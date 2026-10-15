El Museo de Inquisición se transforma en un viaje al inframundo durante Día de Muertos

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Dioses del Inframundo llegará al Museo de Inquisición de Ciudad de México con funciones del 24 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

La experiencia combina un recorrido teatral, danza prehispánica, música, canto, leyendas y una propuesta lumínica inmersiva para acercar al público a las ideas sobre la muerte en las culturas originarias.

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La puesta tendrá una duración de 1 hora con 15 minutos y un cupo de 40 personas por función.

¿De qué trata la experiencia?

“El cómo murió será el factor fundamental para el destino final del difunto”, plantea la descripción de la experiencia.

La propuesta parte de una idea atribuida a diversas cosmogonías prehispánicas: el destino de una persona tras la muerte no dependía necesariamente de su conducta en vida, sino de la forma en que fallecía.

La sede se encuentra en Tacuba 76, en el Centro Histórico, donde el público recorrerá salas con piezas y reproducciones vinculadas a procesos de tortura.

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Un sepulturero guía el recorrido hacia las deidades del mundo de los muertos

La experiencia inicia con un personaje que acompaña al público durante el ingreso al universo planteado por los organizadores. Un sepulturero será el encargado de abrir el recorrido y presentar la idea de la muerte como tránsito hacia distintos inframundos.

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“Aceptarte como muerto”, será uno de los primeros retos dentro de la propuesta teatral, según la información de la producción. El montaje plantea que las y los asistentes adopten la figura del ánima antes de iniciar un viaje que se presenta como difícil y lleno de pruebas.

El recorrido incluirá un ambiente intervenido con aroma a copal y un camino de flor de cempasúchil. La producción informa que la experiencia incorporará por primera vez una propuesta de iluminación inmersiva dentro del auditorio.

“Una sorpresa inmersiva envolverá al auditorio”, señala la presentación. El recurso se sumará al montaje escénico y a la transformación artística de los espacios del Museo de Inquisición durante las fechas de la temporada.

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La tradición combina el calendario católico con costumbres populares que distribuyen la llegada de las ánimas durante siete días y definen qué colocar en cada espacio de la ofrenda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa también contempla la leyenda de “Las 20 flores”. La historia aborda el vínculo amoroso entre dos niños y la intervención de Tonatiuh, deidad mexica relacionada con el Sol, para que su relación perdure más allá de la muerte.

La puesta está dirigida a personas interesadas en leyendas de ultratumba, temas paranormales, lo místico, los relatos sobre el más allá y los museos de miedo. Los organizadores anuncian que actores profesionales caracterizados serán los encargados de dramatizar las historias.

Mictlantecuhtli, Ah Puch y Tezcatlipoca aparecerán durante la experiencia

El trayecto propone un encuentro con tres deidades vinculadas con las culturas mexica y maya. La primera será Mictlantecuhtli, presentado como señor de la mansión de los muertos dentro de la tradición mexica.

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“Mictlantecuhtli, señor de la mansión de los muertos”, forma parte de los personajes centrales de la propuesta. A esta figura se sumará Ah Puch, deidad maya que en la información promocional es nombrada como “El Apestoso”.

La Barbie Día de Muertos 2026 rinde homenaje a La Catrina con un diseño que combina elementos tradicionales y alta moda. (IG: elpalaciodehierro)

La experiencia también incorporará a Tezcatlipoca, conocido como “El Espejo Humeante” en la tradición mexica. Las representaciones de estas deidades estarán distribuidas en distintos puntos del museo, de acuerdo con la descripción de los organizadores.

El montaje usará el entorno del Museo de Inquisición para reforzar el ambiente de las leyendas. Las y los asistentes pasarán cerca de objetos como la rueda, el potro y la balanza, expuestos como parte de la temática del recinto.

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“La rueda, el potro, la balanza”, son algunos de los instrumentos que la producción menciona como parte del recorrido. Estos elementos acompañarán las escenas y relatos que se desarrollarán en el museo.

La propuesta mezcla referencias de tradiciones prehispánicas con el espacio dedicado a procesos inquisitoriales y métodos de castigo. Los organizadores presentan el recorrido como una actividad teatral de temporada, con acceso limitado por horario.

Las funciones serán entre el 24 de octubre y el 2 de noviembre

La primera jornada se realizará el sábado 24 de octubre, con funciones a las 19:00 y 20:30 horas. El domingo 25 de octubre habrá una única presentación a las 19:00 horas.

El jueves 29, viernes 30 y sábado 31 de octubre se realizarán dos funciones diarias, a las 19:00 y 20:30 horas. La programación continuará el domingo 1 de noviembre con horarios a las 19:00 y 20:30 horas.

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“Cupo limitado a 40 personas por horario”, indica la información de la temporada. El lunes 2 de noviembre cerrará la cartelera con una función programada a las 19:00 horas.

El precio de 410 pesos para público general incluye la entrada al Museo de Inquisición, la experiencia inmersiva y la dramatización de leyendas. La tarifa de 380 pesos aplica para adolescentes de 10 a 14 años, personas con credencial del INAPAM, docentes y estudiantes con identificación vigente.

Los boletos se pueden adquirir a través de la plataforma Ticketópolis.