México

Tener una familia en México cuesta cada vez más: alerta ANPEC ante caída de la natalidad

Aunque la población aumentó de 126 millones de habitantes en 2020 a 130.9 millones en 2025, la edad mediana pasó de 29 a 32 años

Primer plano de una mano de bebé con los dedos flexionados que sale de una sábana o manta blanca.
Baja natalidad en México (Imagen Ilustrativa Infobae)
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México enfrenta desafíos económicos y sociales que podrían comprometer su desarrollo futuro, desde las oportunidades de inversión que no logró aprovechar hasta el envejecimiento de su población y la disminución de la fecundidad. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió que estas condiciones repercuten en la vida cotidiana de las familias y limitan las posibilidades de mejorar su calidad de vida.

De acuerdo con el organismo, el país ha dejado pasar momentos estratégicos para impulsar su crecimiento, como la apertura comercial mediante el antiguo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la relocalización de cadenas productivas conocida como nearshoring. Ahora, la reducción de la población joven representa otro reto para la economía nacional.

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Cuauhtémoc Rivera, presidente de ANPEC, señaló que México todavía puede revertir parte de esta situación mediante políticas públicas que favorezcan el empleo, el emprendimiento, el acceso a la vivienda, la educación de calidad y la seguridad. A su juicio, estas condiciones también son necesarias para que las nuevas generaciones puedan decidir libremente si desean formar una familia.

Menor fecundidad y envejecimiento amenazan el bono demográfico

La Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) expone cambios demográficos que preocupan al sector. Aunque la población aumentó de 126 millones de habitantes en 2020 a 130.9 millones en 2025, la edad mediana pasó de 29 a 32 años.

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Entre los indicadores destacados se encuentran:

  • Inseguridad alimentaria: un tercio de la población tiene dificultades para garantizar una alimentación digna en sus hogares.
  • Descenso de la fecundidad: la tasa global pasó de 1.9 hijos por mujer en 2019 a 1.2 en 2024.
  • Envejecimiento poblacional: disminuye la proporción de jóvenes, mientras aumenta la presencia de adultos y adultos mayores.
Infografía con datos sobre natalidad, gráficos lineales, siluetas de personas y secciones explicativas sobre la población en México.
Datos del INEGI y ANPEC señalan que la tasa de fecundidad en México cayó a 1.2 hijos por mujer en 2024 en medio de un proceso de envejecimiento poblacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante esta situación, el organismo destacó el papel de las mujeres, quienes representan alrededor de siete de cada diez personas que sostienen el pequeño comercio, y planteó que el trabajo y la maternidad no deberían ser opciones excluyentes, sino proyectos compatibles para quienes deseen construir una familia.

Finalmente, la organización llamó a impulsar condiciones que permitan a las nuevas generaciones emprender, acceder a una vivienda y vivir con seguridad. Recuperar el bono demográfico requiere que la incertidumbre económica deje de determinar las decisiones personales y que México aproveche las oportunidades antes de que se cierren definitivamente.

Nearshoring y apertura comercial: oportunidades que México no capitalizó

La apertura económica representó una decisión trascendental para México, que pasó de un modelo más cerrado a una estrategia de integración comercial con América del Norte. Sin embargo, Rivera consideró que los beneficios del TLCAN se distribuyeron de manera desigual, pues las ventajas se concentraron principalmente en el norte del país, mientras que el sur no obtuvo los mismos resultados.

El panorama cambió después de la pandemia de COVID-19, cuando diversas cadenas productivas comenzaron a trasladarse de Asia hacia América. Este proceso abrió una oportunidad para México por su cercanía geográfica con Estados Unidos y sus aproximadamente tres mil kilómetros de frontera compartida.

No obstante, la incertidumbre económica, la inseguridad, la violencia y la falta de certeza jurídica dificultaron la llegada de inversiones. Según el dirigente, algunas cadenas de mayor valor terminaron instalándose en territorio estadounidense.

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