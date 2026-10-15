Diego y Abdiel de La Familia Michoacana mataron a tres en CDMX: les dan sentencia y deberán pagar más de un millón a familias de víctimas

Los hombres son acusados de pertenecer al cártel del narcotráfico de La Familia Michoacana Foto: Fiscalía CDMX

Guardar

La Fiscalía CDMX obtuvo sentencias contra Diego “N” y Abdiel “N”, identificados como integrantes de La Familia Michoacana, por el homicidio de tres personas ocurrido el 16 de marzo de 2025 en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc. El Tribunal de Enjuiciamiento impuso 47 años y seis meses de prisión al primero por dos asesinatos, y 71 años y tres meses al segundo por tres víctimas; esta última pena quedó limitada a 70 años de cumplimiento efectivo por la legislación capitalina.

El fallo se dictó el 6 de octubre de 2026, después de que el Ministerio Público acreditó la participación de ambos acusados mediante entrevistas, videograbaciones y dictámenes periciales. Los dos hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras una persecución posterior al ataque.

PUBLICIDAD

Además de las condenas de prisión, Abdiel “N” fue sentenciado a pagar 1 millón 394 mil pesos por indemnización material y 6,788.40 pesos por gastos funerarios por cada una de las tres víctimas. Diego “N” recibió la misma obligación económica por cada una de las dos personas por cuyo homicidio fue condenado.

La reparación por daño moral no quedó fijada en la sentencia. Los derechos de las víctimas indirectas permanecieron a salvo para solicitar que la cantidad correspondiente fuera determinada durante la etapa de ejecución de la condena.

Una cinta amarilla de "Policía - No Pase" bloquea una calle oscura en México, donde agentes resguardan la escena de un asesinato de policía durante la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque ocurrió durante una huida en la colonia Morelos

Los hechos ocurrieron el 16 de marzo de 2025, cuando Diego “N” y Abdiel “N” dispararon contra dos hombres que se encontraban en una calle de la colonia Morelos. Ambas personas murieron a causa de las heridas provocadas por arma de fuego.

PUBLICIDAD

Durante la huida, Abdiel “N” disparó contra una tercera persona y la privó de la vida. La acusación sostuvo que los ataques derivaron en tres homicidios, aunque la responsabilidad penal de Diego “N” se limitó a dos de ellos.

Tras la agresión, policías de la SSC persiguieron y detuvieron a los dos imputados. Posteriormente los pusieron a disposición de la Fiscalía CDMX, que integró la carpeta de investigación y obtuvo su vinculación a proceso el 21 de marzo de 2025.

La indagatoria incluyó entrevistas con personas relacionadas con los hechos, revisión de videograbaciones y análisis de indicios localizados en el lugar del ataque. Estos elementos permitieron establecer la secuencia de la agresión y la probable participación de los detenidos.

PUBLICIDAD

Un arma de fuego permanece sobre el escalón de una escalera de cemento junto a varias manchas de sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los peritajes vincularon las armas aseguradas con los casquillos del lugar

Durante el juicio oral, el Ministerio Público presentó pruebas periciales en balística y química forense. Los análisis detectaron residuos recientes de pólvora en las armas aseguradas a los acusados y determinaron que los casquillos encontrados en el sitio correspondían con disparos efectuados con esas mismas armas.

Los especialistas también identificaron los calibres utilizados durante la agresión y localizaron rastros de sangre a través de estudios periciales. El conjunto de pruebas fue considerado para acreditar la responsabilidad penal de los sentenciados.

Abdiel “N” recibió una pena superior al máximo de cumplimiento previsto por el artículo 33 del Código Penal aplicable en la Ciudad de México. Aunque el Tribunal de Enjuiciamiento le impuso 71 años y tres meses, la ley estableció que no podría permanecer más de 70 años en prisión.

PUBLICIDAD

Una cinta policial amarilla con la inscripción 'No Pase Policía' y luces de emergencia al fondo señala una zona de investigación en una calle mojada de México tras el asesinato de un agente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía CDMX señaló que las sentencias formaron parte de su Plan de Política Criminal y Programa de Persecución Penal 2026, orientado a fortalecer las investigaciones, obtener condenas y avanzar en la reparación del daño para las víctimas.

En el ataque se detuvieron a cinco personas

La tarde del domingo 16 de marzo de 2025 alrededor de las 15 horas se registró un ataque con arma de fuego contra dos personas en la calle González Ortega, de la colonia Morelos, de la alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que los hechos se trataron de una agresión directa en contra de las dos víctimas.

PUBLICIDAD

Además, indicó que uno de los agredidos perdió la vida en el lugar de los hechos, mientras que la otra persona fue trasladada a un hospital quien murió posteriormente.

También indicó que se dio seguimiento a uno de los probables agresores, quien durante su intento de escape, abrió fuego en contra de un hombre que intentó detenerlo.

Policías de la Ciudad de México realizan un operativo contra el narcotráfico y crimen organizado en calles concurridas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades consiguieron darle alcance en una unidad habitacional en el Eje 1 Norte, y la calle Manuel Doblado.

Se detalló que en el sitio se capturó a un sospechoso, junto con otras tres personas que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con versiones, los hechos se dieron en la zona de Tepito, donde tres personas fallecieron y al menos se detuvo a cinco más.

PUBLICIDAD

El ataque ocurrió al rededor de las 15:00 horas, y luego de una persecución se capturó a: Exon ‘N’, Diego ‘N’, Yael ‘N’, Yorsmar ‘N’ y Rogelio ‘N’.

Trascendió que un hombre de alrededor de 27 años de edad, sería la víctima que falleció en el ataque directo; mientras que otro hombre, de 28 años, fue llevado a un hospital, y posteriormente se reportó su muerte.

La primer víctima mortal se trataría de un comerciante, quien habría resultado en el suelo en medio de varios puestos colocados en la vía pública.