Exigen al Congreso estatal rechazar modelo privatizador para obras hídricas en Jalisco

Integrantes de colectivos ciudadanos piden al Congreso de Jalisco rechazar el modelo C-MRO durante una rueda de prensa. (Congreso de Jalisco (imagen intervenida con Gemini IA) )

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Colectivos ciudadanos se reunieron en las inmediaciones del Congreso de Jalisco para exigir a los legisladores que rechacen la propuesta del gobernador Pablo Lemus Navarro para las obras del Acueducto Sustituto Chapala-Guadalajara, cuyo financiamiento es bajo el esquema C-MRO (Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación) basado en la participación de gobierno y empresas privadas.

Aunque el gobierno estatal sostiene que este esquema no equivale a la privatización del manejo del agua, de acuerdo con las organizaciones, este proceso aseguraría una mercantilización a largo plazo de 25 años. El día de hoy estaba planeado discurrir en el pleno del legislativo el proyecto de Lemus.

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Los colectivos advierten algunas irregularidades y contradicciones en cuanto a la propuesta que Lemus envió a los legisladores en comparación con el proyecto ejecutivo; algunos de ellos son:

Sobrecostos y riesgo financiero

Los voceros del movimiento señalaron que existen graves inconsistencias y omisiones en la información oficial del megaproyecto.

Advirtieron que el Estado podría comprometer recursos colectivos durante décadas sin haber demostrado que este modelo sea más conveniente que la obra pública tradicional.

Señalaron que el costo de construcción se presenta en 11,922 millones de pesos.

Sin embargo, advirtieron que el techo de pagos del contrato podría alcanzar 39,689 millones de pesos a 20 años o hasta 48,296 millones de pesos a un plazo de 25 años.

Estas cifras evidencian un riesgo de sobrecostos y endeudamiento, ya que en marzo de 2026 el costo estimado era de 6,500 millones de pesos.

Contradicciones técnicas y ambientales

Los activistas denunciaron contradicciones en el proyecto ejecutivo respecto al volumen de extracción de agua.

El Gobierno ha prometido que no se le sacará al lago más de 7.5 metros cúbicos por segundo.

No obstante, el proyecto publicado contempla una capacidad máxima de 10 metros cúbicos por segundo, y la iniciativa presentada al Congreso considera hasta 8 metros cúbicos por segundo.

Se denunció la ausencia de un balance hídrico integral con escenarios de sequía.

La falta de esta documentación impide evaluar suficientemente los efectos de la obra sobre la disponibilidad de agua, las necesidades ecológicas del lago y las comunidades ribereñas.

Falta de diagnóstico de la infraestructura actual

Las organizaciones exigieron transparencia y un diagnóstico real sobre el acueducto actual.

Afirmaron que las autoridades no han mostrado pruebas de que la infraestructura existente esté por desmoronarse o se encuentre obsoleta.

Finalmente, evidenciaron que falta una evaluación suficiente sobre alternativas, como la reducción de fugas, la recuperación de la capacidad instalada y la rehabilitación de las redes

Claudia Sheinbaum se reunirá con Pablo Lemus hasta tener claridad sobre su propuesta de proyecto hídrico

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo después de posicionarse respecto a la represión en la huelga del 11 de octubre en Jalisco para exigir agua potable, que el gobernador Pablo Lemus le planteó utilizar el esquema C-MRO, la mandataria explicó que este modelo su utiliza para construir carretas, pero en “agua es distinto”.

El proyecto busca reemplazar el sistema antiguo que conduce agua desde Chapala hasta la presa Las Pintas. Según Lemus, la nueva infraestructura permitiría mejorar la calidad del líquido que llega a la ciudad sin aumentar la extracción del Lago de Chapala, fuente que aporta 65% del agua potable de la metrópoli.

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FOTO DE ARCHIVO: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante su conferencia diaria en la Ciudad de México, México, el 29 de mayo de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha/File Photo

El día de hoy, Sheinbaum afirmó que, junto a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se encuentra analizando la propuesta del gobernador, y que hasta que “tenga claridad”, se reunirá con él para decidir cómo el gobierno federal lo apoyará.