Mpox en México: Gobierno emite Manual Técnico para iniciar vacunación, apunta a cortar cadenas de transmisión

En esta ilustración, tomada el 20 de agosto de 2024, se muestra un tubo de ensayo con la etiqueta «Positivo para el virus de la viruela del simio». REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

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México mantiene una transmisión de mpox concentrada de Mpox o viruela del mono en ciertos territorios y redes de contacto, pero con señales que impiden bajar la guardia. Después del gran brote de 2022 y del repunte registrado en 2025, el país acumulaba, hasta la semana epidemiológica 36 de 2026, 5 mil 72 casos confirmados y 42 defunciones asociadas a la enfermedad.

Aunque en 2026 se habían identificado 79 casos confirmados, una cifra equivalente aproximadamente a una quinta parte de los reportados en el mismo periodo de 2025, la Secretaría de Salud plantea que la respuesta debe sostenerse y dirigirse a donde existe mayor exposición y riesgo de complicaciones.

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Con ese propósito, el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/SIDA y Hepatitis (CENSIDA) publicó el Manual Técnico para la Implementación de la Vacunación frente a la Mpox, un documento que establece cómo se realizará una estrategia de vacunación focalizada.

El plan busca reducir la transmisión, prevenir cuadros graves y aprovechar de manera eficiente la disponibilidad limitada del biológico.

La vacunación no se plantea como una medida aislada. El manual la integra con la vigilancia epidemiológica, el diagnóstico, el rastreo de contactos, la atención clínica, la prevención de infecciones, la participación comunitaria y el seguimiento de la seguridad de las dosis aplicadas.

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La estrategia contempla dos vías principales. La primera es la vacunación preventiva postexposición, dirigida a contactos estrechos y sin síntomas de casos probables o confirmados.

En estos casos, la dosis debe ofrecerse lo antes posible: idealmente dentro de los primeros cuatro días después de la exposición y, si la persona continúa sin síntomas, hasta 14 días después.

La segunda es la vacunación preventiva primaria focalizada, destinada a personas de 18 años o más con condiciones que indiquen una mayor probabilidad de exposición durante los seis meses previos.

Entre los criterios se encuentran haber tenido una infección de transmisión sexual diagnosticada y documentada, contar con dos o más parejas sexuales, participar en sexo grupal o en sitios de encuentro sexual, realizar trabajo sexual o tener contacto íntimo frecuente con redes afectadas.

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El uso de profilaxis preexposición contra VIH, conocida como PrEP, y algunos indicadores clínicos en personas que viven con VIH pueden orientar la priorización cuando la demanda supere las dosis disponibles.

El documento precisa que la selección debe basarse en la exposición y la vulnerabilidad clínica, no en la identidad de las personas.

También se prevé, de manera excepcional y con una valoración individual, la vacunación de personas con exposición ocupacional o de laboratorio al virus. Esta posibilidad no se extiende de forma general al personal de salud que no tenga una exposición directa acreditada.

Dos aplicaciones y uso intradérmico por disponibilidad limitada

El esquema establecido consta de dos aplicaciones de la vacuna MVA-BN, separadas por un intervalo mínimo de 28 días. Para esta estrategia, cada aplicación será de 0.1 mililitros por vía intradérmica.

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La vía intradérmica es distinta a la prevista en el registro sanitario mexicano de la vacuna, que contempla 0.5 mililitros por vía subcutánea.

Por ello, el manual señala que su uso será excepcional y temporal, únicamente mientras exista disponibilidad limitada del biológico y sea necesario ampliar la cobertura.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios manifestó, mediante un oficio citado en el manual, que no existe impedimento normativo para incorporar esta alternativa bajo esas condiciones. Sin embargo, antes de cada aplicación se deberá recabar un consentimiento informado por escrito.

Las personas deberán recibir información sobre que la dosis y vía utilizadas difieren de las amparadas por el registro sanitario, sobre los límites de la evidencia disponible y sobre las reacciones locales que pueden presentarse.

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Entre ellas están dolor, enrojecimiento, endurecimiento, comezón, manchas en la piel o pequeños nódulos que pueden persistir durante meses.

Siete entidades recibirán la asignación inicial

La distribución inicial de vacunas se concentrará en siete entidades que acumulan la mayor carga de casos: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Quintana Roo, Nuevo León, Yucatán y Veracruz.

En conjunto, estas entidades concentran 86.2% de los casos acumulados entre 2022 y la semana epidemiológica 36 de 2026. El manual indica que la concentración territorial se ha mantenido: esos mismos estados reunieron 88.6% de los casos registrados durante 2025 y 2026.

La existencia nacional descrita en el documento es de 2 mil 800 frascos monodosis. De ellos, 40 permanecerán bajo resguardo y no se considerarán disponibles para aplicación.

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Los 2 mil 760 frascos asignados a las entidades podrían rendir, de forma teórica, entre 11 mil 40 y 13 mil 800 aplicaciones intradérmicas, equivalentes a entre 5 mil 520 y 6 mil 900 esquemas completos, antes de descontar pérdidas.

