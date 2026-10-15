Obras de teatro al 2x1 hoy: El Rey León, Beetlejuice y Mentiras entran a la promoción este jueves 15 de octubre

(Composición fotográfica)

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Este jueves 15 de octubre, la promoción 2x1 permite comprar boletos para obras de teatro, musicales, espectáculos de danza, conciertos escénicos y funciones familiares en Ciudad de México, Monterrey, Zapopan y Guanajuato. La cartelera reúne desde montajes de terror por Día de Muertos hasta títulos de larga temporada y propuestas para niñas y niños.

Entre las opciones disponibles aparecen El Rey León, Beetlejuice, El Musical, Mentiras El Musical, Los monólogos de la vagina, La Dama de Negro y Perfume de Gardenia. También hay funciones de ballet, ópera, comedia, teatro contemporáneo y espectáculos musicales.

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La oferta de este jueves incluye recintos como el Teatro Telcel, el Teatro Aldama, el Teatro Xola Julio Prieto, el Nuevo Teatro Libanés, el Teatro Tepeyac, el Teatro Hidalgo, el Palacio de Bellas Artes y el Auditorio Nacional.

Quienes buscan una salida con temática de temporada podrán encontrar Drácula, Leyendas Mexicanas del Terror 2, Terror en Tlatelolco, Calaveritas, Las Andanzas de la Catrina, Coco Tributo Musical y Teatral y Thriller, tributo a Michael Jackson. La disponibilidad de boletos depende de cada función y del inventario habilitado en la promoción.

| Crédito: OCESA México

El Rey León, Beetlejuice y Mentiras están entre las obras con 2x1

El Rey León se presenta en el Teatro Telcel, mientras que Beetlejuice, El Musical tiene funciones en el Centro Cultural Teatro I. Ambas producciones se encuentran entre los montajes musicales que integran la cartelera de este jueves.

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El Teatro Aldama concentra dos propuestas del universo de Mentiras: Mentidrags y Mentiras El Musical. La programación también contempla Mentiras la Gira en el Teatro Galerías de Zapopan.

El Teatro Xola Julio Prieto suma una oferta amplia. Ahí se presentan 12 Princesas en Pugna, El Cadáver de la Novia Movie Concert, La Clase, D’mente, Ride The Cyclone México y Las Andanzas de la Catrina.

Otra opción para el público que busca espectáculos musicales es El Mago de Oz, Musical, programado en el Teatro Tepeyac. El mismo recinto recibe Calaveritas, Drácula, Leyendas de Terror, Thriller, tributo a Michael Jackson, El Diario de Ana Frank, Un cuento de Navidad, el señor Scrooge y El Cascanueces, ballet.

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Los monólogos de la vagina y las comedias ocupan teatros de Ciudad de México

Los monólogos de la vagina cuenta con funciones en el Nuevo Teatro Libanés y en el Teatro Tepeyac. El Nuevo Teatro Libanés también presenta La Nota y Defendiendo al cavernícola.

En el Teatro Hidalgo están programadas El diario de un loco, Sor-presas, Descubriendo a Cri Cri y Slava’s Snowshow. El Teatro San Jerónimo Independencia recibe Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve y El Puente de los recuerdos.

Concert Week 2024: cómo obtener boletos GRATIS en Ticketmaster y qué conciertos participan (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

El Foro Lucerna incluye Puras Cosas Maravillosas, La Gaviota y Nuestra ísla. El Teatro SOGEM Wilberto Cantón tiene en cartel El Juego Que Todos Jugamos, No es otra telenovela mexicana, DAHMER, Mirando a la bestia a los ojos y Así lo veo yo.

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El Teatro Virginia Fábregas concentra Como quieras... ¡Perro Ámame! y Afterglow. El Teatro Coyoacán Enrique Lizalde tiene funciones de Infierno y Esquizofrenia.

Terror, muertos y suspenso se suman a la cartelera de octubre

Las funciones de terror y misterio ocupan varios escenarios de la capital. Terror en Tlatelolco se presenta en el Centro de Convenciones Tlatelolco, mientras que La Dama de Negro llega al Teatro 11 de Julio.

El Telón de Asfalto tiene programados Monstruos el Musical, Leyendas Mexicanas del Terror 2, Canto porque me Encanta, Las Andanzas de la Catrina y Caleidoscopio de Movimiento y Tradición.

El Teatro Benito Juárez presenta Cosas raras, Elefante, ópera en espacio mínimo, Bonsái, Ánimas del purgatorio, Nacahue: Ramón y Hortensia, Un vuelo musical a través del tiempo y Nosotros íbamos a cambiar el mundo.

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El Teatro Varsovia cuenta con Each Man Kills the Thing He Love... (Oscar Wilde in memoriam), Archivo confidencial: Cámara Blanca, Flamenco Outcasts. Surcando las fronteras de lo jondo, Born in Amerika, El Cascanueces: memorias del tío Drosselmeyer y Juntos salvaremos la Navidad - Multimedia Teatro.

Bellas Artes, Auditorio Nacional y Guanajuato tienen danza, ópera y conciertos escénicos

El Palacio de Bellas Artes presenta al Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández, la Gala por el 70 aniversario de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y un recital de Kristine Opolais.

El Auditorio Nacional recibe Macbeth y El Cascanueces. La programación de Ciudad de México también incluye a la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México y Puentes Sonoros entre Japón y México. Una velada con Fukuma-Justus en la Sala Silvestre Revueltas.

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En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris se presentan El espíritu del gran lago, Tuna España, la Orquesta Nacional de Jazz y El Cascanueces: una Navidad Mexicana.

El Ballet Clásico de San Petersburgo presenta ‘El Cascanueces’ en La Cúpula de las Artes con Alexander Volchkov y Mariia Tamilova.

En Guanajuato hay funciones de Angélica Retana en el Templo de Marfil de Abajo, la Orquesta Sinfónica Juvenil Silvestre Revueltas en el Templo de la Compañía, Entremeses Cervantinos en la Plaza de San Roque y el Cuarteto Arod en el Teatro Juárez.

El Teatro Principal de Guanajuato recibe a la Compañía Nacional de Teatro. En Monterrey, el Escenario GNP Seguros tiene One Piece en Concierto Beyond the Horizon y una función de Paco de Miguel. El comediante también se presenta en el Teatro Galerías de Zapopan y en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México.

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Lista de obras de teatro con promoción 2x1 hoy 15 de octubre

La cartelera incluye Amigos Intocables en el Teatro Centenario Coyoacán, Razones para decirte adiós en el Teatro Tepeyac, Somos el enemigo en el Teatro Sergio Magaña, La Casi Despedida en el Foro Red Access y Paco de Miguel en distintos recintos del país.

También están La muerte de un viajante en el Teatro Rafael Solana, La obscenidad de la carne en el Teatro Renacimiento, Las Leonas en el Teatro México, Perfume de Gardenia en el Teatro San Rafael y Treintonas, cuarentonas ¡Y muy chingonas! en el Teatro Tepeyac.

El Foro A Poco No suma Sobreviví al Apocalipsis Zombi, Las niñas y los niños de papel, Una Flor en cada amor, Échame a mí la culpa y Acá entre nos. El Foro Stelaris Fiesta Americana Reforma presenta Pepe Pelos y La Rumba.

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La oferta también contempla Lo peor de mis amigos en el Teatro Milán, Qué desastre de función en el Teatro Jorge Negrete y El Perra Madre en La Maraka. El público puede consultar las fechas, horarios, zonas y restricciones aplicables antes de completar la compra.