenario principal del Vitae Fest iniciarán a las 17:00 horas, según el anuncio oficial del festival. Hasta el momento no se difundió el orden exacto en que se presentará cada artista. La organización, impulsada por la entidad internacional Vitae Global Foundation, adelantó que dará a conocer el programa detallado de horarios hacia finales de octubre. El acceso a la plancha del Zócalo será libre, sin necesidad de boletos físicos ni digitales, aunque el ingreso quedará sujeto al aforo máximo de la plaza.

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Día de Muertos domina el calendario de octubre y noviembre

People gather for Colombian singer Shakira’s "Las Mujeres Ya No Lloran" world tour concert, a free event organized by sponsors and the local government, at the Zocalo in Mexico City, Mexico, March 1, 2026. REUTERS/Luis Cortes

Los dos conciertos se suman a una agenda cultural capitalina que la Secretaría de Turismo extendió del 17 de octubre al 8 de noviembre, con la mayor concentración de actividades entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre. Paseo de la Reforma, el Zócalo, Chapultepec, Ciudad Universitaria, Xochimilco y San Andrés Mixquic concentran los principales puntos de celebración, según el calendario difundido por las autoridades capitalinas.

El calendario abrió el 17 de octubre con el 18° Desfile de Alebrijes Monumentales, organizado por el Museo de Arte Popular, con una ruta que partió del Zócalo hacia Paseo de la Reforma. Un día después inició el Festival Flores de Cempasúchil en Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete, que se extenderá hasta el 1 de noviembre.

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El 23 de octubre comenzó también “El Camino”, una instalación de iluminación monumental en Paseo de la Reforma que permanecerá hasta el 8 de noviembre. El 24 de octubre se realizó la Rodada Ciclista por el Día de Muertos, con un recorrido de aproximadamente 19 kilómetros entre la Fuente de Petróleos y el Centro Histórico, en un horario de 19:00 a 23:00 horas.

La Mega Procesión de las Catrinas se llevará a cabo el 25 de octubre sobre Paseo de la Reforma. El evento central del calendario capitalino será el Gran Desfile de Día de Muertos, programado para el sábado 31 de octubre a las 14:00 horas, con una ruta que recorrerá Paseo de la Reforma hasta el Zócalo.

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La Ofrenda Monumental y las celebraciones en el Centro Histórico

Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Del 29 de octubre al 2 de noviembre, el Zócalo albergará su tradicional Ofrenda Monumental, que en 2026 tendrá como protagonista a la Catrina de José Guadalupe Posada. La instalación contará con una escultura de cartonería de 32 metros de altura, además de tapetes de aserrín y flores de cempasúchil, de acuerdo con la programación oficial. La instalación estará acompañada por conciertos gratuitos y actividades culturales adicionales en el Centro Histórico. Las fachadas de los edificios que rodean el Zócalo tendrán iluminación especial entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre.

En paralelo, del 29 de octubre al 2 de noviembre se instalarán ofrendas comunitarias en 12 sedes distintas de la Ciudad de México. Chapultepec recibirá su propio festival de Día de Muertos bajo el nombre “La Puerta entre dos mundos” durante el mismo periodo. San Andrés Mixquic mantendrá sus celebraciones tradicionales del 31 de octubre al 2 de noviembre, mientras que la Megaofrenda de la UNAM regresará a Ciudad Universitaria a principios de noviembre.

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Dos citas gratuitas antes de que termine el año

Con este panorama, el Zócalo capitalino sumará dos conciertos masivos de acceso libre en un lapso de seis días: el Vitae Fest con Enjambre el 8 de noviembre y la presentación de Garbage el 14 de noviembre.

Ambos eventos se enmarcan en la programación cultural que el Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría de Cultura mantienen activa en la Plaza de la Constitución durante el cierre del año.