La Ciudad de México recibirá la mayor asignación, con mil 340 frascos; le siguen el Estado de México, con 440, y Jalisco, con 320. Quintana Roo tendrá 260 frascos; Nuevo León, 160; Yucatán, 120, y Veracruz, 120.

La asignación podrá modificarse si la vigilancia epidemiológica identifica un aumento sostenido de la transmisión, conglomerados o una mayor necesidad de vacunación postexposición en entidades que no fueron priorizadas inicialmente.

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Cualquier redistribución deberá quedar documentada y considerar las reservas necesarias para segundas dosis, atención de contactos y contingencias.

Casos concentrados en hombres y en adultos jóvenes

El análisis incluido en el manual muestra que la mpox en México ha tenido una concentración demográfica marcada. De los 5 mil 72 casos confirmados acumulados, 4 mil 926 fueron registrados en hombres y 146 en mujeres, una proporción de 97% y 3%, respectivamente. En 2026 no se habían confirmado casos en mujeres hasta la semana epidemiológica 36.

El grupo de 20 a 44 años concentró 86% de los casos. También se confirmaron 27 casos en menores de 15 años.

El documento señala que la transmisión ocurre predominantemente por contacto sexual y contacto directo piel con piel dentro de redes de hombres. Además, 57% de los casos confirmados correspondió a personas que viven con VIH.

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Respecto de la mortalidad, 41 de las 42 defunciones asociadas a mpox ocurrieron en hombres. De acuerdo con el manual, 34 de las personas fallecidas, equivalentes a 81%, vivían con VIH.

La mayor carga de muertes se ubicó entre los 39 y 52 años, mientras que Quintana Roo y Ciudad de México concentraron el mayor número acumulado de defunciones.

El texto precisa que el mayor riesgo de enfermedad grave no corresponde al VIH por sí mismo cuando existe control inmunovirológico, sino a la inmunosupresión avanzada, al diagnóstico tardío, a la falta de tratamiento antirretroviral o a una carga viral no suprimida.

Prueba de VIH será voluntaria y no condicionará la vacuna

La estrategia incluye la oferta voluntaria de una prueba de VIH a las personas que no tengan un diagnóstico previo. Esta medida busca facilitar la detección y la vinculación con los servicios de atención, especialmente ante el mayor riesgo de complicaciones en personas con inmunosupresión avanzada.

El manual subraya que aceptar o rechazar la prueba no condicionará el acceso a la vacunación, a la atención clínica ni a la vacunación postexposición.

La aplicación de la prueba deberá realizarse con consentimiento informado, confidencialidad y mecanismos de referencia a servicios especializados cuando se requiera.

Los resultados de VIH, los datos de carga viral y los recuentos de células CD4 no deberán incorporarse al registro nominal de vacunación. Esa información permanecerá en los instrumentos clínicos correspondientes.

Sedes, cadena de frío y vigilancia de reacciones

Las autoridades estatales, junto con CENSIDA y el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, determinarán las sedes de vacunación.

Podrán habilitarse unidades fijas, móviles o temporales, siempre que cumplan con los requisitos de personal capacitado, cadena de frío, registro nominal, privacidad, acceso sin estigma y capacidad de respuesta ante una reacción grave.

Los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual, los Servicios de Atención Integral Hospitalaria y otras unidades podrán identificar y canalizar a personas candidatas, aunque no necesariamente serán los únicos sitios de aplicación.

La vacuna deberá ser administrada por personal del Programa de Vacunación Universal con competencia en la técnica intradérmica.

Cada persona permanecerá en observación durante 15 minutos después de recibir la dosis; el periodo será de 30 minutos cuando existan antecedentes de alergia a otras vacunas y una valoración médica descarte una contraindicación.

El manual también establece la vigilancia obligatoria de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, así como de errores técnicos de aplicación.

Señala que las reacciones esperadas incluyen molestias locales y síntomas generales leves, como fatiga, dolor de cabeza, dolores musculares, náusea, escalofríos o fiebre.

Vigilancia ante el clado Ib

El clado IIb continúa como el principal asociado a la transmisión sostenida en México. No obstante, entre la semana epidemiológica 1 de 2025 y la semana 36 de 2026 se identificaron cinco casos del clado Ib: uno en Guerrero, dos en Ciudad de México, uno en Puebla y uno en Sonora.

Tres de esos casos tenían antecedente de viaje; los cinco evolucionaron favorablemente, sin hospitalización ni casos secundarios identificados, de acuerdo con el manual.

Ante la detección de un caso de clado Ib, el documento prevé reforzar el rastreo de contactos durante 21 días, ofrecer de manera prioritaria la vacunación postexposición y valorar la vacunación en anillo alrededor de los casos confirmados, según la disponibilidad del biológico.

También contempla comunicación de riesgo específica, coordinada con la comunidad y sin estigma.

La puesta en marcha de la vacunación focalizada dependerá, en última instancia, de que la operación mantenga el mismo nivel de precisión que plantea el manual: llegar a tiempo a los contactos, completar los esquemas iniciados, resguardar las dosis disponibles y sostener la vigilancia en los territorios donde la mpox continúa teniendo mayor presencia.