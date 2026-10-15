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Hospital en Chivas: estos son todos los jugadores que estarán fuera por lesión para el partido contra Tigres

El Guadalajara presenta múltiples bajas en zona defensiva, por lo que Gabriel Milito tendrá que ajustar tal y como sucedió en el partido contra Atlas

El Guadalajara presenta múltiples bajas en zona defensiva, por lo que Gabriel Milito tendrá que ajustar tal y como sucedió en el partido contra Atlas. (@Chivas)
El Guadalajara presenta múltiples bajas en zona defensiva, por lo que Gabriel Milito tendrá que ajustar tal y como sucedió en el partido contra Atlas. (@Chivas)
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Las Chivas llegan con varias bajas para el duelo ante Tigres, una situación que afecta principalmente a su zona defensiva, por lo que el equipo tendrá menos opciones para formar su línea de fondo y deberá ajustar su planteamiento ante uno de los rivales de mayor exigencia del torneo.

Ante ese panorama, el Guadalajara podría volver a apostar por jugadores con poca experiencia en esa parte del campo, como ocurrió el fin de semana pasado frente al Atlas. La decisión dependerá de la evolución de los futbolistas lesionados y de las alternativas que tenga el cuerpo técnico para completar la convocatoria.

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Las diferentes bajas de Chivas para el duelo contra Tigres

Un futbolista con camiseta de rayas rojas y blancas sonríe y señala con los brazos extendidos frente a un rival con uniforme amarillo
Estas son las diversas bajas de Chivas para el juego contra Tigres. (Instagram: Chivas)

Chivas podría enfrentar a Tigres con hasta siete ausencias, entre lesiones y una suspensión, luego del empate 1-1 ante Atlas en el Clásico Tapatío. La acumulación de bajas complica las opciones de Gabriel Milito en la recta final del Apertura 2026, sobre todo en la defensa.

La lesión más reciente es la de Diego Campillo, quien dejó el partido frente a Atlas al medio tiempo por molestias en el quinto metatarsiano del pie derecho. Los primeros estudios descartaron una fractura, aunque el defensor seguirá bajo observación para conocer el alcance de la lesión y definir si podrá estar disponible ante Tigres.

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El antecedente genera precaución dentro del Guadalajara. Campillo sufrió una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo en 2025, por lo que el club busca evitar una recaída o una molestia que lo aleje de las canchas durante varias semanas.

A la posible baja de Campillo se suman Luis Romo, Bryan González, José Castillo, Miguel Tapias y Miguel Gómez, quienes continúan en recuperación de distintos problemas físicos. La zaga es la zona con más afectaciones para el Rebaño, que ya recurrió a jugadores con poca experiencia durante el duelo contra Atlas.

Milito tampoco contará con Kevin Castañeda, expulsado por doble tarjeta amarilla en el Clásico Tapatío. El mediocampista deberá cumplir un partido de suspensión, por lo que no estará disponible para el encuentro ante Tigres en el Estadio Akron.

La participación de los futbolistas lesionados dependerá de su evolución durante la semana y de los reportes médicos del club. Chivas necesita ajustar su convocatoria para enfrentar a Tigres sin perder terreno en la pelea por los puestos de clasificación.

Chivas pierde variantes en defensa, medio campo

Las principales ausencias son en defensa. (Instagram / @Chivas)
Las principales ausencias son en defensa. (Instagram / @Chivas)

Las bajas no solo reducen el número de jugadores disponibles para Gabriel Milito. También limitan las alternativas que el técnico tiene para cubrir distintas zonas del campo y modificar el planteamiento durante los partidos.

La ausencia de Luis Romo deja menos opciones en el medio campo, mientras que las lesiones de José Castillo, Miguel Tapias, Miguel Gómez y la duda de Diego Campillo complican la formación de la última línea. Milito deberá reorganizar la defensa con los elementos que tenga disponibles.

Bryan González tampoco estará en condiciones de aportar por las bandas, lo que reduce los recursos ofensivos del Guadalajara por los costados.

Los jugadores que permanezcan disponibles asumirán una mayor carga de minutos y tendrán menos margen para ser reemplazados sin alterar el funcionamiento del equipo.

Este escenario también abre espacio para futbolistas jóvenes como Carlos Hernández, quien ya tuvo participación ante Atlas.

Para los canteranos, la necesidad de cubrir ausencias representa una oportunidad, aunque deberán responder en una etapa en la que Chivas necesita sumar puntos para mantenerse en la pelea por la clasificación.

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